Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Škodljivi družinski vzorci, ki lahko uničujejo partnersko zvezo

S.B.
Partnerski odnosi 0
03. 07. 2026 04.00

Strokovnjaki za odnose opozarjajo, da družinski vzorci, ki jih posamezniki prinesejo v partnersko zvezo, pogosto močno vplivajo na njeno stabilnost. Včasih celo bolj, kot se pari zavedajo.

Rojstvo otroka je pogosto opisano kot en najlepših življenjskih trenutkov, a realnost mnogih parov je precej drugačna.

Po mnenju mnogih terapevtov družina ni vedno predvsem vir podpore, temveč lahko v partnerski odnos vnese tudi pritisk, konflikte in nezdrave komunikacijske vzorce, ki sčasoma obremenijo razmerje.

Pretirano vmešavanje družine v odnos

Eden najpogostejših škodljivih vzorcev je vmešavanje staršev ali širše družine v odločitve para. Od vsakodnevnih izbir do pomembnih življenjskih odločitev.

Strokovnjaki opozarjajo, da takšno vedenje lahko povzroči občutek, da partner ni na prvem mestu, kar ustvarja napetost in tekmovanje za lojalnost. Če odrasli otrok ne postavi jasnih meja, se partner pogosto znajde v vlogi "tretjega" v odnosu.

Če odrasli otrok ne postavi jasnih meja, se partner pogosto znajde v vlogi “tretjega” v odnosu.
Če odrasli otrok ne postavi jasnih meja, se partner pogosto znajde v vlogi “tretjega” v odnosu.FOTO: Adobe Stock

Težave z mejami in prepletenost odnosov

Meje med družinskimi člani so pogostokrat pretirano zabrisane. Posamezniki v takšnih sistemih pogosto težko ločijo lastne potrebe od potreb družine.

To se lahko prenese v partnerske zveze, kjer se odločitve sprejemajo kolektivno, posameznik pa izgubi občutek samostojnosti. Strokovnjaki opozarjajo, da zdravi odnosi temeljijo na jasnih mejah in sposobnosti delovanja kot samostojna oseba.

Pomanjkanje samostojnosti v partnerskem odnosu

Ko družinski vzorci spodbujajo pretirano navezanost ali odvisnost, lahko partnerja težko razvijeta lasten prostor. Takšni odnosi pogosto temeljijo na "mi namesto jaz", kar lahko vodi v izgubo identitete in povečano čustveno odvisnost.

Strokovnjaki opozarjajo, da to ustvarja neuravnotežen odnos, kjer eden ali oba partnerja težko delujeta samostojno.

Eden najbolj škodljivih vzorcev v odnosih je prezir, ki vključuje sarkazem, poniževanje ali zaničevanje partnerja.
Eden najbolj škodljivih vzorcev v odnosih je prezir, ki vključuje sarkazem, poniževanje ali zaničevanje partnerja.FOTO: Thinkstock

Kritika in nesprejemanje partnerja

Če družina enega od partnerjev drugega ne sprejema ali ga stalno kritizira, to postavi osebo v zelo težek položaj.

Partner, ki je razpet med družino in ljubljeno osebo, pogosto doživlja notranji konflikt, ki lahko dolgoročno vodi v razpad odnosa, če ni jasnih meja in podpore z obeh strani.

Naučeni komunikacijski vzorci iz družine

Družina močno vpliva na to, kako se posameznik sporazumeva v konfliktih ali se umika, napada ali ne zna izraziti svojih potreb.

Eden najbolj škodljivih vzorcev v odnosih je prezir, ki vključuje sarkazem, poniževanje ali zaničevanje partnerja. Terapevti opozarjajo, da je prav prezir eden najmočnejših napovednikov razpada odnosa, zato je nujno njegovo zgodnje prepoznavanje in odpravljanje.

Žena pod nobenim pogojem ne bi smela ločiti svojega moža od matere
Preberi še
Žena pod nobenim pogojem ne bi smela ločiti svojega moža od matere

Postavljanje meja kot ključ do zdravega odnosa

Strokovnjaki poudarjajo, da je postavljanje meja ključni element zdravega partnerskega odnosa. To vključuje sposobnost, da partnerja jasno zaščitita svoj odnos pred zunanjimi vplivi, tudi če to pomeni napetosti v širši družini.

Doslednost pri mejah je pri tem ključna. Če meje niso jasne in vzdrževane, izgubijo svojo funkcijo in odnos ostane ranljiv.

Družinski vzorci lahko močno vplivajo na partnerske odnose, tako pozitivno kot negativno. Ključno je, da partnerja prepoznata, kateri vzorci prihajajo iz primarne družine in jih zavestno ne prenašata v svojo zvezo.

Zdrava zveza se gradi na jasnih mejah, medsebojnem spoštovanju in sposobnosti, da partnerja delujeta kot ekipa, ne kot podaljšek družinskih pričakovanj.

Dominantne in nadzorujoče tašče: kako se lotiti tega odnosnega in družinskega izziva
Preberi še
Dominantne in nadzorujoče tašče: kako se lotiti tega odnosnega in družinskega izziva

Vir: Simplypsychology.com

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
partnerski odnos družinski vzorci postavljanje mej komunikacija čustvena samostojnost
Naslednji članek
Partnerski odnosi

Zakaj starša postaneta ekipa za preživetje, ne več par?

Zadovoljna.si Postavite meje: Zaščitite svoje partnerstvo pred vmešavanjem družine
24ur.com Ljubezen, močnejša od odvisnosti, fizične razdalje in predsodkov
Bibaleze.si Prihod otroka lahko zamaje še tako trdne temelje partnerske zveze
Zadovoljna.si Tako partnerjev odnos s starši vpliva na naše razmerje
Moskisvet.com Test resnice: Kdaj je vztrajanje v zakonu koristno in kdaj škodljivo?
Zadovoljna.si 6 stvari, s katerimi vas partner lahko prizadene bolj kot s prevaro
Bibaleze.si Sodobni načini iskanja partnerja za samske starše
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1768