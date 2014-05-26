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Ta stran je bila umaknjena

N. K.
Ideje za prosti čas 0
26. 05. 2014 08.08

Za umik vsebine smo se odločili, ker prepoznamo, da ima omenjena oseba ali več oseb v tem članku "pravico do pozabe". Ta umik ne pomeni, da informacije v članku ne držijo. Splošna uredba o varstvu podatkov (EU 2016/679) v 17. členu obravnava "pravico do pozabe".

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