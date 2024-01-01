Retrogradni Merkur je ponovno tukaj – in to vse do 29. novembra, zaradi česar so v mnogih družinah že opazne zmeda, nesporazumi in napetosti. Astrologi opozarjajo, da ta obdobja močno vplivajo na komunikacijo, zato lahko hitro pride do konfliktov med starši in otroki. Kaj lahko naredimo, da v tem času ohranimo mir v domu?
Začetek šolskega leta je za mnoge otroke mešanica navdušenja, stresa, pričakovanj in včasih tudi strahu. Vsak otrok je edinstven, a zanimivo je pogledati osebnost in odzive otrok skozi prizmo horoskopskih znakov. Ne glede na to, ali verjamemo v astrologijo ali ne, nam lahko horoskopski znaki pomagajo bolje razumeti, kako se otroci soočajo s spremembami, novimi izzivi in družbenimi situacijami, ki jih prinaša šola.
Astrologija pravi, da otroci, rojeni med 23. julijem in 22. avgustom, spadajo v horoskopsko znamenje leva – znamenje sonca, svetlobe in ognja. Že od rojstva izžarevajo toplino, samozavest in močno osebnost, ki jo je težko spregledati.
Otroci, rojeni v juniju, niso posebni le zaradi sončne energije, ki jo prinašajo, temveč tudi zaradi lastnosti, ki jih potrjujejo številne raziskave. Izstopajo po inteligenci, karizmi, družabnosti in še marsičem. Poglejte, zakaj so junijski dojenčki res nekaj posebnega.
Vsaka mama je edinstvena in ima svoje posebne vrline, ki jo naredijo posebno. Ste se kdaj vprašali, katere lastnosti pri vas kot mami najbolj izstopajo? Horoskop lahko razkrije, kateri so tisti naravni talenti in lastnosti, ki jih imate kot mama, glede na vaše zodiakalno znamenje. Preberite, katere vrline vam zvezde pripisujejo in kako vas vaš znak odlikuje v vlogi mame!
Mama je za večino ljudi ena najpomembnejših oseb v življenju. V otroštvu skrbi za varnost, ljubezen in podporo, v odrasli dobi pa pogosto ostane kot vir modrosti in čustvene opore. A nekateri horoskopski znaki to vez z mamo ohranijo globlje in dlje časa kot drugi – včasih celo življenje.
Kateri horoskopski znaki imajo najbolj uporniške otroke? Če imate doma majhnega trmoglavca, ki ne sprejema pravil, je morda za to kriv njegov astrološki znak. Po mnenju astrologije imajo otroci, rojeni v določenih znamenjih, večjo verjetnost, da se bodo v mladosti pogosto upirali – še posebej v občutljivih najstniških letih.
Ste vedeli, da je mesec rojstva povezan z določenimi značilnostmi vašega otroka? Če pričakujete dojenčka v aprilu, vas čaka optimističen malček, ki bo morda rad dolgo pokonci in izkazoval vodstvene sposobnosti že v zgodnji mladosti.
Preberite nekaj zanimivosti in lastnosti, ki jih pripisujejo otrokom, rojenim v marcu, in morda boste v njih prepoznali tudi svoje malčke.
Nosečnice, ki bodo ta mesec rodile, lahko pričakujejo posebno zanimive dojenčke. Statistika kaže, da imajo ljudje, rojeni v najkrajšem mesecu v letu, določene posebne lastnosti.
Tašča je lahko resnično kot druga mama, ki vam vedno nudi podporo, ljubezen in spoštovanje, vendar pa je lahko tudi prava nočna mora, ki se bo trudila na vsak način, da vam zaplete življenje in uniči vaš zakon. Ne morete vnaprej vedeti, kakšna bo vaša tašča, vendar pa vam zvezde ponujajo nekaj vpogleda v to, kaj lahko pričakujete od nje glede na njeno znamenje.
