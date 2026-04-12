Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?

B.R.
Horoskop 2
12. 04. 2026 04.00

Ste vedeli, da je mesec rojstva povezan z določenimi značilnostmi vašega otroka? Če pričakujete dojenčka v aprilu, vas čaka optimističen malček, ki bo morda rad dolgo pokonci in izkazoval vodstvene sposobnosti že v zgodnji mladosti.

dojencek

Mame, ki pričakujejo porod v aprilu ali so rodile v tem mesecu, naj se štejejo za srečne, saj so usklajene z materjo naravo. Dojenček, rojen spomladi, bo imel nekatere posebne lastnosti, pravijo raziskave. Raziskava, objavljena v reviji Sleep, je pokazala, da ljudje, rojeni v pomladnih in poletnih mesecih, gredo običajno kasneje spat v primerjavi s tistimi, ki so rojeni jeseni ali pozimi. Zato bo vaš aprilski dojenček verjetno "nočna ptica".

Verjetno bo optimističen

Raziskava iz leta 2014 na Madžarskem je pokazala, da so dojenčki, rojeni v marcu, aprilu in maju, bolj nagnjeni k optimizmu in pozitivnemu pogledu na življenje. Še verjetneje je, da bo dojenček optimističen, če so poletja suha in zime hladne (kot v srednji Evropi).

Dojenček, rojen spomladi, bo imel nekatere posebne lastnosti, pravijo raziskave.FOTO: Shutterstock

Zelo zgodaj prevzamejo vodstvene sposobnosti

Po raziskavah z Univerze British Columbia je za dojenčke, rojene v aprilu (in marcu), bolj verjetno, da bodo postali korporativni vodje kot otroci, rojeni poleti. Po analizi rojstnih dni 375 direktorjev v 500 podjetjih med letoma 1992 in 2009 so raziskovalci ugotovili, da je to posledica starosti, ko so začeli hoditi v šolo. Aprilski dojenčki imajo večjo verjetnost, da bodo najstarejši v razredu, in zato se bodo zelo zgodaj izkazali kot vodje.

Manjše tveganje za astmo

Raziskava, izvedena leta 2015 v New Yorku, je pokazala, da imajo otroci, rojeni spomladi, manjše tveganje za astmo. Zmanjšano tveganje je lahko tudi posledica tega, da so pršice in prah pogostejši spomladi, in ker je dojenček izpostavljen tem dejavnikom v prvih dveh mesecih življenja, se njegov imunski sistem okrepi.

Manjše tveganje za ADHD

Ista raziskava, omenjena zgoraj, je pokazala tudi, da je ADHD najpogosteje diagnosticiran pri dojenčkih, rojenih kasneje v letu.

Zelo zgodaj morate začeti uporabljati sončno kremo

Ker so rojeni v tem obdobju leta, morate biti pozorni, da bodo dojenčki zelo zgodaj izpostavljeni soncu. Raziskave so pokazale, da imajo pomladni dojenčki večje tveganje za melanom v odrasli dobi, morda zato, ker so bili v najzgodnejših mesecih življenja izpostavljeni soncu. Zato zaščitite kožo vašega malega ovna ali bikca!

Vir: miss7mama

rojstvo aprilski dojenček značaj otroka pomlad razvoj otroka značilnosti starševstvo
Komentarji (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Noleani 13. 04. 2026 15.28
Resno sončki...
ODGOVORI
0 0
IICI 12. 04. 2026 14.38
+1
Rojeni v začetku Aprila so zelo težavni ljudje. Če ni po njegovo, pojdi raje stran.
ODGOVORI
1 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1647