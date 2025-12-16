Bibaleze.si
Ne kupi, dokler ne vidiš tega znaka

E.S.
16. 12. 2025

V zadnjih letih so trajnostne igrače iz nišne izbire postale pravi trend. Starši jih ne izbirajo le zaradi privlačnih oblik in izgledov, temveč zaradi premišljenih razlogov, saj so trpežne, varne, izdelane iz naravnih ali obnovljivih materialov, hkrati pa podpirajo otrokov razvoj in zmanjšujejo vpliv na okolje.

Božično darilo

Takšne igrače prinašajo več kot le zabavo, saj spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, domišljijo in igro, ki se dogaja stran od zaslonov. Prav to je tisto, kar si danes želimo za svoje otroke: kakovostno in pristno igro.

Ko govorimo o trajnosti, ne gre zgolj za zamenjavo plastike z lesom. Mislimo na premišljen izvor materialov, upoštevanja varnostnih standardov, dolgotrajne uporabe in možnosti, da se izdelek popravi in preda mlajšim sorojencem. Pomemben del trajnosti je tudi pedagoška vrednost: saj igrača otroku resnično nekaj ponudi, ga spodbuja k razmišljanju, sodelovanju in razvijanju domišljije.

Zakaj se lesene igrače vračajo v ospredje

Les je brezčasen material, ki združuje trpežnost in toplino. Je bolj odporen, zato lesene igrače zdržijo leta uporabe in jih je mogoče po potrebi celo popraviti. Poleg vzdržljivosti ponuja tudi bogato senzorično izkušnjo, saj je prijeten na dotik, topel in naraven, kar spodbuja otrokova čutila. Lesene igrače so estetsko dovršene, oblikovane v toplih, umirjenih tonih in se lepo vključijo v vsak dom. Ker so izdelane za dolgo rabo, imajo bistveno manjši okoljski odtis kot številne plastične igrače, ki pogosto končajo v smeteh že po nekaj mesecih.

Še ena prednost je odprta igra: lesene igrače otroku omogočajo, da sam ustvarja scenarije in zgodbe, namesto da bi sledil vnaprej določenim pravilom. Prav ta svoboda spodbuja domišljijo, kreativnost in razvoj kognitivnih spretnosti, kar potrjujejo tudi pedagoške smernice za igro v zgodnjem otroštvu.

Lidl v svoji praznični ponudbi vključuje številne lesene igrače
Lidl v svoji praznični ponudbi vključuje številne lesene igračeFOTO: Lidl Slovenija

Kako trajnost vpliva na otrokovo igro in razvoj

Trajnostne igrače niso namenjene kratkotrajni zabavi, temveč spodbujajo igro, ki traja in je polna raziskovanja, ustvarjanja in sodelovanja. Spodbujajo raziskovanje, gradnjo, pripovedovanje zgodb in sodelovanje. Prav ta pristop krepi ključne razvojne veščine: fino motoriko, logično razmišljanje, socialne spretnosti in govor. Tematske igre, kot so kuhanje ali popravila, otroku omogočajo posnemanje odraslih, kar razvija empatijo in samozavest. Ko otrok nekaj zgradi ali skuha, dobi občutek kompetentnosti, ki je temelj notranje motivacije. Takšne igrače ne prinašajo le zabave, temveč učijo potrpežljivosti, reševanja problemov in sodelovanja.

Primeri trajnostnih igrač iz praznične ponudbe

Posebej v prazničnem času je mamljivo poseči po darilih, ki ponujajo zabavo le za kratek čas, a največ štejejo tiste igrače, ki otroka pritegnejo večkrat in mu ponujajo nove izzive znova in znova.

Če iščete ideje za darila, ki združujejo trajnost, ustvarjalnost in razvojne koristi, odkrijte praznično ponudbo Lidla, ki je polna igrač, ki prinašajo veselje in spodbujajo otrokov razvoj.

Prelistaj praznično ponudbo trgovine Lidl
Prelistaj praznično ponudbo trgovine LidlFOTO: Lidl Slovenija

Med izbranimi izdelki lahko med drugimi najdete leseno hiša za lutke iz FSC certificiranega lesa, ki spodbuja domišljijsko igro in igro vlog, Parkside delovno mizo, ki krepi fino motoriko in logično razmišljanje ter otroško kuhinjo, ki ob skupni igri spodbuja sodelovanje in učenje govora. Vse igrače so zasnovane tako, da prenesejo intenzivno igro in se lahko kasneje brez težav predajo mlajšim sorojencem.

Kako izbrati trajnostno igračo

Pri izbiri trajnostne igrače se osredotočite na kakovost materialov in stabilnost konstrukcije, hkrati pa preverite certifikate, kot je FSC, ter varnostne standarde, na primer EN 71. Pomembno je, da igrača omogoča odprto igro, naj spodbuja različne scenarije in domišljijsko ustvarjanje ter ponuja možnost nadgradnje z dodatki. Ocenite tudi njeno dolgotrajnost: robustnost, kakovost spojev in premazov, saj to zagotavlja, da bo igrača zdržala leta uporabe in jo boste lahko predali mlajšim sorojencem. Razmislite, kaj otrok s to igračo pridobi, na primer razvija motoriko, logiko, socialne veščine ali jezik? Tako boste izbrali darilo, ki ne izgubi zanimanja po prvem dnevu, temveč otroka navdušuje znova in znova ter ostane del njegovega otroštva, ne le prazničnega trenutka.

Oglejte si Lidlov praznični katalog igrač
Oglejte si Lidlov praznični katalog igračFOTO: Lidl Slovenija

Če želite darila, ki prinašajo veselje in trajno vrednost, si oglejte Lidlov praznični katalog igrač. Tam boste našli kakovostne, cenovno dostopne in trajnostne izdelke, ki spodbujajo igro, ustvarjalnost in skupne trenutke.

Kaj pomeni FSC certifikat in zakaj je pomemben?

FSC (Forest Stewardship Council) je mednarodni standard, ki zagotavlja, da je les pridobljen iz odgovorno upravljanih gozdov. To ne pomeni le sledljivosti od gozda do končnega izdelka, temveč tudi spoštovanje narave in ljudi. Certifikat FSC vključuje varovanje biotske raznovrstnosti, prepoved nepremišljenega spreminjanja naravnih gozdov, uporabo gensko nespremenjenih dreves ter strogo omejevanje nevarnih pesticidov. Poleg tega zahteva spoštovanje pravic lokalnih skupnosti ter popolno upoštevanje zakonodaje. Ko na embalaži vidite logotip FSC, veste, da je izdelek del nadzorovane verige, kjer je vsak korak, od sečnje do predelave, podvržen strogim standardom.

Pri igračah to pomeni, da je les resnično trajnosten, kar daje staršem dodatno zagotovilo o odgovorni izbiri. Lidl v svoji praznični ponudbi vključuje številne FSC certificirane lesene igrače, kar daje staršem dodatno zagotovilo o odgovorni izbiri.

