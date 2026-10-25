V prvem letu otrokovega življenja se povprečen par spre kar 2500-krat

Povprečen par naj bi se v prvem letu otrokovega življenja sprl kar 2500-krat, kažejo rezultati ene izmed javnomnenjskih anket, ki so jo izvedli na spletnem portalu Channelmum.com in v oddaji The Baby Show, v kateri je sodelovalo kar 2000 posameznikov. Povprečen par naj bi se tako v prvem letu po rojstvu otroka sprl kar 7-krat na dan. Večina prepirov se vrti okoli vprašanj, kateri izmed njiju je bolj utrujen, kateri bo dežural čez noč ipd., medtem ko se 16 odstotkov parov prepira zaradi pomanjkanja spolnosti. 17 odstotkov parov naj bi v prvem letu otrokovega življenja čutilo pomanjkanje partnerjeve ljubezni, medtem ko jih 12 odstotkov meni, da do prepira pride, ko eden izmed njiju poskuša predlagati drugemu spolne aktivnosti. Preostanek parov je potrdil, da se večinoma kregajo glede hišnih opravil in skrbi za otroka, kar vključuje hranjenje, preoblačenje in menjavo plenic. Prav tako spori potekajo tudi o tem, kaj bi moral otrok jesti in kdaj, koliko tekočine bi moral piti in ali je prav, da se izjokava ali je bolj pravilno, da se ga takoj potolaži.

Prvo leto otrokovega življenja vsekakor zahteva veliko prilagajanja, novosti, pravil in podpore para, vendar pa ima tudi ogromno vsebnost ljubezni, krasnih trenutkov, sreče in topline. Pomembno je, da se par v vsem tem ne izgubi in da ne pozabita drug na drugega. Le srečni starši lahko vzgojijo srečnega otroka. Zato namesto nepotrebnih prepirov raje drug drugemu prisluhnita in si bodita v oporo, saj sta v celotni situaciji skupaj in otrok je ravno toliko od očeta, kot je materin. Voditeljica oddaje The Baby Show, Zoë Bonser, je rezultate ankete komentirala tako: "Srce parajoče je spoznanje, da se toliko parov razide že v prvih 12 mesecih otrokovega življenja, ko bi moralo ravno to obdobje biti eno najbolj razburljivih v življenju. Čeprav gre za čudovito obdobje, je treba priznati, da je tudi precej stresno in da prinaša spremembe v rutini, spanju, odgovornosti in navajanju na novega družinskega člana, ki neprestano potrebuje vso pozornost in skrb staršev."

icon-expand Povprečen par naj bi se v 1. letu otrokovega življenja sprl kar 7x na dan. FOTO: Shutterstock