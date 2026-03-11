Zodiak in družinske vezi: Kaj pravijo zvezde?

Močna čustvena vez z mamo ni nujno slaba stvar – lahko pa vpliva na samostojnost, partnerske odnose in osebne odločitve. V nadaljevanju preverite, kateri trije znaki zodiaka so najbolj povezani s svojo mamo – in zakaj.

Lev – na zunaj pogum, notranja potreba po mamini potrditvi

Levi so znani po samozavesti, pogumu in odločnosti. Pogosto so vodje, ki delujejo neodvisno in prepričani v svoje sposobnosti. A za to fasado se pogosto skriva močna potreba po mamini potrditvi: - Mama je njihova prva in najpomembnejša občudovalka. - Tudi v odrasli dobi hrepenijo po njenem mnenju in pohvali. - Pogosto potrebujejo njeno podporo, da zares verjamejo vase.

icon-expand Lev – na zunaj pogum, notranja potreba po mamini potrditvi. FOTO: Adobe Stock

- Ne glede na to, koliko uspeha dosežejo, brez maminega dobro opravljeno pogosto ne občutijo pravega zadoščenja.

Kozorog – stabilnost, ki temelji na materinih vrednotah

Kozorogi so znani po svoji zanesljivosti, disciplini in delavnosti. Navzven dajejo vtis popolne samostojnosti, a veliko njihovih življenjskih odločitev izhaja iz vrednot, ki jim jih je privzgojila mama: - Mamin nasvet ima pri njih posebno težo – tudi v odrasli dobi. - Njihove vrednote in vzgojni pristopi pogosto temeljijo na materinem vzoru. - Čustveno se redko popolnoma odmaknejo, ne glede na oddaljenost. - Tudi če tega ne priznajo na glas, je njihova življenjska smer pogosto močno zaznamovana z maminimi prepričanji.

icon-expand Ribe – čustveno odvisne, mama je vedno varno zavetje FOTO: Adobe Stock

Ribe – čustveno odvisne, mama je vedno varno zavetje