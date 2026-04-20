Tedenski horoskop za starše (20.–26. april)

Oven

Ta teden boste morali nekoliko upočasniti tempo. Otroci bodo potrebovali več vaše pozornosti, zato si vzemite čas za skupne trenutke. Potrpežljivost bo ključ do mirnega doma.

Bik

Stabilnost in rutina bosta v ospredju. Otroci bodo dobro reagirali na jasna pravila in občutek varnosti. Vikend prinaša prijetne družinske aktivnosti.

Dvojčka

Komunikacija bo vaša največja prednost. Pogovori z otroki vam lahko razkrijejo, kaj jih resnično muči ali veseli. Poslušajte jih brez prekinjanja.

icon-expand Zvezde poudarjajo pomen razumevanja, prilagodljivosti in topline v družinskem okolju. FOTO: Shutterstock

Rak

Čustvena povezanost bo ta teden še posebej močna. Otroci bodo iskali bližino, zato jim jo brez zadržkov ponudite. Ustvarite občutek varnosti in topline.

Lev

Vaša energija bo nalezljiva. Otrokom boste lahko zgled, kako se soočati z izzivi in ostati pozitiven tudi v napornih trenutkih.

Devica

Organizacija in red bosta ključna. Majhne spremembe v vsakodnevni rutini lahko izboljšajo družinsko dinamiko. Otroci bodo cenili doslednost.

icon-expand Teden pred nami prinaša staršem priložnost, da se še bolj povežejo s svojimi otroki. FOTO: Shutterstock

Tehtnica

Čas je za iskanje ravnotežja med vašimi potrebami in potrebami otrok. Iskreni pogovori bodo pomagali razrešiti morebitne napetosti.

Škorpijon

Motivacija za doseganje ciljev bo velika. Poskusite to energijo prenesti tudi na otroke in jih spodbuditi k razvoju njihovih talentov.

Strelec

Odlična priložnost za učenje in nove izkušnje. Otrokom predstavite nove aktivnosti, ki bodo razširile njihova obzorja.

Kozorog

Osredotočenost na cilje in odgovornost bo v ospredju. Pomagajte otrokom razvijati delovne navade in občutek discipline.

Vodnar

Teden prinaša sveže ideje. Spodbujajte otroke k ustvarjalnosti in drugačnemu razmišljanju – lahko vas presenetijo.

Ribi

Čustva bodo igrala pomembno vlogo. Poslušajte svoje otroke in jim pokažite, da so njihovi občutki pomembni. Skupaj lahko ustvarite varno in podporno okolje. Ta teden je idealen za krepitev družinskih vezi. Ne glede na znamenje je skupno sporočilo jasno: otroci potrebujejo vašo prisotnost, razumevanje in iskren čas. Majhne geste lahko naredijo veliko razliko.