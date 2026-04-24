Vam ni všeč, s kom se druži vaš otrok? Tako ukrepate brez slabe volje

B.R.
Družina in odnosi 0
24. 04. 2026 04.00

Nismo rojeni z zmožnostjo takoj prepoznati značaj in namene ljudi okoli sebe, to se naučimo z izkušnjami. A ni lahko opazovati, kako naši otroci pridobivajo te izkušnje, še posebej, ko nas skrbi, s kom se družijo.

Normalno je, da ti niso vsi otroci všeč

Otroci so pogosto prisrčni, iskreni in polni energije. Radi vidimo, da ima naš otrok prijatelje. A povsem normalno je, da ti nekateri otroci – kljub temu da so otroci – niso simpatični. Morda so preveč ukazovalni, se vedejo neprimerno, uporabljajo grde besede ali ti preprosto niso všeč. To še ne pomeni, da si slab starš.

Kaj pa, če je tak otrok najboljši prijatelj tvojega otroka?

Če se ti zdi, da otrok ni dobra družba zate ali za tvojega otroka, je naravno, da želiš ukrepati. Psihologinja Rachael Murrihy pojasnjuje, da se v takšnih primerih pri starših pogosto sproži instinkt boj ali beg, ki lahko vodi do tega, da začnejo prijatelja kritizirati ali celo poskušajo prepovedati prijateljstvo. A tak pristop, zlasti pri najstnikih, pogosto naredi več škode kot koristi.

Povsem normalno je, da ti nekateri otroci – kljub temu da so otroci – niso simpatični. FOTO: Shutterstock

Kaj lahko narediš pri mlajših otrocih?

Če se otrok druži z vrstnikom, katerega vedenje ti ni všeč, postavi jasna pravila že na začetku:

- Ni igre v spalnici.

- Ne skače se po kavču.

- V tej hiši ne uporabljamo neprimernih besed.

- Če igra postane preglasna, jo prestavi na vrt ali zunaj.

Kako ravnati pri najstnikih?

Najstniki razvijajo svojo identiteto in samostojnost, zato je pretirano vmešavanje lahko škodljivo. Če bodo starši preveč kritični ali avtoritarni, obstaja večja verjetnost, da se jim najstnik ne bo želel zaupati.

Namesto prepovedi je bolj učinkovito vzpostaviti zaupanje in odkrito, a spoštljivo komunikacijo.

Kako se pogovarjati o prijateljstvih?

Sproščen pogovor je pogosto najboljši pristop. Postavljaj odprta vprašanja, kot so:

Pri mlajših otrocih: Kaj lahko rečeš Ivanu, če se ne želiš več igrati tako, kot želi on?

Pri najstnikih: Kaj ti je pri tem prijatelju najbolj všeč? Kaj imata skupnega?

Naj se otrok uči tudi iz slabih izkušenj

Ne pozabi: niso vsa prijateljstva trajna. Nekatera, ki nas kot starše skrbijo, trajajo le kratek čas. A tudi iz teh izkušenj se otrok veliko nauči – o sebi, o odnosih in o tem, kaj si želi od prijateljev.

Vir: miss7mama

otroci prijatelji druženje vzgoja najstniki prijateljstvo najboljši prijatelj
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

