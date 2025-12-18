Bibaleze.si
Ustvarjalne počitnice: Zabavne ideje za otroke

B.R.
18. 12. 2025 02.00

Božični prazniki so pred vrati, otroci pa bodo kmalu uživali v počitnicah. Čeprav je čas počitka, je odlična priložnost, da jih zaposlimo na zabaven in poučen način. V nadaljevanju smo zbrali super ideje, kako otroka aktivno vključiti, razvijati njegovo ustvarjalnost in hkrati ohraniti praznično vzdušje.

pravljice

Branje knjig

Nič ni lepšega kot izgubiti se v knjigi. Poskrbite, da imate vi in vaši otroci pri roki veliko bralnega gradiva. Skupaj preberite zgodbo, nato pa se o njej tudi pogovarjajte.

Skupaj kuhajte

Kuhanje ni le dobra dejavnost za dolge dni, ki jih preživljajo doma, ampak je tudi odlična priložnost, da otroke naučite nekaj, kar jim bo ostalo za vse življenje. Pobrskajte po receptih, eksperimentirajte in si privoščite slastne stvari, ki ste jih skupaj spekli ali skuhali.

Gradnja igrač

Igrače, ki jih otroci lahko uporabljajo za izdelavo konstrukcij, ponavadi nudijo kar nekaj ur zabave. Otroci različnih starosti tako lahko najdejo ustvarjalne načine igranja. Čeprav se morda zdi, da so to le zabavne igrače, s katerimi preživijo čas, se otroci dejansko naučijo zanimivih lekcij o gradnji in prostorskem dojemanju.

Tudi če vaš otrok ni preveč naklonjen k temu, jih spodbujate k ustvarjanju.
Tudi če vaš otrok ni preveč naklonjen k temu, jih spodbujate k ustvarjanju.

Risanje

Nikoli ne podcenjujte moči barvic in barv, s katerimi boste otroka lahko dolgo zaposlili. Tudi če vaš otrok ni preveč naklonjen k temu, ga spodbujajte k ustvarjanju. Starejše otroke lahko naučite tudi kaj o znanih umetnikih in njihovih tehnikah, tako da si ogledujejo likovne knjige ali spletne galerije, nato pa ustvarijo svojo umetnino.

Sestavljanke

Sestavljanke lahko otroke in odrasle zabavajo ure in ure, še posebej, če so dovolj stari, da se lotijo resnično zapletenih sestavljank. Sestavljanke pomagajo spodbujati veščine reševanja težav in krepijo spomin, zabavno pa jih je sestavljati tudi znova in znova.

Plastelin in mase za modeliranje

Med poučne in ustvarjalne igrače pogosto štejemo tudi plastelin in različne mase za modeliranje. Plastelin je izjemno popularna igrača, ki našim otrokom dopušča možnost, da pustijo domišljiji prosto pot in ustvarjajo v nedogled. Če pa plastelin ni pri roki, pa lahko z otroki naredite plastelin kar doma iz moke in vode.

Kostumi

Imate še vedno doma kostume, ki ste jih kupili ali naredili za pusta ter noč čarovnic? Zakaj ne bi teh kostumov uporabili za predstavo? Presenečeni boste nad različnimi načini, kako lahko otroci kostume spremenijo v novo domiselno igro.

Znanstveni kompleti

Ni razloga, da se otroci ne bi učili o znanosti, medtem ko so doma. Znanost je lahko zabavna in otrokom ponuja odličen način, da spoznajo, kako stvari delujejo. Medtem ko bodo mlajši otroci potrebovali pomoč pri izvedbi eksperimentov, pa bodo lahko večji sami izvajali poskuse. Skupaj lahko posadite semena in jih opazujete, kako rastejo, razni kompleti iz trgovin pa otroku približajo kemijo, paleontologijo in še mnogo drugih poučnih snovi.

Naj vam napišejo pesem, spis ali pa skupaj napišete pismo sošolcu ali starim staršem.
Naj vam napišejo pesem, spis ali pa skupaj napišete pismo sošolcu ali starim staršem.

Delovni zvezki in druge naloge

Če imate šoloobvezne otroke in ne želite, da se učenje ustavi samo zato, ker ni šole, so razni delovni zvezki odličen način, da se otroci še naprej učijo. Ali pa jim sami pripravite zanimive matematične naloge, uganke ... Naj vam napišejo pesem, spis ali pa skupaj napišite pismo sošolcu ali starim staršem.

