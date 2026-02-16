Kako si po rojstvu otroka povrniti identiteto

To ni redka izkušnja – v resnici približno polovica staršev pravi, da so po prihodu otrok občutili izgubo lastne identitete, zlasti zaradi spremembe vsakodnevnih prioritet, poklicnih odločitev in socialnih vlog.
Zakaj se to dogaja?
Po rojstvu otroka se pogosto pojavi več sočasnih sprememb, ki prispevajo k občutku izgube sebe:
Preusmeritev pozornosti in vlog
Starševstvo prinaša številne vsakodnevne naloge, od hranjenja in uspavanja do skrbi za zdravje in vzgojo. Te obveznosti lahko hitro zapolnijo ves dan in zmanjšajo prostor za stvari, ki so posameznika opredeljevale pred otroki, kot so kariera, hobiji ali družabno življenje.
Sprememba družbenih vlog
Pri nekaterih starših, še posebej materah, pride do občutka, da se njihova identiteta omejuje zgolj na vlogo mame ali očeta. Pred otroki so mnogi imeli širši nabor interesov in družabnih povezav, ki jih po rojstvu izgubijo.
Pritisk in občutek krivde
Starši se pogosto soočajo z družbenimi in notranjimi pričakovanji, da morajo vedno postaviti otroke na prvo mesto. Posledično lahko občutijo krivdo, če si vzamejo čas zase ali nadaljujejo dejavnosti, ki niso neposredno povezane z otroki.
Omejen čas in pomanjkanje podpore
Nenehne obveznosti pogosto zmanjšajo čas za hobije, ustvarjanje, delo ali druženje s prijatelji. Socialna izolacija in premalo časa zase prispevata k občutku izgubljenosti in razdrobljenosti identitete.
Kako izguba identitete vpliva na starše
Posledice izgube občutka sebe se lahko kažejo na več načinov:
- Zmanjšano samospoštovanje in motivacija
- Osamljenost in socialna izolacija
- Duševni stres ali izgorelost
- Napetosti v partnerskih odnosih
Kako si lahko starši ponovno zgradijo svojo identiteto
Poznavalci starševske psihologije predlagajo več pristopov, ki pomagajo staršem, da se ponovno povežejo s svojo identiteto, ne da bi pri tem zanemarili otroke:
Prepoznajte in cenite spremembe
Namesto da izgubo identitete dojemate kot negativno, jo skušajte razumeti kot del nove življenjske faze. Nove lastnosti, kot so potrpežljivost, sočutje ali odpornost, so del razširjene identitete.
Začnite z majhnimi koraki
Tudi 15 minut na dan, namenjenih nečemu, kar vam je bilo pomembno pred otroki – poslušanje glasbe, branje ali sprehod – lahko pomaga ohraniti občutek lastne vrednosti.
Povežite se z drugimi odraslimi
Ohranjanje stikov s prijatelji ali starševske skupine omogoča izmenjavo izkušenj in občutek, da niste edini, ki se soočate s temi občutki.
Razvijajte nove interese
Starševstvo prinaša nove izkušnje in perspektive, ki jih je mogoče uporabiti za odkrivanje hobijev ali kariernih poti, prej nepoznanih.
Pogovorite se s partnerjem
Določitev, katera podpora vam najbolj pomaga, je ključna. Skupno načrtovanje prostega časa ali prerazporeditev vlog lahko močno pripomoreta k bolj uravnoteženemu občutku sebe.
Poiščite strokovno podporo, če je potrebno
Če izguba identitete vodi do dolgotrajnega slabega počutja, depresije ali kronične izčrpanosti, je lahko pomoč terapevta ali svetovalca zelo koristna.
Izguba identitete po rojstvu otrok ni znak slabega starševstva, temveč naraven odziv na novo življenjsko vlogo. Pomembno je, da si starši dovolijo čas za ponovno povezavo s seboj, tako da lahko zgradijo identiteto, ki vključuje starševstvo, a se ne omejuje zgolj nanj.
Viri: Parents.com, Tommy's.org, PatPat.com
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV