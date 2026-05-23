Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?

B.R.
Družina in odnosi 6
23. 05. 2026 04.00

Vsak starš si želi, da bi njegovi otroci tudi v odraslosti ohranili bližino, spoštovanje in hvaležnost. A resničnost je pogosto drugačna: odrasli otroci se odmaknejo, redko pokličejo, pridejo le obvezno in včasih le zato, ker 'morajo'. Za mnoge starše, ki so leta živeli zgolj za dobro svojih otrok, je to hladna in boleča izkušnja.

gospa

Zakaj se to dogaja? Zakaj otroci pozabijo, kdo je skrbel zanje, ko so bili nemočni? Zakaj se ne zahvalijo, ne pokličejo, ne vprašajo: "Kako si?"

Odgovori niso enostavni – in pogosto niso prijetni. A razumevanje teh razlogov nam lahko pomaga graditi bolj zdrave odnose, tako z otroki kot s samimi seboj.

1. Skrb, ki postane samoumevna

Če otrok odrašča v okolju, kjer so vse njegove potrebe nenehno izpolnjene – topla hrana, čista oblačila, red v hiši, mama, ki vse ve in vse uredi, tega ne dojema kot nekaj posebnega. To postane njegov normalni vsakdan.

Skrb preide v navado in se izgubi iz zavestne pozornosti. Kot voda iz pipe ali svetloba iz žarnice – nihče se ne zahvali, dokler vse deluje. Tako tudi starševska ljubezen postane samoumevna. Opazi se šele, ko je ni več.

In ko starš končno izrazi željo po pozornosti ali pomoči, otroku sploh ne pride na misel, da bi moral kaj vrniti – saj se mu zdi, da ni bilo nič posebnega.

2. Starš, ki se izgubi v vlogi – otrok, ki pozabi, da je starš tudi človek

Veliko staršev živi po načelu: Otrok je moje vse. A če je otrok vse, kdo potem ste vi?

Če vso svojo identiteto in energijo posvetite izključno otroku, ta ne razvije zavesti, da ima tudi starš čustva, potrebe in meje. Verjame, da boste vedno tam, da boste vse naredili – in nikoli ne razvije spoštovanja do vas kot posameznika.

Tako odrasel otrok redko pomisli, da mama morda potrebuje toplo besedo ali da oče pričakuje vprašanje, kako se počuti. Zanj ste ozadje, ne oseba.

3. Pretirana kontrola in omejevanje svobode

Starši, ki nenehno nadzorujejo. Ne hodi tja, Ne druži se z njim, Uči se, kar ti rečemo – to pogosto počnejo iz strahu ali želje po zaščiti. A otrok takšno vedenje dojema kot omejitev.

Ko odraste, ne bo iskal vaše bližine, temveč svobodo. Skrb, ki mu je odvzela samostojnost, bo ostala v spominu kot nekaj dušečega, ne ljubečega. Namesto hvaležnosti se bo pojavil odpor.

Ne pričakujmo, da se bodo otroci sami spomnili. Vzpostavimo iskren, spoštljiv odnos.
Ne pričakujmo, da se bodo otroci sami spomnili. Vzpostavimo iskren, spoštljiv odnos. FOTO: Adobe Stock

4. Očitanje o žrtvovanju

Stavki, kot so: Zaradi tebe nisem spala, Vse sem ti dala, Če ne bi bilo tebe, bi lahko imela svojo kariero, niso redki. Izrečeni so v jezi, žalosti ali obupu. A otrok jih sliši kot očitek, dolg, ki ga nikoli ne more poravnati.

Namesto hvaležnosti začuti krivdo, nelagodje – ali celo jezo. Hvaležnost, ki raste iz pritiska ali dolžnosti, ni resnična. In pogosto se tej čustveni obremenitvi odrasli otrok raje izogne – tudi tako, da se od staršev oddalji.

5. Če v družini ni hvaležnosti, se je otrok ne nauči

V družinah, kjer oče ne reče hvala za kosilo, mama vse opravi tiho, otroci pa vse dobijo brez priznanja – se hvaležnost preprosto ne razvije.

Otrok ne zna reči: Hvala, ker si vstajala zgodaj, da sem imel zajtrk. Ne zato, ker je nehvaležen, ampak ker tega ni nikoli slišal. Kar se ne izreče, ne obstaja. Tudi hvaležnost.

6. Otrok, ki je vedno središče sveta, ne vidi nikogar drugega

Stavki kot: Ti si najpametnejši, Zaslužiš si le najboljše, Poseben si krepijo otrokovo samozavest – a če pretiravamo, vzgajamo ego. Otrok verjame, da se vse vrti okoli njega, in pričakuje, da bo tako ostalo tudi, ko odraste.

Ne pomisli, da mama morda ni dobro ali da oče težko vstaja. Ne vidi razloga, da bi poklical brez posebnega namena – saj misli, da je pozornost nekaj, kar mu pripada.

7. Pogojna ljubezen pusti posledice

Ponosna sem nate, ko imaš petice, Rad te imam, ko si priden – zveni kot pohvala, a gre za pogojno ljubezen. Otrok se nauči, da mora biti tak, kot si ga želite, da bi bil ljubljen.

Sčasoma se takega pritiska naveliča. Ko odraste, želi zbežati od tistih, ki so ga stalno ocenjevali. In v tej potrebi po svobodi pogosto pozabi na vse, kar ste mu dali.

Kaj lahko storimo kot starši?

Ne pričakujmo, da se bodo otroci sami spomnili. Vzpostavimo iskren, spoštljiv odnos.

Dajmo ljubezen brez pogojev, a tudi postavimo meje, ki bodo učile spoštovanja.

Zahvaljujmo se tudi mi – partnerju, otrokom, prijateljem – da bodo otroci hvaležnost videli v praksi.

Ne izgubimo sebe. Če smo izpolnjeni kot posamezniki, bodo tudi odnosi bolj zdravi.

In predvsem – ne pričakujmo hvaležnosti kot dolžnosti, ampak jo ustvarimo z bližino, zgledom in iskrenostjo.

Zamerim staršem, ker zapravljajo denar, ki bi moral biti nekoč moj
Preberi še
Zamerim staršem, ker zapravljajo denar, ki bi moral biti nekoč moj
Sin ji vzame zadnji denar, nato pa se na ulici dela, da je ne pozna
Preberi še
Sin ji vzame zadnji denar, nato pa se na ulici dela, da je ne pozna

Vir: kurir.rs

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
odnosi starši in otroci pretrgan stik hvaležnost družinski odnosi odnosi med starši in otroki prekinjen stik vzgoja razumevanje otrok hvaležnost v družini odnosi s starši odrasli otroci prekinitev stika starševstvo
Prejšnji članek
Svet slavnih

Celine Dion materi: "Tvoja moč me še vedno vodi"

Naslednji članek
Novice

Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?

Bibaleze.si Zakaj otrok včasih "izbere" enega starša
Bibaleze.si Zakaj otroci potrebujejo slišati besedo 'ne'?
Cekin.si Storite to, če vas odrasli otroci prosijo za denar
Bibaleze.si Kaj storiti, ko se starša ne strinjata glede vzgoje otrok?
Cekin.si Anketa: ali še vedno finančno podpirate svoje odrasle otroke?
Bibaleze.si "Vem, da imata starša raje sestrico kot mene!"
Bibaleze.si Zakaj ta na videz neškodljiva starševska navada slabo vpliva na otroke?
Priporoča
Komentarji (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
25.maj 22. 09. 2025 20.49
+2
to so posesivni starši, ki si domišlajo, da so otroci njihovi dolžniki, svojo "dobroto" naj si nekam zataknejo
ODGOVORI
2 0
traparija 23. 09. 2025 21.01
+1
starš je vedno dolžnik otroku. starš se nagonsko odloči da bo otroka spravil na svet, to ni racionalna odločitev pač pa slepi nagon. otrok ni nič kriv in nikoli nič dolžen staršem.
ODGOVORI
1 0
traparija 22. 09. 2025 16.16
+3
dostikrat si starši ne upajo priznti, da so njihovi otroci močno precenjena stvar. dostikrat se pokaže da ravno precenjeni otroci odrastejo v najslabše ljudi.
ODGOVORI
3 0
Prelepa Soča 22. 09. 2025 09.48
+6
"Dobri" starši večinoma ne pustijo otroku dihati, predvsem matere sinov nikakor ne morejo spustiti z rok. Več ali manj, ko dobijo partneeke, le-te postavijo pogoj, naj se sinek odloči med materjo in partnerko. Skratka, normalne matere, ki pustijo dihati otrokom, ne bodo imele težav z odtujenostjo. Težave imajo matere, ki si lastijo otroke.
ODGOVORI
6 0
pisarniški stol 22. 09. 2025 08.27
+3
Drži vse napisano. Je pa članek pomanjkljiv, zadevo obravnava samo z ene plati, in sicer, domneva, da gre za "dobre" starše. Razlog, da se otroci oddaljijo, so lahko tudi "slabi" starši. Taki, ki se niso menili za otroka, niso mu dali ljubezni in varnosti. Tudi tega je veliko.
ODGOVORI
4 1
juventina10 22. 09. 2025 19.57
+2
resnica,nihče nas ne vpraša,daj me na svet,torej oblačila,hrana,osnovna in srednja šola so starševska obveznost.ob vsem tem pa,če ni ljubezni staršev,se oprasičujem,potem je ne zna nekdo vrniti,ker je ne pozna. starš ima nalogo ljubezen deliti in ne pogojevati,ter zahtevati.
ODGOVORI
2 0
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1734