Ko besede bolijo: 'Isti si, kot tvoj oče!'

B.R.
Družina in odnosi 0
05. 03. 2026 04.00

Pogosto v družinah predvsem od mam slišimo primerjave med otrokom in očetom bodisi kot pohvalo bodisi kot grajo. Vendar pa je vprašanje, ali je to vedno priporočljivo in kakšne posledice lahko to prinese.

Psihologinja, strokovnjakinja za komunikacijo in avtorica psiholoških stripov Tatjana Vasilkova je podala svoje mnenje o pogostem primeru, ko mati reče otroku: "Tak si kot oče." Običajno se ta primerjava pogosteje sliši v negativnem kontekstu kot v pozitivnem. Ko mati izreče to frazo, pa pogosto ne razmišlja o tem, kakšen vpliv imajo lahko njene besede na življenje otroka.

V pozitivnem kontekstu

Ko mati reče sinu "Močan in pogumen si kot tvoj oče" ali hčeri "Vesela in družabna si kot tvoj oče", so to izjemne besede. Takšne primerjave so zelo pomembne in potrebne za vsakega otroka, saj ga čustveno povežejo z drugim staršem. Kako bo odraščal sin ali hči, ki pogosto sliši, da sta tako 'kul' kot njun oče? Postala bosta močna, samozavestna posameznika, sposobna premagovati vse ovire. 

Ko mati izreče to frazo, pa pogosto ne razmišlja o tem, kakšen vpliv imajo lahko njene besede na življenje otroka.FOTO: Adobe Stock

Otroci namreč svojega očeta pogosto vidijo skozi oči drugega starša. Otrok očeta zaznava tudi skozi mamino mnenje. Če izpostavljate pozitivne lastnosti svojega partnerja, bodo odrasli v srečne in dobre ljudi. Ko mati pozitivno primerja sina z očetom, se deček trudi postati enako dober. Z veliko verjetnostjo bo, ko bo odšel od doma, ustvaril močno in trajno družino ter izbral zanesljivo in modro partnerko. Če gre za deklico, bo izbrala moškega, ki ga bo spoštovala in cenila tako, kot je to počela njena mati z očetom.

V negativnem kontekstu

Zakaj so primerjave, kot sta "šibek si kot tvoj oče" ali "len si kot tvoj oče", nevarne? Če govorimo o dečku, bo ves čas poskušal dokazati svoji materi, da niso vsi moški tako slabi ter da lahko on osebno postane zelo dober. Ta cilj bo verjetno postal smisel njegovega življenja v naslednjih 30 ali 40 letih. 

Začel bo dokazovati svojo "dobrotno" naravo, morda z večjim 'hrupom' okoli svoje matere, vendar je malo verjetno, da bo od nje kdaj prejel hvaležnost. Hkrati pa bo verjetno poslabšal odnos s svojo partnerko. 

Če deklica sliši negativne primerjave, bo globoko v sebi razvila stališče, da podpira šibkejšega starša, torej očeta. Tudi če oče ne živi z družino, je umrl ali odšel, bo vedno prisoten, saj otrok nosi spomine in občutke do njega. 

Ne glede na vse mora mati otroka čustveno povezati z očetom skozi zgodbe o njegovih talentih in lastnostih. Tako bo otrok razvijal sliko močnega in dobrega očeta, kar bo koristilo predvsem njemu.

Vir: yumama

oče otrok nevarne besede ljubezen vzgoja
