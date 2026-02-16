Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto

To ni redka izkušnja – v resnici približno polovica staršev pravi, da so po prihodu otrok občutili izgubo lastne identitete, zlasti zaradi spremembe vsakodnevnih prioritet, poklicnih odločitev in socialnih vlog.

Po rojstvu otroka se pogosto pojavi več sočasnih sprememb, ki prispevajo k občutku izgube sebe:

Preusmeritev pozornosti in vlog

Starševstvo prinaša številne vsakodnevne naloge, od hranjenja in uspavanja do skrbi za zdravje in vzgojo. Te obveznosti lahko hitro zapolnijo ves dan in zmanjšajo prostor za stvari, ki so posameznika opredeljevale pred otroki, kot so kariera, hobiji ali družabno življenje.

Sprememba družbenih vlog

Pri nekaterih starših, še posebej materah, pride do občutka, da se njihova identiteta omejuje zgolj na vlogo mame ali očeta. Pred otroki so mnogi imeli širši nabor interesov in družabnih povezav, ki jih po rojstvu izgubijo.

Pritisk in občutek krivde

Starši se pogosto soočajo z družbenimi in notranjimi pričakovanji, da morajo vedno postaviti otroke na prvo mesto. Posledično lahko občutijo krivdo, če si vzamejo čas zase ali nadaljujejo dejavnosti, ki niso neposredno povezane z otroki.

Omejen čas in pomanjkanje podpore

Nenehne obveznosti pogosto zmanjšajo čas za hobije, ustvarjanje, delo ali druženje s prijatelji. Socialna izolacija in premalo časa zase prispevata k občutku izgubljenosti in razdrobljenosti identitete.