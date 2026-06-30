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Super ideja za vikend izlet, ki bo navdušila tudi najmlajše

Š.Z.
Izleti in počitnice 2
30. 06. 2026 13.29

Ob vznožju najvišjega slovenskega prelaza Vršič leži čudovito jezero z lepim imenom Jasna. Na družinskem izletu so otroke najbolj navdušili igrala, račke in bronast kozorog.

Jezero Jasna in Kranjska Gora

K jezeru Jasna se lahko odpravite peš iz Kranjske Gore ali parkirate tik ob njem. Mi smo s tremi otroki - pet, štiri in eno leto - storili slednje in se potem peš odpravili proti Kranjski Gori. Ob jezeru je brezplačno parkirišče, a je malo parkirnih mest. Mi smo imeli srečo pri parkiranju, saj smo bili aprila, ko ni bilo pretirane gneče.

Umetno jezero obdajata potoka Velika in Mala Pišnica. Voda je tako kristalno čista, da v njem lahko občudujete odsev mogočnih gora. Celo leto lahko na šest metrov visoki razgledni ploščadi občudujete krasne Julijske Alpe, na njem je dovoljeno tudi muharjenje. Lahko se sprehodite okoli jezera, počivate na klopci, preizkusite Kneippovo pot ali preberete knjigo v knjižnici ob jezeru. Če niste preveč občutljivi na nizke temperature, se lahko poleti v njem okopate ali skočite vanj s pomola.

Jezero Jasna, Slovenija.
Jezero Jasna, Slovenija.FOTO: Profimedia

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Otroke so navdušile račke, igrala, mlinček in bronast kozorog. Fanta sta uživala na pomolu, s katerega sta opazovala dno jezera. Navdušena sta pomolila prst v mrzlo vodo in zaklicala: "Brrrr!"

Zatem smo se z dojenčico v vozičku odpravili proti Kranjski Gori, ki je oddaljena približno 15 minut hoda. Pot je prijetna in ne preveč zahtevna, predvsem pa je za družine pomembna informacija, da je pločnik vse do mesta. Po sladoledu smo se sprehodili naokoli, mimo hotelov, šole in cerkve v samem središču.

Tako lahko otroka prepričate, da bo hodil sam ...

Prelaz Vršič je bil takrat zaprt. Pa tudi če ne bi bil, se nanj ne bi odpravili peš. Otroci so premajhni, ni pločnika, tako da bi nam preostale gozdne poti navkreber. S starejšimi bi si morda lahko vseeno ogledali Rusko kapelico in kamniti obraz "Ajdovske deklice" v severni steni Prisanka. Pa seveda čudovito neokrnjeno naravo.

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Komentarji (2)

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zalala 08. 05. 2020 14.44
+2
komaj čakajo .... parkirišče ni brezplačno !!!!
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2 0
GlasModrosti 08. 05. 2020 14.42
+8
Ja predvsem kranjskogorci bodo navdušeni nad tem prispevkom.
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