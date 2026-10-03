To se zgodi, ko se starša prepirata pred otrokom

Ne glede na to, kako zdrav odnos imata partnerja, pride v njem včasih do trenj. Ko se ta občasna nesoglasja spremenijo v velik starševski prepir, pa najbolj trpijo otroci. Študije kažejo, da prepiri staršev vplivajo na njihovo duševno zdravje, pri njih se namreč poveča tveganje za razvoj depresije, anksioznosti in nizke samopodobe, izgubijo pa tudi občutek varnosti.

Zakaj starševski prepiri predstavljajo problem

Otroci vseh starosti so pod vplivom tega, kako njihovi starši gladijo svoje spore. Pri njih lahko povzročijo negotovost in spodkopavajo občutek varnosti glede stabilnosti družine. Otroci, ki so izpostavljeni številnim prepirom, so zaskrbljeni zaradi morebitne ločitve svojih staršev in se sprašujejo, kdaj se bodo ti po pričkanju spet normalno pogovarjali. Neprestano so zaskrbljeni, saj ne vedo, kdaj se bo kreganje spet odvilo. Prerekanje lahko vpliva tudi na odnos med staršem in otrokom. Izredno konfliktne situacije so stresne in starš, ki je pod stresom, verjetno ne bo preživel veliko časa s svojimi otroki. Poleg tega lahko vpliva na kakovost odnosa, saj jim starši težje izkažejo toplino in naklonjenost, ko so jezni drug na drugega in se zaradi tega spopadajo z negativnimi čustvi. Posledica je med drugim še stresno okolje. Pogosto poslušanje intenzivnega krega je za otroke stresno in celo strašljivo. Stres lahko negativno vpliva na njihovo fizično in psihično počutje ter normalen in zdrav razvoj.

Dolgoročni učinki na otrokovo mentalno zdravje

Zmanjšana kognitivna zmogljivost Strokovnjaki so ugotovili, da otroci, katerih starši se pogosto kregajo, težje uravnavajo svojo pozornost in čustva. Ogrožena je tudi njihova sposobnost hitrega reševanja problemov in hitrega opažanja vzorcev v novih informacijah. Življenje v družini s pogostimi konflikti povečuje možnosti za opustitev srednje šole in slabe ocene. Težave v odnosih Izpostavljenost starševskim prepirom poveča možnosti, da bodo otroci soljudi obravnavali s sovražnostjo. Spore namreč pogosto rešujejo na enak način kot njihovi skrbniki. Taki otroci imajo v odrasli dobi težave pri vzdrževanju zdravih odnosov, saj so se navadili na pogosto prerekanje in ga zato normalizirali, med drugim pa težko presodijo, komu lahko zaupajo v življenju.

icon-expand Otroci se zgledujejo po obnašanju svojih staršev. FOTO: Shutterstock

Težave z vedenjem Starševski konflikti so povezani s povečano agresijo, prestopništvom in vedenjskimi težavami pri otrocih. Poleg tega je pri njih večja verjetnost, da bodo imeli težave s socializacijo s svojimi vrstniki in prilagajanjem šolskim zahtevam. Motnje hranjenja in telesne težave Motnje hranjenja, kot sta anoreksija in bulimija, so pogosto pripisane številnim nesoglasjem v družini. Otrok ima lahko tudi fizične posledice, kot so težave s spanjem, bolečine v trebuhu in glavoboli. Uporaba škodljivih substanc Za otroke iz družin s pogostimi konflikti je večja verjetnost, da začnejo s kajenjem, vejpanjem, prekomernim pitjem alkohola in uživanjem marihuane v primerjavi z otroki iz družin z redkimi konflikti.

Kako zmanjšati negativni vpliv prerekanja

Če vaše nestrinjanje preraste v kreg, je treba situacijo otroku premišljeno razložiti. Pogovorite se o prepiru . Čeprav se vam ni treba spuščati v podrobnosti, organizirajte družinski sestanek, na katerem povejte nekaj v tem smislu: "Zadnjič je najini prepir z očkom ušel izpod nadzora. Nisva imela enakega mnenja o nečem, kar je bilo za oba pomembno, a ni bilo prav, da sva se tako kregala." S tem boste dali otroku vedeti, da je bilo storjeno narobe, naučili pa ga boste tudi priznavati svoje napake. Potolažite otroka . Poudarite, da prepir ne pomeni vedno velikih težav. Dajte mu vedeti, da se še vedno ljubite in da vaša družina zaradi tega ne bo razpadla – seveda ob predpostavki, da to drži. Poskrbite za pomirjujoč epilog . Prepričajte otroka, da ste še vedno močna družina in mu pojasnite, da včasih pride do prepirov, ob katerih lahko starejši izgubijo živce, a da se imate kljub nesoglasjem vsi radi. Povejte mu, da smo si med seboj različni in se zato ne moremo vedno strinjati, ampak da nam je mar za drugega in si ravno zato želimo zgladiti nesporazume, a včasih zaradi razburjenosti uberemo nepravi način.

icon-expand Pocrkljajte otroka in mu dajte vedeti, da bo vse v redu. FOTO: Shutterstock