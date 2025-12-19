Bibaleze.si
Ne povej tega mami in očetu ...

Bibaleze.si
19. 12. 2025
19. 12. 2025 02.16

Zdrav odnos, ki ga otrok vzpostavi s svojimi starimi starši, je zagotovo zelo dragocen in nanj lahko vpliva vse življenje. A mnogokrat imajo lahko stari starši kljub dobrim namenom slab vpliv. Tokrat bo beseda tekla o toksičnih povedih, ki jih dedki in babice pogosto govorijo svojim vnukom, pa bi bilo bolje, če jih ne bi.

prepir

Strokovnjaki opozarjajo, da lahko dobronamerni, a nepremišljeni komentarji starih staršev ustvarijo okolje, v katerem se vnuki počutijo nelagodno ali ogroženo. Zato je pomembno, da se z otroki naučimo komunicirati na pravilen način, predvsem pa, katere fraze so še posebej škodljive in zakaj se jih je treba izogibati.

Ne povej tega mami in očetu

Stari starši pogosto posežejo po tej frazi, ko recimo vnukom podarijo malo več sladkarij, dovolijo biti dlje časa pred ekranom ali jim povečajo žepnino. Naj se to zdi še tako neškodljivo, pa sploh ni. Gre za enostavno spodkopavanje starševske avtoritete in otrok bo prevzel vzorec obnašanja, da je povsem v redu, če jim nekaj prikriva.

Si se malo zredil?

Komentarji o otrokovem videzu in teži vedno pomenijo velik ne! Vsekakor lahko prispevajo k ustvarjanju izkrivljene podobe lastnega videza in pomanjkanju samozavesti otroka.

Dedki in babice pogosto s sicer dobronamernimi komentarji dosežejo ravno nasprotno.
Dedki in babice pogosto s sicer dobronamernimi komentarji dosežejo ravno nasprotno. FOTO: Dreamstime

Pojedel si več kot jaz

Vnukovega krožnika ali njegovih prehranjevalnih navad res ni treba komentirati; vedno se je najbolje osredotočiti zgolj na svoj krožnik.

Tako si razvajen/a

Pomanjkanje aktivnosti med počitnicami lahko naredi otroka nekoliko razdražljivega. Če med družinskimi srečanji ni najboljše volje, ne domnevajte takoj, da je razvajen; verjetno se samo dolgočasi že več dni.

Vpletati vnuke v spore z njihovimi starši ni nikoli dobra ideja.
Vpletati vnuke v spore z njihovimi starši ni nikoli dobra ideja. FOTO: Thinkstock

Pridi in poljubi babico/dedka!

Nekaj povsem naravnega je, da se želite kot stari starši fizično povezati s svojimi vnuki, še posebej, ko ste tako navdušeni, da jih vidite. Vendar pa se veliko otrok ne počuti prijetno, če jih na zahtevo objemajo in poljubljajo, zato je pomembno, da odrasli v njihovem življenju to spoštujejo.

Tvoji starši se motijo

Če imate težave z vzgojnimi metodami otrokovih staršev, je najbolje, da se poskusite neposredno pogovoriti z njimi. Vpletati svoje vnuke v spore, ki jih sploh ne razumejo, ni nikoli dobra ideja.

Vir: huffpost.com

toksične povedi vzgoja stari starši babica dedek
