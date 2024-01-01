Bibaleze.si
5 nepozabnih dejavnosti, ki bodo očete še bolj povezale z njihovimi otroki
5 nepozabnih dejavnosti, ki bodo očete še bolj povezale z njihovimi otroki

Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube
Kako podpreti otrokove novoletne zaobljube

To ime nosi več kot 2.400 Slovenk
To ime nosi več kot 2.400 Slovenk

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

William in George nadaljujeta Dianino tradicijo
William in George nadaljujeta Dianino tradicijo

5 top idej za druženja z otroki, ko posije sonce
5 top idej za druženja z otroki, ko posije sonce

Ko nas končno razveseli sončno vreme, se narava razživi in nas vabi ven. Dnevi postanejo toplejši, mi pa bolj sproščeni in pripravljeni, da skupaj z otroki preživimo dragocen čas na prostem. Idealna priložnost za aktivna, zabavna in nepozabna družinska druženja! V nadaljevanju vam predstavljamo 5 odličnih idej, kako z otroki izkoristiti sončne dneve – brez velikih priprav ali stroškov!

Kako do popolnih družinskih fotografij?
Kako do popolnih družinskih fotografij?

Ker je december mesec, ki kar kliče po ustvarjanju skupnih spominov, smo vam pripravili nekaj trikov, s katerimi bodo vaše fotografije še lepše – skoraj takšne, kot bi vas fotografiral profesionalec.

Preprosti recepti za domače piškote, buhteljne, čokolado
Preprosti recepti za domače piškote, buhteljne, čokolado

Zakaj ne bi praznikov preživeli tako, da bi z otroki skupaj nekaj skuhali in spekli? Doma narejeno pecivo je bolj zdravo. Natančno lahko vemo, kaj je v njem. Poleg tega bo otrok cenil celoten proces nastajanja in bo vesel, da bo lahko nekaj, kar je ustvaril, ponudil drugim.

Takšna so pravila velikonočnega lova na jajca
Takšna so pravila velikonočnega lova na jajca

Po velikonočnem kosilu organizirajte lov na velikonočna jajčka, pri katerem se bodo vsi zabavali, še posebej najmlajši.

Kako ustvariti simpatičnega pingvina?
Kako ustvariti simpatičnega pingvina?

Ko je slabo vreme in je zelo mrzlo zunaj, preživijo otroci več časa doma. Da jim ne bo dolgčas, vam ponujamo idejo za ustvarjanje. Naredite simpatičnega pingvina.

Ideje za igre z malčki na plaži
Ideje za igre z malčki na plaži

Prav gotovo vsako leto vsi komaj čakamo letni dopust, ko se lahko z družino odpravimo na lepše in nekaj dni brezskrbno uživamo v družbi drug drugega. Aktivno preživljanje dopusta, smeh, igra in družba najbližjih so tisto, kar nas vse osrečuje. Še posebej otroke. Naredite letošnje poletne počitnice nepozabne.

5 načinov, kako otroke spodbuditi k igri na prostem
5 načinov, kako otroke spodbuditi k igri na prostem

Za otroke je pomembno, da gredo ven in se igrajo na prostem, vendar jih je včasih za to težko motivirati. Preizkusite teh pet zabavnih in ustvarjalnih dejavnosti, s katerimi jih boste lažje navdušili za igro na prostem!

Ideje za veliko noč, ki bodo navdušile otroke
Ideje za veliko noč, ki bodo navdušile otroke

Velika noč je idealna priložnost, da preživimo več časa s svojimi otroki, sočasno pa ponuja veliko možnosti za praznično ustvarjanje in veselje. Če samo pomislite, koliko prijetnih občutkov vzbuja že ena preprosta misel na vse tradicionalne dobrote, čokoladne zajčke in pisane pirhe. Za vas smo pripravili nekaj idej, ob katerih se boste zabavali vsi po vrsti.

Zakaj se dojenčki radi igrajo z žogo in s škatlo?
Zakaj se dojenčki radi igrajo z žogo in s škatlo?

Dojenček v svojih prvih mesecih življenja še ne razume, da stvari, ki jih trenutno ne vidi ali ne zazna, obstajajo. Na primer, kadar žoga ni več v njegovem vidnem polju, misli, da ne obstaja. Z določenimi aktivnostmi mu lahko pomagate, da bo razumel, da žoga obstaja, četudi je trenutno ne vidi. Igra z žogo in škatlo jim je zabavna, hkrati pa je tudi poučna.

Otroško ustvarjanje simpatičnih ježkov
Otroško ustvarjanje simpatičnih ježkov

Preživljanje časa s svojimi otroki je lahko tudi ustvarjalno. Jesen prinaša veliko gozdnih plodov, ki jih lahko uporabimo za ustvarjanje, preko njih pa se lahko otroci naučijo barv in oblik. Nika Dolenc, ki je postala ambasadorka portala Bibaleze.si, je z nami delila, kako lahko sprehod v gozdu izkoristite za učenje in ustvarjanje. Aktivnost, ki jo predlaga, pa lahko prilagodite starosti svojega otroka. Nika bo z nami večkrat delila ideje doma izdelanih igrač in predloge za aktivno preživljanje časa z malčki, zato nas spremljajte in ne zamudite teh super idej, ki jih lahko prav vsak preizkusi tudi doma.

Igre našega otroštva

Se še spominjate črnega moža, pa ristanca, klavirčkov in gnilega jajca? Se vaši malčki znajo igrati te igre? Naučimo jih skupaj!

Igre našega otroštva
