Kako do popolnih družinskih fotografij?

A.K.
Ideje za prosti čas 0
24. 12. 2025 11.42

Ker je december mesec, ki kar kliče po ustvarjanju skupnih spominov, smo vam pripravili nekaj trikov, s katerimi bodo vaše fotografije še lepše – skoraj takšne, kot bi vas fotografiral profesionalec.

druzina

Otroci, poglejte v fotoaparat ... Naravnost v objektiv!

Največja napaka, ki jo dela večina staršev, je ta, da s fotoaparatom ne beležijo pristnih otroških izrazov, ki denimo nastanejo ob igri s sovrstniki ali ob odpiranju daril, pač pa zahtevajo, da v ključnem trenutku pogledajo v fotoaparat. S tem prekinejo nekaj najdragocenejšega, kar bi se lahko odrazilo na fotografiji.

Zamaknjene poglede, pristno veselje, simpatično trmico, interakcijo med otroki in njihovo razpoloženje. Ko boste drugič beležili dragocene trenutke, se raje naredite 'nevidne' in fotografirajte dogajanje in ne zaigranih izrazov na obrazu.

Naj bodo takšni, kot so, in ne takšni, kot si vi želite, da bi bili

Velikokrat starši v želji po popolni fotografiji povsem po nepotrebnem regulirajo otroke, kar pa ima povsem nasproten učinek. Namesto, da bi jih pustili pri miru, jih začnejo postavljati in manično ukazovati, kako naj se kdo objame, kako naj pozira in ob vsem tem reče še tisti znani: Siiiir! To pa otroke dela nervozne in slabovoljne, zato se začnejo upirati.

Bolje kot umetno nastavljene poze je to, da tako kot pri zgoraj omenjenem triku upoštevamo naravno igro in držo otrok. Fotografije bodo veliko bolj pristne.

Pri fotografiranju izkoristite dnevno svetlobo, ki mehko pada skozi okna.
Pri fotografiranju izkoristite dnevno svetlobo, ki mehko pada skozi okna. FOTO: iStock

Malo norosti je vedno dobrodošlo

Če želite priti do izvirnih fotografij in ne klasičnih posnetkov, ki jih lahko naredi vsak, potem fotografirajte iz prave perspektive. Kaj to pomeni? Da se lahko uležete tudi na tla in fotografirate dogajanje z njihove perspektive ali pa se povzpnete na kakšen višji podstavek oziroma stol, da dobite ptičji razgled na dogajanje. Pazite le, da se pri kreiranju spominov ne poškodujete.

Svetloba dela čudeže

Če fotografirate dogajanje doma, česar bo v mesecu decembru veliko, bodite pozorni na svetlobo. Podnevi lahko izkoristite tisto naravno, ki mehko pada skozi okna in lepo poudari linije obraza. V večernem času pa izkoristite svetlobo, ki jo oddajajo lučke ali ostala dekoracija, kar bo naredilo fotografije še bolj čarobne.

Pazite le, da toliko obvladate tehnične podrobnosti fotoaparata, da vam bo vse posneto tudi uspelo in ne bodo na koncu samo čudni in neostri zmazki. Če pa se podate v mesto ali naravo, bodite pozorni na svetlobo uličnih svetilk, okrašenih vitrin in ostalih svetlobnih virov, ki so v tem času aktualni.

Tudi s pametnim telefonom lahko ustvarite čudovite fotografije.
Tudi s pametnim telefonom lahko ustvarite čudovite fotografije. FOTO: Shutterstock

Kršite pravila, ki ne veljajo več

Gotovo ste že slišali tisti znani stavek: Ne fotografiraj proti soncu. Ali pa: Objekt fotografiranja (v tem primeru otrok) naj bo vedno na sredini. No, vse to lahko mirne duše kršite, saj to že zdavnaj ne velja več. Proti soncu seveda lahko fotografirate, saj na ta način naredite fotografije še bolj čarobne, potrebno je le upoštevati pravilno merjenje svetlobe in njeno korekturo. Za to je potrebno imeti malce znanja, a ne ustrašite se prehitro, saj ne gre za nobeno posebno umetnost.

Pri postavitvi objektov pa imejte v mislih, da bo fotografija veliko bolj všečna, če boste upoštevali pravilo tretjin. To pomeni, da postavite kompozicijo tako, da je otrok od enega roba fotografije oddaljen za eno tretjino, do drugega roba pa dve tretjini. Pravila pa lahko tudi kršite in se poigravate s kompozicijo tako, kot vas je volja. Vaja dela mojstra. Če nimate profesionalnega fotoaparata, nič hudega. Pametni telefoni so že tako napredni, da lahko enostavno in hitro ustvarite lepo in kakovostno fotografijo, ki jo kasneje tudi razvijete in umestite v družinski album.

Druzinski veseli december
Druzinski veseli decemberFOTO: Bibaleze.si
fotografiranje družina december sreča prazniki bibaleze ustvarjanje
