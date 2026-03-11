Bibaleze.si
Zodiak in družinske vezi: Kaj pravijo zvezde?

B.R.
Horoskop 0
11. 03. 2026 04.00

Mama je za večino ljudi ena najpomembnejših oseb v življenju. V otroštvu skrbi za varnost, ljubezen in podporo, v odrasli dobi pa pogosto ostane kot vir modrosti in čustvene opore. A nekateri horoskopski znaki to vez z mamo ohranijo globlje in dlje časa kot drugi – včasih celo življenje.

sin mama

Močna čustvena vez z mamo ni nujno slaba stvar – lahko pa vpliva na samostojnost, partnerske odnose in osebne odločitve. V nadaljevanju preverite, kateri trije znaki zodiaka so najbolj povezani s svojo mamo – in zakaj.

Lev – na zunaj pogum, notranja potreba po mamini potrditvi

Levi so znani po samozavesti, pogumu in odločnosti. Pogosto so vodje, ki delujejo neodvisno in prepričani v svoje sposobnosti. A za to fasado se pogosto skriva močna potreba po mamini potrditvi:

- Mama je njihova prva in najpomembnejša občudovalka.

- Tudi v odrasli dobi hrepenijo po njenem mnenju in pohvali.

- Pogosto potrebujejo njeno podporo, da zares verjamejo vase.

Lev – na zunaj pogum, notranja potreba po mamini potrditvi.
Lev – na zunaj pogum, notranja potreba po mamini potrditvi. FOTO: Adobe Stock

- Ne glede na to, koliko uspeha dosežejo, brez maminega dobro opravljeno pogosto ne občutijo pravega zadoščenja.

Kozorog – stabilnost, ki temelji na materinih vrednotah

Kozorogi so znani po svoji zanesljivosti, disciplini in delavnosti. Navzven dajejo vtis popolne samostojnosti, a veliko njihovih življenjskih odločitev izhaja iz vrednot, ki jim jih je privzgojila mama:

- Mamin nasvet ima pri njih posebno težo – tudi v odrasli dobi.

- Njihove vrednote in vzgojni pristopi pogosto temeljijo na materinem vzoru.

- Čustveno se redko popolnoma odmaknejo, ne glede na oddaljenost.

- Tudi če tega ne priznajo na glas, je njihova življenjska smer pogosto močno zaznamovana z maminimi prepričanji.

Ribe – čustveno odvisne, mama je vedno varno zavetje
Ribe – čustveno odvisne, mama je vedno varno zavetje FOTO: Adobe Stock

Ribe – čustveno odvisne, mama je vedno varno zavetje

Ribe so izredno občutljive, intuitivne in sočutne. Za življenje in odločitve pogosto potrebujejo čustveno varnost, ki jim jo v največji meri nudi prav mama:

- Mama jim pomeni sidro v vsakem življenjskem obdobju.

- Pogosto se zatekajo k njej po tolažbo, nasvet ali podporo.

- Tudi ko odrastejo in postanejo starši, ostane mama njihova opora.

- Med vsemi znamenji so Ribe tiste, ki se najtežje popolnoma ločijo – čustveno in praktično – od matere.

zodiak horoskop mama družinske vezi astrološka znamenja lev riba kozorog družina ljubezen navezanost
