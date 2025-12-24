Z dajanjem prednosti duševnemu zdravju, postavljanjem meja in osredotočanjem na tisto, kar resnično prinaša veselje, lahko izkusite čarobnost sezone, ne da bi se pri tem izgubili v vrtincu neusmiljenega stresa. Najboljše darilo, ki ga lahko podarite svoji družini je to, da ste pomirjeni, pris(o)tni in zadovoljni.

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

– Povečana pričakovanja in vršenje pritiska nase: mnoge matere čutijo pritisk, da morajo za svojo družino ustvariti popolno decembrsko doživetje. To pogosto vključuje okrasitev doma, pripravo dovršenih obrokov in nakupovanje popolnih daril za vse najdražje. Če vsemu naštetemu dodamo še visoke standarde, lahko to vodi do občutka neuspeha, nesposobnosti, morda celo ne dovolj dobre matere, če se realnost ne ujema z idealizirano vizijo. – Čustvena obremenitev: matere pogosto nosijo velik del čustvenega dela, kot je denimo uravnavanje družinske dinamike, pomirjanje konfliktov in zagotavljanje, da je za vse dobro poskrbljeno. Prazniki to obremenitev običajno še povečajo, še posebej, če so v odnosih prisotne napetosti ali če gre za nerešene družinske težave. – Finančni pritiski: nakupovanje premišljenih daril, prirejanje tematskih druženj za prijatelje in sorodnike lahko izrazito obremeni družinski proračun. Finančne skrbi skupaj z željo, da bi bil ta čas zares poseben, lahko prispevajo k precejšnjemu stresu. Še toliko bolj, če je mati nagnjena k perfekcionizmu, da mora biti za vse popolno. – Časovne omejitve: december je poln šolskih dogodkov, zaključnih rokov na delu, družabnih srečanj in intenzivnih priprav na praznike. Mnoge matere imajo tako občutek, da dan nima dovolj ur za vse obveznosti, kar lahko dolgoročno vodi v izčrpanost in tudi tesnobna občutja. – Primerjanje z drugimi: družbena omrežja pogosto povečajo stres s prikazovanjem popolnih prazničnih praznovanj, sanjskih potovanj in podob srečnih parov, kar lahko materi prebudi občutke nesposobnosti, krivde, žalosti, sramu, zamujanja življenja in celo neuresničenosti.

icon-expand Nakopičen stres se pri vsakem od nas lahko kaže na nekoliko svoj način. FOTO: iStockphoto

Nakopičen stres se pri vsakem od nas lahko kaže na nekoliko svoj način. Na čustveni ravni v obliki razdražljivosti, tesnobe, preobremenjenosti, žalosti, jeze, na fizični kot utrujenost, glavobol, motnje spanja. Na odnosni ravni pa se stres pogosto odrazi v obliki težav v komunikaciji, kar lahko vodi v konflikte z najbližjimi. Razumevanje, da so te reakcije povsem normalne in človeške, je lahko prvi korak pri njihovem obvladovanju.

Kako obvladati decembrski stres?

Postavite realna pričakovanja Eden najpomembnejših virov stresa v decembru je pritisk po izpolnitvi pričakovanj. Sprejmite, da je dovolj dobro popolnoma v redu. Ni nujno, da je vsaka jed gurmanska, da je hiša okrašena po zadnjih modnih trendih in da je treba slediti vsaki tradiciji. Pomembno je le to, da si postavite realna pričakovanja, da se osredotočite na tisto, kar je resnično pomembno za vašo družino in opustite nepotrebno težnjo k popolnosti. Vključite družino Ni vam treba vsega narediti sami. V praznične priprave vključite partnerja, otroke ali celo širšo družino. Otrokom lahko dodelite starosti primerne naloge in sprejmite pomoč, ko vam jo ponudijo. Ne samo, da boste na ta način razbremenjeni, skupne priprave še dodatno ustvarjajo občutek povezanosti. Znate poskrbeti zase? Nekatere matere čutijo, da morajo biti nenehno vklopljene in skrbeti za potrebe vseh drugih razen svojih. Vendar je čas zase bistvenega pomena za dobro počutje in nenazadnje tudi zdravje. Do sebe ravnajte enako prijazno, kot ste prijazni in sočutni do svojih najdražjih. Čeprav se sliši klišejsko, poskrbite zase z nemoteno rutino spanja, redno telesno aktivnostjo in/ali tehnikami sproščanja. Privoščite si počitek, ko ga potrebujete in ne pozabite, da ne gre za razkošje, ampak nujo.

Držite se proračuna Ustvarite realen finančni načrt za praznično sezono in se ga čim bolj držite. Osredotočite se na skupaj preživet čas in ne na draga darila. Ne pozabite, da so skupna doživetja veliko pomembnejša od materialnih stvari. Doživetja lahko ostanejo v nas skozi celo življenje, materialne stvari pa čez čas pozabimo. Ne poskušajte ustvariti podobe praznika iz najlepše reklame. Ne pozabite, da je vaše razpoloženje za vaše otroke pomembnejše kot karkoli drugega. Pametno upravljajte s časom Dobra organizacija odtehta marsikatero skrb. Če še niste začeli, začnite uporabljati koledar, s katerim uspešno sledite začrtanim obveznostim in tudi času, ki ga namenite sebi. Brez občutka slabe vesti recite ne dogodkom ali dejavnostim, ki niso v skladu z vašimi prioritetami ali vrednotami. Omejite uporabo družbenih omrežij Če imate težave s primerjanjem in se vas dotaknejo objave drugih, preprosto omejite čas na telefonu ali še bolje – prenehajte slediti osebam, ki vam vzbujajo neprijetne občutke. Resnično življenje se dogaja tukaj in zdaj, družbena omrežja pa pogosto prikazujejo lažno podobo naših življenj, zato jih ne gre preresno jemati.

icon-expand Ni vam treba vsega narediti sami. V praznične priprave vključite partnerja, otroke ali celo širšo družino. FOTO: iStock

Osredotočite se na odnose, ne na popolnost Preusmerite pozornost z delati na biti. Decembrski prazniki so prazniki odnosov, zato uživajte s svojimi najdražjimi ob skupni peki piškotov, gledanju božičnih filmov, v zimskih aktivnostih in preprosto tistemu dragocenemu času, ki ga preživite skupaj. Tradicije so pomembne, vendar ni nič narobe, če ustvarimo nove – takšne, ki ustrezajo trenutnim potrebam družine. Na ta način lahko ustvarite več topline, svetlobe in miru v svojem domu. Spustite krivdo Občutek krivde se pogosto pojavi, ko mislite oziroma čutite, da ne izpolnjujete pričakovanj – bodisi lastnih bodisi pričakovanj drugih. Lahko vam prepreči, da bi zares uživali v sedanjem trenutku. Ko se drugič spet prikrade občutek krivde, se ustavite in se opomnite, da vam skrb zase omogoča, da ste boljši v vseh vlogah, ki jih imate. Poiščite podporo, če čutite, da jo potrebujete Ne glede na to, ali gre za pogovor s prijateljico, pridružitev podporni skupini ali iskanje strokovne pomoči, povezovanje z drugimi ublaži občutke žalosti, nerazumljenosti, osamljenosti ... Včasih prazniki prebudijo tudi težja čustva, zlasti, če gre za izgube bližnjih, težje družinske dinamike ali težave v duševnem zdravju.