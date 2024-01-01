V zadnjih letih so trajnostne igrače iz nišne izbire postale pravi trend. Starši jih ne izbirajo le zaradi privlačnih oblik in izgledov, temveč zaradi premišljenih razlogov, saj so trpežne, varne, izdelane iz naravnih ali obnovljivih materialov, hkrati pa podpirajo otrokov razvoj in zmanjšujejo vpliv na okolje.
Starši otrok, med katerimi je več let starostne razlike, zelo dobro vemo, kako težko je najti aktivnost ali kraj, ki bi bil všeč vsem. Eni bi se igrali, drugi raziskovali, tretji želijo, da se jim ves čas nekaj dogaja, četrti želijo zgolj pametni telefon. Zadnji možnosti se starši trudimo izogniti, prve tri pa lahko tako otroci kot odrasli v polnosti izkusijo nedaleč stran, pri naših severnih sosedih.
Praznični čas prinaša iskrice veselja, vonj po piškotih in toplino, ki ogreje še tako mrzle zimske dni. To je čas, ko se spomnimo tistih, ki nas navdihujejo – dobrih mož. Miklavž, Božiček in dedek Mraz so simboli dobrote, skrbnosti in radodarnosti. Pa res potrebujemo dolgo belo brado, da postanemo dobri možje? Seveda ne! V resnici smo lahko dobri možje prav vsi – s preprostimi dejanji, ki prinašajo toplino in upanje. Poglejmo, kako lahko poskrbimo, da bo ta praznični čas poseben in srčen za nas in vse okoli nas.
Otroštvo je čas, ko se svet odpira v vsej svoji polnosti, ko otroci odkrivajo svoje sposobnosti in se učijo skozi igro. V tem obdobju je izbira igrač ključna, saj igra ne predstavlja zgolj zabave, temveč temeljni gradnik otrokovega razvoja. Igrače so orodje, ki pomaga oblikovati otrokov um, telo in dušo. V tem članku bomo raziskali temeljne spretnosti, ki jih morajo otroci razviti v prvih letih življenja, in predstavili igrače, ki jim lahko pri tem pomagajo.
Za vse vedoželjne malčke, radovedneže, ki jih zanima, kaj je nad nami, kaj se blešči na nočnem nebu. Pa tudi za vse nas, malo starejše "otroke", ki nas svet okoli nas vedno znova navdušuje. Tokrat smo pripravili barvito ustvarjalno idejo, ki jo boste znova in znova z veseljem opazovali. Že veste o čem govorimo? O bleščečem vesolju, ki si ga z malo ustvarjalnosti lahko pričarate kar v steklenici.
Decembra si lahko daste duška in ste malce otroško norčavi. Sodelavci vas ne bodo grdo gledali, če boste oblekli pulover z jelenčkom Rudolfom, na zabavi boste zvezda, če boste imeli na glavi obroč s svetlikajočimi zvezdicami. Da bo vsa družina odeta v božični duh, pa si lahko omislite tudi prav posebne praznične copate.
Marsikdo pošilja voščilnice, v katerih prijateljem in sorodnikom priloži otrokovo fotografijo. Da boste letos res naredili pravo profesionalno fotografijo, smo zbrali nekaj idej.
Na Facebooku Bibaleze.si smo vas pozvali, da nam pošljite fotografijo vašega adventnega venčka. Prejeli smo številne, naredili ste prekrasne moderne in tradicionalne venčke, na katerih ne manjkajo štiri sveče.
Med deklicami je zelo priljubljena mladinska serija Jaz sem Luna. V glavni vlogi je Karol Sevilla, ki je obudila nekoč popularno kotalkanje. Da bodo dekleta varno kotalkala, smo pripravili nagradno igro, v kateri lahko osvojite čelado.
Adventni venček, postavljen na sredino mize ali obešen na vrata, napoveduje, da bo kmalu prišel božič. Zbrali smo nekaj idej, kakšne lahko ustvarijo otroci in so povsem unikatni. Pravijo, da je zlato pravilo, da ne smejo manjkati štiri sveče, toda najmlajšim družinskim članom lahko pogledate skozi prste in jih prepustite otroški kreativnosti.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.