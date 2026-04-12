Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?

Mame, ki pričakujejo porod v aprilu ali so rodile v tem mesecu, naj se štejejo za srečne, saj so usklajene z materjo naravo. Dojenček, rojen spomladi, bo imel nekatere posebne lastnosti, pravijo raziskave. Raziskava, objavljena v reviji Sleep, je pokazala, da ljudje, rojeni v pomladnih in poletnih mesecih, gredo običajno kasneje spat v primerjavi s tistimi, ki so rojeni jeseni ali pozimi. Zato bo vaš aprilski dojenček verjetno "nočna ptica".

Verjetno bo optimističen

Raziskava iz leta 2014 na Madžarskem je pokazala, da so dojenčki, rojeni v marcu, aprilu in maju, bolj nagnjeni k optimizmu in pozitivnemu pogledu na življenje. Še verjetneje je, da bo dojenček optimističen, če so poletja suha in zime hladne (kot v srednji Evropi).

Zelo zgodaj prevzamejo vodstvene sposobnosti

Po raziskavah z Univerze British Columbia je za dojenčke, rojene v aprilu (in marcu), bolj verjetno, da bodo postali korporativni vodje kot otroci, rojeni poleti. Po analizi rojstnih dni 375 direktorjev v 500 podjetjih med letoma 1992 in 2009 so raziskovalci ugotovili, da je to posledica starosti, ko so začeli hoditi v šolo. Aprilski dojenčki imajo večjo verjetnost, da bodo najstarejši v razredu, in zato se bodo zelo zgodaj izkazali kot vodje.

Manjše tveganje za astmo

Raziskava, izvedena leta 2015 v New Yorku, je pokazala, da imajo otroci, rojeni spomladi, manjše tveganje za astmo. Zmanjšano tveganje je lahko tudi posledica tega, da so pršice in prah pogostejši spomladi, in ker je dojenček izpostavljen tem dejavnikom v prvih dveh mesecih življenja, se njegov imunski sistem okrepi.

Manjše tveganje za ADHD

Ista raziskava, omenjena zgoraj, je pokazala tudi, da je ADHD najpogosteje diagnosticiran pri dojenčkih, rojenih kasneje v letu.

Zelo zgodaj morate začeti uporabljati sončno kremo

Ker so rojeni v tem obdobju leta, morate biti pozorni, da bodo dojenčki zelo zgodaj izpostavljeni soncu. Raziskave so pokazale, da imajo pomladni dojenčki večje tveganje za melanom v odrasli dobi, morda zato, ker so bili v najzgodnejših mesecih življenja izpostavljeni soncu. Zato zaščitite kožo vašega malega ovna ali bikca!