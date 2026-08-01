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Zakaj so otroci, rojeni v znamenju leva, tako posebni?

B.R.
Horoskop 0
01. 08. 2026 03.15

Astrologija pravi, da otroci, rojeni med 23. julijem in 22. avgustom, spadajo v horoskopsko znamenje leva – znamenje sonca, svetlobe in ognja. Že od rojstva izžarevajo toplino, samozavest in močno osebnost, ki jo je težko spregledati.

otrok

Če ste starši malega leva, ste najbrž že opazili, da vaš otrok želi biti opažen, pogosto vodi igro in zna zelo močno izražati svoja čustva. Preverite, katerih 8 značilnosti je najpogostejših pri otrocih, rojenih v tem znamenju.

1. Topli, srčni in polni ljubezni

Levi so znani po tem, da so srčni in ljubeči. Kot znamenje, ki mu vlada sonce, izžarevajo notranjo toplino in imajo veliko potrebo po tem, da jih drugi občudujejo in cenijo.

Starši: pohvalite svojega leva, pokažite mu, da ga vidite in cenite – tako bo rasel v samozavestnega posameznika, ki bo znal ljubiti in biti ljubljen.

2. Radi so v središču pozornosti

Levi uživajo, ko so opaženi. Že kot dojenčki znajo pritegniti pozornost – s pogledom, nasmehom ali izrazitim jokom. V kasnejših letih pogosto želijo izstopati – bodisi na odru, v šoli ali med vrstniki.

Pomembno je, da jih nežno vodite k temu, da spoštujejo tudi druge, ne samo lastne potrebe po izpostavljenosti.

Levi se redko česa bojijo. So fizično in psihično trdni, radi tvegajo in raziskujejo svet.
Levi se redko česa bojijo. So fizično in psihično trdni, radi tvegajo in raziskujejo svet. FOTO: Shutterstock

3. Veseli, igrivi in vedno pripravljeni na smeh

Mali levi so naravno pozitivno naravnani – zanje je svet poln smeha, igre in zabave. So energični in živahni, kar se pogosto pokaže tudi pri uspavanju – saj nočejo ničesar zamuditi.

Vključite jih v ples, dramske igre ali telovadbo, da bodo lahko porabili svojo energijo in razvijali igrivi duh.

4. Rojeni voditelji

Že v vrtcu boste morda opazili, da vaš lev rad vodi druge otroke, daje pobude in ima veliko idej. So naravni organizatorji in pogosto tudi zaščitniški do mlajših.

Spodbujajte sodelovanje in timsko delo, da se njihov močan značaj ne razvije v ukazovalnost.

5. Močni in neustrašni

Levi se redko česa bojijo. So fizično in psihično trdni, radi tvegajo in raziskujejo svet. Zaradi tega so pogosto pogumni pustolovci – vendar tudi malce impulzivni.

Pomembno je, da jih naučite previdnosti in odgovornosti, saj se včasih vržejo v situacije brez razmisleka.

6. Ne prenesejo poraza

Za male leve je neuspeh pogosto velik izziv. Njihov ponos jim lahko prepreči, da bi priznali, da jim nekaj ne gre. Lahko se zgodi, da raje odnehajo, kot da bi priznali poraz.

Naučite jih, da je napaka del učenja in da se iz nje lahko veliko naučimo. Ne osredotočajte se le na zmage – pohvalite trud, saj se levi radi merijo z drugimi in jim je pomembno, da so najboljši.

Mali levi so naravno pozitivno naravnani – zanje je svet poln smeha, igre in zabave.
Mali levi so naravno pozitivno naravnani – zanje je svet poln smeha, igre in zabave. FOTO: Shutterstock

7. Izjemno ustvarjalni

Otroci, rojeni v znamenju leva, imajo bogato domišljijo. Radi slikajo, plešejo, pojejo in ustvarjajo. Obožujejo svetle barve, zvoke in teksture.

Pripravite jim ustvarjalni kotiček z barvami, plastelinom ali glasbili, kjer se bodo lahko izražali in razvijali svoj umetniški čut.

8. Skrbni in ljubeči do drugih

Mali levi znajo biti tudi nežno zaščitniški – še posebej do živali, mlajših otrok ali tistih, ki jih vidijo kot šibkejše. So čustveni in hitro razvijejo navezanost.

Če imate doma hišnega ljubljenčka, boste hitro videli, kako z ljubeznijo in odgovornostjo skrbijo zanj.

Srčni voditelji prihodnosti

Otroci, rojeni v znamenju leva, so polni energije, ustvarjalnosti, topline in samozavesti. Občutljivi so na pohvale, želijo biti sprejeti in cenjeni, hkrati pa imajo velik potencial, da zrastejo v odgovorne, pogumne in uspešne odrasle.

S pravilno vzgojo, razumevanjem in podporo lahko starši izkoristite moč leva na najboljši način – ter pomagate svojemu otroku razviti njegove najlepše lastnosti.

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