Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA
Zvezde in vzgoja: Katera astrološka znamenja so najzahtevnejša?
Horoskop

Zvezde in vzgoja: Katera astrološka znamenja so najzahtevnejša?

Ustvarjalne počitnice: Zabavne ideje za otroke
Prosti čas

Ustvarjalne počitnice: Zabavne ideje za otroke

Preboj slovenske medicine: Urban prvi otrok s terapijo za CTNNB1
Novice

Preboj slovenske medicine: Urban prvi otrok s terapijo za CTNNB1

Zakaj je les spet "in"?
Idejnica

Zakaj je les spet "in"?

Slavni komik postal oče: rodila se je hčerka Scottie
Svet slavnih

Slavni komik postal oče: rodila se je hčerka Scottie

Starši, pazite: retrogradni Merkur lahko povzroči zmedo astrologi svetujejo, kako reagirati
Horoskop

Starši, pazite: retrogradni Merkur lahko povzroči zmedo astrologi svetujejo, kako reagirati

Retrogradni Merkur je ponovno tukaj – in to vse do 29. novembra, zaradi česar so v mnogih družinah že opazne zmeda, nesporazumi in napetosti. Astrologi opozarjajo, da ta obdobja močno vplivajo na komunikacijo, zato lahko hitro pride do konfliktov med starši in otroki. Kaj lahko naredimo, da v tem času ohranimo mir v domu?

Kaj pravijo zvezde: Tako bo otrok doživljal šolske izzive v prihajajočem letu
Horoskop

Kaj pravijo zvezde: Tako bo otrok doživljal šolske izzive v prihajajočem letu

Začetek šolskega leta je za mnoge otroke mešanica navdušenja, stresa, pričakovanj in včasih tudi strahu. Vsak otrok je edinstven, a zanimivo je pogledati osebnost in odzive otrok skozi prizmo horoskopskih znakov. Ne glede na to, ali verjamemo v astrologijo ali ne, nam lahko horoskopski znaki pomagajo bolje razumeti, kako se otroci soočajo s spremembami, novimi izzivi in družbenimi situacijami, ki jih prinaša šola.

8 izjemnih lastnosti otrok, rojenih v znamenju leva – voditelji z velikim srcem
Horoskop

8 izjemnih lastnosti otrok, rojenih v znamenju leva – voditelji z velikim srcem

Astrologija pravi, da otroci, rojeni med 23. julijem in 22. avgustom, spadajo v horoskopsko znamenje leva – znamenje sonca, svetlobe in ognja. Že od rojstva izžarevajo toplino, samozavest in močno osebnost, ki jo je težko spregledati.

Presenetljive lastnosti otrok, rojenih v juniju
Horoskop

Presenetljive lastnosti otrok, rojenih v juniju

Otroci, rojeni v juniju, niso posebni le zaradi sončne energije, ki jo prinašajo, temveč tudi zaradi lastnosti, ki jih potrjujejo številne raziskave. Izstopajo po inteligenci, karizmi, družabnosti in še marsičem. Poglejte, zakaj so junijski dojenčki res nekaj posebnega.

Horoskop za mame: odkrijte vrline, ki vas naredijo najboljšo mamo
Horoskop

Horoskop za mame: odkrijte vrline, ki vas naredijo najboljšo mamo

Vsaka mama je edinstvena in ima svoje posebne vrline, ki jo naredijo posebno. Ste se kdaj vprašali, katere lastnosti pri vas kot mami najbolj izstopajo? Horoskop lahko razkrije, kateri so tisti naravni talenti in lastnosti, ki jih imate kot mama, glede na vaše zodiakalno znamenje. Preberite, katere vrline vam zvezde pripisujejo in kako vas vaš znak odlikuje v vlogi mame!

Zodiak in družinske vezi: Kaj pravijo zvezde?
Horoskop

Zodiak in družinske vezi: Kaj pravijo zvezde?

Mama je za večino ljudi ena najpomembnejših oseb v življenju. V otroštvu skrbi za varnost, ljubezen in podporo, v odrasli dobi pa pogosto ostane kot vir modrosti in čustvene opore. A nekateri horoskopski znaki to vez z mamo ohranijo globlje in dlje časa kot drugi – včasih celo življenje.

Horoskop razkriva: Teh 6 znamenj se najpogosteje upira avtoriteti
Horoskop

Horoskop razkriva: Teh 6 znamenj se najpogosteje upira avtoriteti

Kateri horoskopski znaki imajo najbolj uporniške otroke? Če imate doma majhnega trmoglavca, ki ne sprejema pravil, je morda za to kriv njegov astrološki znak. Po mnenju astrologije imajo otroci, rojeni v določenih znamenjih, večjo verjetnost, da se bodo v mladosti pogosto upirali – še posebej v občutljivih najstniških letih.

Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?
Horoskop

Aprilski sončki: Kakšni so dojenčki, rojeni aprila?

Ste vedeli, da je mesec rojstva povezan z določenimi značilnostmi vašega otroka? Če pričakujete dojenčka v aprilu, vas čaka optimističen malček, ki bo morda rad dolgo pokonci in izkazoval vodstvene sposobnosti že v zgodnji mladosti.

Kakšni so otroci, rojeni v marcu?
Horoskop

Kakšni so otroci, rojeni v marcu?

Preberite nekaj zanimivosti in lastnosti, ki jih pripisujejo otrokom, rojenim v marcu, in morda boste v njih prepoznali tudi svoje malčke.

Zakaj so dojenčki, rojeni v februarju, tako posebni
Dojenček

Zakaj so dojenčki, rojeni v februarju, tako posebni

Nosečnice, ki bodo ta mesec rodile, lahko pričakujejo posebno zanimive dojenčke. Statistika kaže, da imajo ljudje, rojeni v najkrajšem mesecu v letu, določene posebne lastnosti.

Horoskop

Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?

Tašča je lahko resnično kot druga mama, ki vam vedno nudi podporo, ljubezen in spoštovanje, vendar pa je lahko tudi prava nočna mora, ki se bo trudila na vsak način, da vam zaplete življenje in uniči vaš zakon. Ne morete vnaprej vedeti, kakšna bo vaša tašča, vendar pa vam zvezde ponujajo nekaj vpogleda v to, kaj lahko pričakujete od nje glede na njeno znamenje.

Horoskop in vaša tašča: Katero znamenje vam lahko povzroči težave?
Arhiv člankov
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Anketa + Arhiv
Ste že postavili božično drevo?
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Bibaleze.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Nove fotografije: Clinton v bazenu, druženje z Michaelom Jacksonom
novice Nove fotografije: Clinton v bazenu, druženje z Michaelom Jacksonom
Kapetan o Šešku: Ima neverjetne sposobnosti, takšnih še nisem videl
šport Kapetan o Šešku: Ima neverjetne sposobnosti, takšnih še nisem videl
Ezra razsvetljuje in motivira
popin Ezra razsvetljuje in motivira
Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava
tv oddaje Peter je presenetil: Nobena ni bila tista prava
7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
Vizita.si 7 živil, ki imajo več omega-3 kot losos
Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Okusno.je Eno testo, iz katerega lahko spečete različne piškote
Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenje
Zadovoljna.si Rojstvo hčerke jima je polepšalo življenje
Nika Prevc piše zgodovino
Moskisvet.com Nika Prevc piše zgodovino
Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Bibaleze.si Dvojčici na rdeči preprogi: Hči obuja stil matere
Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Cekin.si Loto milijoni bi lahko izpuhteli
Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Dominvrt.si Nasveti, kako se znebiti vonja po dimu v hiši
Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
Vizita.si Ali vaša prehrana vpliva na duševno zdravje?
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329