Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo

Da so vezi med vnuki ter dedki in babicami nekaj povsem drugega kot med starši in otroki, lahko potrdi vsak, ki je v naročje prijel majhno štručko – otroka svojega otroka. A kako ravnati, da ta posebna vez ne preraste v nekaj, kar bo obremenilo odnose v družini? Najbolje bi bilo, če babice in dedki ne bi počeli naslednjih stvari:

Nenehno nadzirati

Če babice in dedki nenehno nadzirajo igro in življenje svojih otrok in vnukov z 'dobronamernimi' nasveti, pravili, omejitvami, otroci ne bodo mogli ničesar narediti po svoje, preveriti, poskusiti. Posledično ne bodo mogli priti niti do lastnih spoznanj. In četudi menite, da to počnete z željo, da bi ustvarili red in disciplino ali da se otroku ne bi kaj zgodilo, da ne bi naredil škode in podobno, se morate naučiti ustaviti se, kadar je treba, in kdaj tudi zadržati mnenje zase. Naj se vaši otroci in vnuki učijo na lastnih napakah. Vi pa jim ob tem stojte ob strani in jim svetujte, kadar vas bodo sami prosili za nasvet ali vas bodo vprašali po mnenju.

Dajati občutek krivde materi, ki ne doji

Ni pošteno nosečnici ves čas govoriti, kako je dojenje pomembno, zdravo za dojenčka in mamo, kako naj polno doji, če tega zaradi takšnih ali drugačnih razlogov ali odločitev ne zmore ali niti ne želi. Vsaka mama najbolje ve, kaj je dobro in zdravo za njenega otroka, in če mlada mamica ne doji, še ni slaba mati. Izjemno pa bolijo pripombe na račun nedojenja, zato se le poskusite vzdržati se komentiranja odločitev mladih staršev.

icon-expand Ko pride čas za vnuke, bodite ljubeči in razumevajoči. FOTO: Shutterstock

Vnukom pripovedovati skrivnosti staršev

Dobro razmislite, preden boste vnukom ali vnukinjam razkrivali pikantne zgodbice iz najstniških dni matere ali očeta. Čeprav so lahko take zgodbe zabavne, lahko tudi spodrivajo avtoriteto staršev in spodbujajo otroke k neposlušnosti. Zato lahko z njimi naredite več škode kot koristi. Včasih se je ravno tako težko upreti skušnjavi, da ne bi vnukom povedali česa negativnega o starših, vendar pa je lahko ogovarjanje staršev pred vnuki zelo slaba izkušnja zanje.

Igrati vlogo žrtve

Včasih se stari starši zatečejo k igranju vloge žrtve in izsiljujejo z besedami, kot so: "Ostalo mi je samo še nekaj let življenja, ampak če želite praznovati rojstni dan brez mene, ni pomembno ..." Ne izsiljujte in ne iščite pozornosti otrok s čustvenimi pritiski nanje. Bodite raje steber modrosti in topline. Da se bodo tako otroci kot vnuki radi vračali k vam domov. Da bodo sami želeli preživljati čas z vami in vas obiskovati. Kaj je lepšega in boljšega, kot imeti dobre, prijazne in zanesljive stare starše, ki nudijo ljubezen, toplino in varno zavetje svojim mlajšim članom družine?

icon-expand Svojim vnukom omogočite lepe spomine in še lepše odnose. FOTO: Shutterstock

Se odločati namesto staršev

Recimo, da bi otroka na lastno pest peljali k frizerju in mu postrigli lase na kratko ali naredili kakšno drugo drastično spremembo, brez predhodnega posvetovanja s starši. Ravno tako otrokom ne kupujte dragih ali dragocenih daril, ne da bi prej preverili pri starših, kaj menijo o tem. Obstajajo pa darila, s katerimi ne morete narediti škode. To so drobna darila iz ljubezni, ki nimajo skoraj nikakršne cene, imajo pa veliko čustveno vrednost za otroka, prav zato, ker jih je dobil od babice ali dedka. To je lahko najljubša sladica, ki jo ima vnukinja tako zelo rada, to sta lahko tudi dve sladki gozdni jagodi ali prvo kislo-sladko, komaj dovolj zrelo jabolko z drevesa.

Na skrivaj ignorirati starševska pravila