Stare vrednote, ki še vedno oblikujejo boljši svet

Izkazovanje hvaležnosti za malenkosti

Starši z izkazovanjem hvaležnosti, kot je zahvala partnerju za skodelico kave, ustvarijo odlično podlago za razvoj empatije pri otrocih. Glede na študijo s Harvarda imajo malčki, ki se zgodaj v življenju naučijo izražati hvaležnost, od tega veliko korist – so srečnejši in živijo bolj zdravo ter izpolnjeno življenje.

Verbaliziranje ljubezni

Ljudje ljubezen izražamo na različne načine, a pri učenju otrok o ljubezni ne smemo komplicirati. Dovolj je že, da jih spodbudite, da svojim prijateljem ali družinskim članom povedo, da jih imajo radi.

Prevzemanje odgovornosti za napake

Nikoli ni prijetno, ko moraš prevzeti odgovornost za napako, niti za odrasle, kaj šele za otroke. Seveda pa se vse začne pri starših, zato pokažite otrokom, kako sami prevzamete odgovornost za napake ter kako jih popravite.

Boj za tisto, v kar verjameš

Da se bodo otroci lahko borili za tisto, v kar verjamejo, je najprej pomembno, da jim vlijemo dovolj samozavesti. Ko začutijo, da so doma cenjeni, sprejeti, potem jih strah pred obsodbo okolice ne bo oviral pri boju zase in za to, v kar verjamejo.

Prošnja za pomoč

Bodimo realni, včasih je težko nekoga prositi za pomoč, še posebej odraslim, ki so se naučili biti samostojni. Vendar ne pozabite, da se otroci učijo od odraslih in da od njih kopirajo načine interakcije z drugimi. Če se ne naučijo, da je včasih dejansko produktivno sprejeti pomoč ali vprašati za nasvet, se tega bojijo.

Vstajanje po padcu

Čudoviti starši svoje otroke učijo, da napaka ni isto kot neuspeh, in jih s tem spodbujajo k vztrajnosti. Odrasli, ki so jih že od otroštva učili, da po padcu vstanejo in se soočijo z izzivi, bodo bolj pogumni.

Prijaznost do vseh

Albiona Rakipi, svetovalka za starševstvo, poudarja, da otrok ni lahko naučiti empatije, saj je življenje kompleksno, vendar je dobro, da se malčki naučijo biti prijazni in sočutni v vsaki interakciji. Ne samo, da jim to pomaga zgraditi samospoštovanje s smiselnimi interakcijami s prijatelji, učitelji in celo tujci, ampak jim pomaga tudi zgraditi bolj zdrave medosebne odnose, ki vplivajo na izgradnjo njihove identitete zgodaj v življenju.



Spoštovanje do sebe in do drugih

V preteklosti je bilo spoštovanje do drugih in samega sebe osnovno načelo vzgoje, danes pa se zdi, da je zaradi različnih razlogov težje učiti otroke tega. Strokovnjaki za starševstvo pa poudarjajo, da se lekcije o spoštovanju začnejo doma, saj starši z otrokom ustvarijo varen odnos, kjer se otrokov glas sliši in ceni. Poleg spoštovanja drugih je pomembno, da starši svoje otroke naučijo skrbeti zase, to pa najbolje počnejo tako, da dajejo prednost zdravim navadam. Študije so pokazale, da se otroci najbolje naučijo samospoštovanja, če opazujejo svoje starše, kako skrbijo zase – zato imejte to v mislih, ko se boste naslednjič počutili krive, ker ste naredili nekaj zase.

Iskrenost je najboljša možnost

V zapletenem sodobnem svetu se je zlahka vprašati, ali se "splača" biti pošten, vendar strokovnjaki pravijo, da je učenje otrok poštenosti ključno za zdravje njihovih prihodnjih odnosov. Seveda pa je poleg lekcij o pomenu poštenosti, pomembno, da so tudi sami vzor.

Potrpežljivost je vrlina

Glede na to, da živimo v času, ko je vse instantno, otrokom ne moremo zameriti nepotrpežljivosti. Obstajajo pa zdravi načini, kako malčke naučiti potrpežljivosti, kar je lastnost, ki jim bo koristila kasneje v življenju, saj vsi vemo, da vsega ni mogoče vedno dobiti zdaj in takoj. Zato mu bodo majhne priložnosti, v katerih bo otrok vsakodnevno vadil potrpežljivost, pomagale razumeti vrednost potrpežljivosti in to vrlino osvojiti.