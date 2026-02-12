Bibaleze.si
Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?

B.R.
Horoskop 0
12. 02. 2026 02.13

Tašča je lahko resnično kot druga mama, ki vam vedno nudi podporo, ljubezen in spoštovanje, vendar pa je lahko tudi prava nočna mora, ki se bo trudila na vsak način, da vam zaplete življenje in uniči vaš zakon. Ne morete vnaprej vedeti, kakšna bo vaša tašča, vendar pa vam zvezde ponujajo nekaj vpogleda v to, kaj lahko pričakujete od nje glede na njeno znamenje.

tašča

Oven

Če je vaša tašča rojena v tem znamenju, se verjetno ne bo preveč vpletala v vaše življenje in ne bo poskušala vplivati na vaše odločitve. Vendar pa vas lahko zmoti njena navada, da se vsakih nekaj dni nenapovedano pojavi na vaših vratih. Kljub svoji temperamentnosti in hitremu načinu delovanja se boste z njo običajno zlahka dogovorili.

Bik

Tašča v znamenju bika se bo trudila, da se čim manj vpleta v vaše družinsko življenje. Običajno jo boste obiskali enkrat ali dvakrat na mesec. Bolje bo, da jo obiščete, kadar imate čas, kot pa da vas ona obremenjuje s svojimi obiski. Cenila vas bo, če boste pridni, ne glede na to, da ta vaša lastnost ne bo neposredno vplivala nanjo.

Dvojčka

S taščo v znamenju dvojčkov je običajno enostavno najti skupni jezik. Pustite, da pogovor steče. Vendar če živite skupaj, lahko njena stalna potreba po druženju postane naporna. Pazite tudi, da ji ne zaupate preveč, saj ne zna ohraniti skrivnosti. Vse, kar ji zaupate, bo kmalu vedela vsa soseska, pa tudi širši in ožji sorodniki.

Je vaš otrok vodnar? Morda ste rodili zvezdo, šefa ali genija

Rak

Tašča v tem znamenju je običajno tiha in vedno pripravljena izkazati ljubezen. Vendar bodite previdni, ko se pogovarjate z njo, saj je zelo občutljiva in vaše besede lahko napačno interpretira. Rada skrbi za svojo družino, vendar se lahko včasih počuti, kot da nosi vse breme in da je nihče ne spoštuje. Ne bo vas obiskala brez povabila, vendar bo želela, da praznike preživite skupaj in da spoštujete vse običaje.

Lev

Tašča v znamenju leva je ponosna, vendar jo boste z minimalnim spoštovanjem hitro pridobili kot iskrenega prijatelja. Tašča v tem znamenju ne prenaša nobenih spletk. Če ji ne boste všeč kot izbira za svojo snaho, vam bo to odkrito povedala. Kljub temu bo odločitev prepustila svojemu sinu in se potem ne bo več vpletala v to.

Devica

S taščo v znamenju device stvari verjetno ne bodo potekale gladko. Tašča v tem znamenju je pogosto zelo zahtevna, kritična, vedno išče napake in se pritožuje, če kaj ne počnete po njenih standardih. Verjetno se bo počutila kot ideal, po katerem bi se morali vsi zgledovati. Ne glede na to, ali gre za kuhanje, čiščenje ali pranje, bo sebe vedno dojemala kot popolno in vam nenehno očitala, kako bi morali opraviti stvari. Verjetno vas bo obrekovala pri svojih prijateljicah in se potrudila, da bi vam uničila zakon in vas oddaljila od svojega sina.

Tehtnica

Tašči v tem znamenju je najpomembneje, da ohranja dobre odnose z vsemi člani družine. Zaradi tega ni preveč stresno niti, če živite skupaj. Ni konfliktna in z njo boste verjetno ostali v dobrih odnosih, tudi če bi se ločili od njenega sina.

Zvezde in vzgoja: Katera astrološka znamenja so najzahtevnejša?

Škorpijon

Ženske, rojene v tem znamenju, imajo zelo kompleksen karakter. Če je vaša tašča škorpijonka, obstajata dve možnosti – bodisi vas bo sovražila bodisi vas bo oboževala, vmesne poti ni. Takoj, ko vas bo spoznala, bo začela presojati, ali ste primerna izbira za njenega sina. Če ji ne boste všeč, se bo potrudila, da vas odrine stran. Izogibajte se kakršnim koli prepirom z njo, saj boste v nasprotnem primeru vstopili v doživljenjski konflikt. Če imate dober odnos, se potrudite, da ga ohranite.

Strelec

S taščo v znamenju strelca se boste verjetno dobro ujeli. Pomembno je le, da poslušate njeno mnenje o vseh mogočih temah. Zanima jo vse o vašem družinskem življenju, vendar vas ne bo poskušala učiti, kakšno je življenje. Kljub temu zahteva, da jo spoštujete.

Kozorog

Tašče v tem znamenju so lahko precej zahtevne, saj znajo skriti svoja prava čustva. Vendar se ponavadi ne vpletajo preveč v življenje svojih otrok, zato se boste verjetno lahko sproščeno odločali za življenje v ločenih gospodinjstvih. Zdi se, kot da ji ni preveč mar za to, ali jo imate radi ali ne.

Sodeč po horoskopu, ti starši in otroci niso kompatibilni

Vodnar

Odnos s taščo v znamenju vodnarja je precej nenavaden, saj je takšna tudi sama. Moderna je in ne bo vam pridigala glede vašega življenja. Vendar pa življenje z njo ni enostavno, saj vedno najde nekaj, kar jo zanima in čemur se posveča. Če imate otroke, bo vso svojo pozornost usmerila nanje, še posebej v izobraževanje svojih vnukov. Svetujemo vam, da se izogibate konfliktom z njo, saj je njeno vedenje lahko zelo nepredvidljivo.

Ribi

Tašča v znamenju rib svojo snaho pogosto doživlja kot svojo hčerko in je pripravljena žrtvovati vse za svojo družino. Trudila se bo, da vam pomaga ustvariti dom in olajša življenje, včasih tudi na lastno škodo. Če se kdaj skregate z možem, bo morda poskušala pomiriti situacijo. Vendar vas verjetno ne bo obremenjevala s pogostimi obiski, a bo zelo vesela, če jo boste obiskali. Komaj čaka, da ima vnuke, in se bo potrudila, da vam pomaga pri vzgoji otrok.

tašča horoskop nebesno znamenje znamenja odnosi družina
