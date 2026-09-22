Zakaj nekateri mladi za svoje težave krivijo starše?

Generacija, ki o svojih občutkih govori bolj odkrito

Današnji mladi, predvsem pripadniki generacije Z, veliko bolj odkrito govorijo o duševnem zdravju, travmah in družinskih odnosih kot prejšnje generacije. Raziskava organizacij Gallup in Walton Family Foundation je pokazala, da se mnogi mladi pogosto srečujejo s stresom, tesnobo in pritiskom popolnosti, pri čemer si od staršev najbolj želijo poslušanja in razumevanja, ne pa nasvetov. Psihologi poudarjajo, da je to lahko pozitiven premik. Namesto da bi težave zadrževali zase, mladi razmišljajo o tem, kaj jih je oblikovalo in kako njihovo otroštvo vpliva na sedanjost.

icon-expand Vztrajanje pri iskanju krivca lahko posameznika ujame v preteklost. FOTO: Adobe Stock

Starši nas res zaznamujejo, vendar niso edini dejavnik

Nihče ne more zanikati, da imajo starši velik vpliv na razvoj otroka. Od njih se učimo odnosov, komunikacije, samopodobe in načina spopadanja s težavami. Raziskave celo kažejo povezavo med čustvenim stanjem staršev in njihovih otrok. Otroci staršev, ki pogosto doživljajo stres ali tesnobo, pogosteje poročajo o podobnih občutkih. Osebnost in življenjska pot pa nista odvisni le od vzgoje. Na človeka vplivajo tudi genetika, temperament, prijatelji, šola, partnerji, družba in življenjske izkušnje. Kot piše psihologinja Eileen Kennedy-Moore za Psychology Today, je pretirano obtoževanje staršev pogosto poenostavljena razlaga kompleksnih življenjskih okoliščin.

Zakaj je skušnjava, da krivdo poiščemo doma?

Ko se znajdemo v težkem obdobju, je naravno iskati vzroke za svoje stiske. Starši so pogosto prvi in najpomembnejši ljudje v našem življenju, zato jih je enostavno postaviti v središče razlage. Psihologi opažajo, da odrasli otroci včasih staršem pripisujejo odgovornost za nizko samozavest, težave v odnosih, strah pred neuspehom ali občutek, da niso dovolj dobri. V nekaterih primerih so te povezave povsem upravičene, zlasti kadar je bilo otroštvo zaznamovano z zanemarjanjem, nasiljem ali pretirano kritičnostjo. Po drugi strani pa lahko vztrajanje pri iskanju krivca posameznika ujame v preteklost. Če vse težave pripišemo staršem, lahko spregledamo lastno moč za spremembe. Kot opozarjajo avtorji članka v reviji Greater Good, pretirana osredotočenost na krivdo pogosto ne vodi k okrevanju, temveč podaljšuje konflikte in otežuje osebno rast

icon-expand Če so starši ob tem postavljali zelo visoka pričakovanja ali otroka pretirano ščitili pred neuspehi, lahko mladi v odraslosti težje sprejemajo ovire in razočaranja. FOTO: Shutterstock

So pričakovanja staršev danes večja?

Del strokovnjakov meni, da sodobni mladi odraščajo pod velikim pritiskom uspeha. Družbena omrežja ustvarjajo občutek, da morajo biti uspešni, srečni, privlačni in finančno preskrbljeni že zelo zgodaj. Ko realnost ne ustreza tem pričakovanjem, se lahko pojavi občutek razočaranja. Če so starši ob tem postavljali zelo visoka pričakovanja ali otroka pretirano ščitili pred neuspehi, lahko mladi v odraslosti težje sprejemajo ovire in razočaranja. To ne pomeni, da so starši krivi za vse, temveč da imajo vzgojni vzorci lahko dolgoročne posledice.

Kdaj je vredno pogledati vase?

Strokovnjaki poudarjajo pomembno razliko: eno je razumeti, kako nas je oblikovalo otroštvo, nekaj drugega pa je vso odgovornost za svoje življenje prepustiti staršem. Odraslost prinaša novo nalogo: sprejeti, da preteklosti ne moremo spremeniti, lahko pa vplivamo na sedanjost. To ne pomeni, da moramo opravičevati napake staršev ali pozabiti boleče izkušnje. Pomeni pa, da svojo energijo usmerimo v spremembe, ki jih lahko naredimo danes.

Kaj lahko storijo starši?

Raziskava Gallupa je pokazala, da si mladi predvsem želijo občutka, da jih starši slišijo. Ko se otrok, tudi odrasel, odpre o svojih težavah, pogosto ne potrebuje takojšnjih rešitev, temveč razumevanje. Največ lahko pomagajo:

- aktivno poslušanje brez obsojanja,

- priznanje lastnih napak,

- odprta komunikacija,

- spoštovanje meja odraslega otroka,

- pripravljenost na iskren pogovor tudi o težkih temah. Starši imajo pomemben vpliv na naše življenje, vendar niso edini avtorji naše zgodbe. Razumevanje otroštva nam lahko pomaga pojasniti nekatere težave, ne more pa biti edino pojasnilo za vse neuspehe in stiske. Največji korak proti zrelosti je morda prav v tem, da hkrati priznamo vpliv preteklosti in prevzamemo odgovornost za svojo prihodnost.