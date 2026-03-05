Toksična tašča? Terapevtka razkriva, kako prepoznati opozorilne znake

Nekatere ženske spoznajo partnerja, ki ima super mamo, polno topline in razumevanja, ter je vedno pripravljena priskočiti na pomoč. A seveda niso vse take srečnice. Spet druge se lahko vse življenje ukvarjajo s toksičnimi družinskimi odnosi, kar je lahko izjemno naporno za vse. Seveda pa je še težje, če k enačbi dodamo še otroke. Kot v vsakem odnosu tudi toksičnost ni vedno jasno izpostavljena, še posebej, če so v igri subtilne, pasivno-agresivne poteze. Pogosto nas zmedejo in se jih zavemo šele po urah ali dneh. Kako torej vedeti, ali je vaša tašča res slaba za vaše duševno stanje, in kako se lahko s tem spopadati? Terapevtka svetuje, kaj lahko storite.

icon-expand Terapevtka svetuje, kaj lahko storite. FOTO: Adobe Stock

Opozorilni znaki

Na splošno velja, da obstajajo številni opozorilni znaki, na katere ste lahko pozorni, pravi dr. Terri Bacow, kognitivno-vedenjska terapevtka in avtorica knjige Adijo, tesnoba: vodeni dnevnik za premagovanje skrbi. Po mnenju Bacowe je pasivno-agresivno vedenje velik problem. "Na primer, vaša tašča daje komentarje, ki kažejo, da se ji zdi, da ima glede nečesa prav, vi pa se motite. Še posebej toksično je, če takšne komentarje daje pred drugimi družinskimi člani (tj. vašim možem, vašimi otroki), s čimer vas spravlja v zadrego, ali če te komentarje daje za vašim hrbtom in zanje izveste od drugega družinskega člana," pravi Bacowa. Je pa tudi neposredna kritika eden izmed znakov, ne glede na to, ali je podana ostro ali nežno. Tipičen primer je: 'Ko sem jaz vzgajala sina, mu nikoli nismo dovolili, da počne X stvari.'

Premikanje meja ali vmešavanje v vaše zasebne zadeve

"Lahko bi se vpletla v družinske odločitve ali se samovoljno vključila v starševstvo. Primer bi bil neodobravanje vaših starševskih odločitev ali izražanje neodobravanja načina, na katerega ravnate z nečim ("Si prepričana, da ji želiš dati piškotek?"). Vedno je nezaželeno, na primer, ko se tašča vmešava na način, da je do vaših otrok veliko bolj ostra ali popustljiva, kot bi bili vi, sploh v vaši prisotnosti, ker s tem tiho obsoja vaše starševske pristope," je dejala.

icon-expand Obstaja kar nekaj opozorilnih znakov, da imate opravka s toksično osebo. FOTO: Adobe Stock

Vsi smo pomanjkljivi in nihče ni popoln. Bacowa pa poudarja, da nekateri znaki jasno kažejo, da odnos ni najbolj zdrav. Na primer, ko vaša tašča pokaže čustveno reakcijo, ki je nesorazmerna s trenutno situacijo, popolnoma pretirava ali celo izbruhne. "To lahko vodi v boj za moč, če namerno ali podzavestno upa, da bo manipulirala z izidom v svojo korist, ko nekaj ne gre po njeni volji," pojasnjuje terapevtka. Drugi opozorilni znaki so: kaže manipulativno ali nadzorujoče vedenje, na primer, da se pojavi nenapovedano, čeprav ji za to niste dali dovoljenja, ali da vas popolnoma ignorira, spodkopava vašo lastno vrednost in povzroča občutek manjvrednosti.

Kako postaviti meje