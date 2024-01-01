Ko nas končno razveseli sončno vreme, se narava razživi in nas vabi ven. Dnevi postanejo toplejši, mi pa bolj sproščeni in pripravljeni, da skupaj z otroki preživimo dragocen čas na prostem. Idealna priložnost za aktivna, zabavna in nepozabna družinska druženja! V nadaljevanju vam predstavljamo 5 odličnih idej, kako z otroki izkoristiti sončne dneve – brez velikih priprav ali stroškov!
Ker je december mesec, ki kar kliče po ustvarjanju skupnih spominov, smo vam pripravili nekaj trikov, s katerimi bodo vaše fotografije še lepše – skoraj takšne, kot bi vas fotografiral profesionalec.
Zakaj ne bi praznikov preživeli tako, da bi z otroki skupaj nekaj skuhali in spekli? Doma narejeno pecivo je bolj zdravo. Natančno lahko vemo, kaj je v njem. Poleg tega bo otrok cenil celoten proces nastajanja in bo vesel, da bo lahko nekaj, kar je ustvaril, ponudil drugim.
Po velikonočnem kosilu organizirajte lov na velikonočna jajčka, pri katerem se bodo vsi zabavali, še posebej najmlajši.
Ko je slabo vreme in je zelo mrzlo zunaj, preživijo otroci več časa doma. Da jim ne bo dolgčas, vam ponujamo idejo za ustvarjanje. Naredite simpatičnega pingvina.
Prav gotovo vsako leto vsi komaj čakamo letni dopust, ko se lahko z družino odpravimo na lepše in nekaj dni brezskrbno uživamo v družbi drug drugega. Aktivno preživljanje dopusta, smeh, igra in družba najbližjih so tisto, kar nas vse osrečuje. Še posebej otroke. Naredite letošnje poletne počitnice nepozabne.
Za otroke je pomembno, da gredo ven in se igrajo na prostem, vendar jih je včasih za to težko motivirati. Preizkusite teh pet zabavnih in ustvarjalnih dejavnosti, s katerimi jih boste lažje navdušili za igro na prostem!
Velika noč je idealna priložnost, da preživimo več časa s svojimi otroki, sočasno pa ponuja veliko možnosti za praznično ustvarjanje in veselje. Če samo pomislite, koliko prijetnih občutkov vzbuja že ena preprosta misel na vse tradicionalne dobrote, čokoladne zajčke in pisane pirhe. Za vas smo pripravili nekaj idej, ob katerih se boste zabavali vsi po vrsti.
Dojenček v svojih prvih mesecih življenja še ne razume, da stvari, ki jih trenutno ne vidi ali ne zazna, obstajajo. Na primer, kadar žoga ni več v njegovem vidnem polju, misli, da ne obstaja. Z določenimi aktivnostmi mu lahko pomagate, da bo razumel, da žoga obstaja, četudi je trenutno ne vidi. Igra z žogo in škatlo jim je zabavna, hkrati pa je tudi poučna.
Preživljanje časa s svojimi otroki je lahko tudi ustvarjalno. Jesen prinaša veliko gozdnih plodov, ki jih lahko uporabimo za ustvarjanje, preko njih pa se lahko otroci naučijo barv in oblik. Nika Dolenc, ki je postala ambasadorka portala Bibaleze.si, je z nami delila, kako lahko sprehod v gozdu izkoristite za učenje in ustvarjanje. Aktivnost, ki jo predlaga, pa lahko prilagodite starosti svojega otroka. Nika bo z nami večkrat delila ideje doma izdelanih igrač in predloge za aktivno preživljanje časa z malčki, zato nas spremljajte in ne zamudite teh super idej, ki jih lahko prav vsak preizkusi tudi doma.
Se še spominjate črnega moža, pa ristanca, klavirčkov in gnilega jajca? Se vaši malčki znajo igrati te igre? Naučimo jih skupaj!
