Priprava na prihod sorojenca: kako pomagati malčku sprejeti bratca ali sestrico

Zakaj je prihod sorojenca za otroka tako velik razvojni prehod

Otrok v zgodnjem otroštvu še ne razume popolnoma, kaj pomeni, da v družino prihaja dojenček, saj svet dojema predvsem skozi lastno perspektivo in težje razume, da imajo tudi drugi svoje potrebe. Ko mama reče: Zdaj bo prišel dojenček, ki bo potreboval veliko pozornosti, malček to pogosto sliši kot: Zdaj bo mama manj moja. Otrok v tem obdobju še nima kognitivne zmožnosti, da bi popolnoma razumel koncept "deljenja" pozornosti, zato se odzove s čustvi, ne z razumom. Včasih s protestom, drugič z umikom ali z navidezno brezbrižnostjo. Vse to so normalni odzivi na spremembo, ki jo doživlja kot izgubo varnosti. Če starši to razumejo kot normalen razvojni proces, ne kot "neprimerno vedenje", lahko otroku pomagajo, da prehod preživi s čim manj stiske in z občutkom, da je še vedno ljubljen in pomemben.

Priprave prvorojenca med nosečnostjo

Otrok se bo lažje spoprijel s spremembo, če bo vključen v priprave na prihod dojenčka. Lahko izbere plišasto igračko, pomaga pri urejanju sobice ali posluša bitje srca. Pri tem naj sodelovanje ne postane obveznost, temveč naj bo igra.

icon-expand Po rojstvu dojenčka malček potrebuje zagotovilo, da povezanost z njim še vedno ostaja. FOTO: Adobe Stock

Starši naj pri pogovorih uporabljajo konkretne, časovno in čustveno razumljive razlage. Namesto abstraktnih stavkov, kot so kmalu bo prišel dojenček, lahko rečejo: Ko bodo zunaj zacvetele rože, bo dojenček že z nami. ali Ko bom v porodnišnici, bo zate skrbel očka, potem pa se vrnem in bomo skupaj. Takšne razlage pomagajo otroku razumeti spremembo na način, ki ustreza njegovemu razvojnemu dojemanju časa in odnosa. Pomembno je tudi, da v tem obdobju ohranjamo otrokovo rutino. Predvidljiv dnevni ritem mu daje občutek varnosti in stabilnosti, ko se v družini dogaja nekaj velikega in neznanega.

Prvi tedni po prihodu dojenčka

Po rojstvu dojenčka malček potrebuje zagotovilo, da povezanost z njim še vedno ostaja. Dojenček potrebuje fizično nego, malček pa čustveno varnost. Ni nujno, da starši zmorejo vse hkrati, pomembno pa je, da otroku večkrat pokažejo, da ga vidijo in slišijo - tudi če le za nekaj minut. Kratek, poln stik, iskren pogled, objem ali stavek Rada te imam, imajo pogosto večji pomen kot dolga, raztresena prisotnost. Malčka je dragoceno vključevati v dogajanje, a brez prisile. Lahko mu ponudimo, da poda pleničko ali sam izbere oblačilo za dojenčka, vendar nikoli tako, da bi se počutil odgovornega za nego. Njegova naloga je ostati otrok, ne mali starš. Namesto kaznovanja je pomembno, da pomagamo poimenovati občutke: Razumem, da si jezen, ker se zdaj veliko ukvarjam z dojenčkom. Včasih je res težko, ko moraš čakati, kajne? Ko otrok začuti, da ga razumemo, čustvo počasi izzveni, ne zato, ker smo ga odpravili, ampak ker smo ga sprejeli.

Ko otrok pokaže vedenjske spremembe

Malček lahko po rojstvu bratca ali sestrice postane bolj razdražljiv, zahteven ali celo fizično nasilen do dojenčka. Takšno vedenje je izraz čustvene preplavljenosti, otrok pa z njim sporoča, da potrebuje pomoč pri uravnavanju občutkov. V takih trenutkih potrebuje od staršev sočutno mejo, torej jasno, a mirno. Vidim, da si zelo jezen, ampak ne bom dovolila, da si grob. Zdaj sem pri bratcu/sestrici, ampak še vedno sem tvoja mama. Tukaj sem. Ko končam, pridem k tebi, je odziv, ki združuje mejo in razumevanje. Tak pristop krepi občutek varnosti in povezanosti. Ali pa: Vidim, da si zelo jezen, ker se zdaj ukvarjam z dojenčkom. Vem, da bi tudi ti rad bil v mojem naročju. Počakaj malo, potem bova skupaj.

icon-expand Prihod novega člana družine ni le sprememba v družinski dinamiki, je tudi priložnost, da vsi člani razvijajo čustveno zrelost. FOTO: Adobe Stock

Če torej strnemo, so otrokove osnovne potrebe v obdobju prihoda sorojenca: Občutek, da ostaja vključen: Otrok potrebuje občutek, da v družini še vedno pripada. Ko starš ohranja z njim male rituale - npr. branje večerne pravljice, igro ali pogovor, mu sporočamo: Tvoja povezanost z mano ni odvisna od dojenčka. Še vedno si mi pomemben. Predvidljivost in varnost: Velike spremembe (nosečnost, porod, sprememba rutine) lahko pri malčkih sprožijo regresivne oblike vedenja: ponovno lulanje v posteljo, zahtevanje dude, večja odvisnost od staršev. To ni korak nazaj, ampak poskus ohranjanja notranjega ravnovesja. V tem obdobju je pomembna potrpežljivost in razumevanje, da otrok s tem sporoča, da starša pogreša in da potrebuje več bližine. Prostor za mešane občutke: Otrok ima lahko rad svojega sorojenca in si hkrati želi, da bi odšel nazaj v porodnišnico. Ta ambivalentnost ni znak "hudobnosti", temveč normalen razvojni korak, saj se otrok uči nasprotujočih si čustev. Prihod novega člana družine ni le sprememba v družinski dinamiki, je tudi priložnost, da vsi člani razvijejo čustveno zrelost. Malček se uči deliti in sprejemati, starši pa potrpežljivosti in poglobljene prisotnosti. Če malčku pomagamo čutiti, da je še vedno viden, pomemben in ljubljen, bo prihod sorojenca dolgoročno priložnost za oblikovanje varne vezi - ne le med starši in otroki, temveč tudi med bratci in sestricami. Ljubezen se namreč ne deli, ko pride nov otrok. Ljubezen se množi, če jo znamo vsakemu pokazati na način, ki ga razume.