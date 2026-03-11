Zodiak in družinske vezi: Kaj pravijo zvezde?

Močna čustvena vez z mamo ni nujno slaba stvar – lahko pa vpliva na samostojnost, partnerske odnose in osebne odločitve. V nadaljevanju preverite, kateri trije znaki zodiaka so najbolj povezani s svojo mamo – in zakaj.
Lev – na zunaj pogum, notranja potreba po mamini potrditvi
Levi so znani po samozavesti, pogumu in odločnosti. Pogosto so vodje, ki delujejo neodvisno in prepričani v svoje sposobnosti. A za to fasado se pogosto skriva močna potreba po mamini potrditvi:
- Mama je njihova prva in najpomembnejša občudovalka.
- Tudi v odrasli dobi hrepenijo po njenem mnenju in pohvali.
- Pogosto potrebujejo njeno podporo, da zares verjamejo vase.
- Ne glede na to, koliko uspeha dosežejo, brez maminega dobro opravljeno pogosto ne občutijo pravega zadoščenja.
Kozorog – stabilnost, ki temelji na materinih vrednotah
Kozorogi so znani po svoji zanesljivosti, disciplini in delavnosti. Navzven dajejo vtis popolne samostojnosti, a veliko njihovih življenjskih odločitev izhaja iz vrednot, ki jim jih je privzgojila mama:
- Mamin nasvet ima pri njih posebno težo – tudi v odrasli dobi.
- Njihove vrednote in vzgojni pristopi pogosto temeljijo na materinem vzoru.
- Čustveno se redko popolnoma odmaknejo, ne glede na oddaljenost.
- Tudi če tega ne priznajo na glas, je njihova življenjska smer pogosto močno zaznamovana z maminimi prepričanji.
Ribe – čustveno odvisne, mama je vedno varno zavetje
Ribe so izredno občutljive, intuitivne in sočutne. Za življenje in odločitve pogosto potrebujejo čustveno varnost, ki jim jo v največji meri nudi prav mama:
- Mama jim pomeni sidro v vsakem življenjskem obdobju.
- Pogosto se zatekajo k njej po tolažbo, nasvet ali podporo.
- Tudi ko odrastejo in postanejo starši, ostane mama njihova opora.
- Med vsemi znamenji so Ribe tiste, ki se najtežje popolnoma ločijo – čustveno in praktično – od matere.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV