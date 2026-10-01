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Resnica o partnerskem odnosu, ko enkrat postaneta starša

S.B.
Partnerski odnosi 0
01. 10. 2026 04.00

Veliko je žensk, ki preden postanejo matere trdijo, da 'one pa ne bodo nikoli' ... Nikoli ne bodo zapostavljale partnerja, nikdar ne bodo pozabile nanj, še naprej se bodo urejale in ne bodo se 'zapustile', še vedno si bodo znale vzeti čas zase, za zmenek z možem. No, potem pa res postanejo mame in ugotovijo, da to ne gre tako zlahka, kot se sprva zdi.

dojencek
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Ste prepričani, da se vajin odnos s partnerjem po tem, ko bosta postala starša, ne bo prav nič spremenil? Pomislite še enkrat. 

Vsekakor se najbrž oba veselita novega prihajajočega člana in vajine želje, da bi si ustvarila družino, v toplem in ljubečem domu so prav gotovo obojestranske. Oba verjetno tudi menita, da večje ljubezni, kot jo čutita drug do drugega, ne bosta čutila do nikogar. Nato pa postaneta starša. Otrok pa postane središče vsega. Če ste še nekaj mesecev nazaj trdili, da se ne bo nič spremenilo, ste lahko hitro dojeli, da ste bili nekoliko naivni. Dojenček, ki ga držite v rokah, je namreč v popolnosti odvisen od vas. 

Na začetku je otrok v popolnosti odvisen od vaju.
Na začetku je otrok v popolnosti odvisen od vaju.FOTO: Shutterstock

Ležerni popoldnevi brez skrbi so postali zgolj spomini. Prespane noči, vikend zabave, prijateljevanje in opoldanske kavice s prijatelji pa ravno tako. Vajin odnos pa se je začel posledično spreminjati. Nase sta prevzela veliko merico odgovornosti in skrbi. Najprej poskrbita, da je otrok na varnem, preskrbljen in sit, šele nato pomislita nase in drug na drugega. Kar je nekaj povsem naravnega. In je treba tako tudi sprejeti. Od dne, ko ste s seboj domov pripeljali to malo nebogljeno bitjece, so se marsikatere zadeve in posledično tudi odnos med vama spremenili. Med drugim:

Komaj čakate, da partner pride iz službe

Če vam je bilo prej vseeno, kdaj pride partner iz službe, saj ste imeli svoje opravke, službo ali druženje z bližnjimi, zdaj pogledujete na uro in proti vratom in komaj čakate, da pride vaš 'odrešenik'. Pa ne zato, ker bi ga tako močno ljubili in ga pogrešali, temveč zato, da bo lahko v istem hipu v naročje vzel dojenčka in prevzel nase delež skrbi, da si boste vi lahko privoščili topel tuš, obisk wc-ja ali na hitro pogret obrok. Kavica je že luksuz, kajne?

Komaj čakate, da del odgovornosti prevzame tudi partner, ko se vrne iz službe.
Komaj čakate, da del odgovornosti prevzame tudi partner, ko se vrne iz službe.FOTO: Shutterstock

Od polnoči do šestih zjutraj ste jezni na partnerja

Vi ste tisti, ki vam je bilo dano, da s pomočjo telesnih funkcij lahko hranite svojega otroka, vaš partner pa je (na žalost) prikrajšan zato in posledično lahko mirno spi, medtem ko vi večkrat vstanete, da bi otroka podojili, ga vmes preoblekli, v kolikor je to potrebno, in uspavali nazaj. Ko poskušate še sami zaspati, pa ne morete, ker vaš ljubi soprog poleg smrči, kot bi žagal drva. Sprašujete se, če je to morda zadosten razlog za ločitev.

Potihem spremljate, koliko plenic je zamenjal vaš partner

To velja tudi za druga opravila, saj vse te podatke strateško uporabite pri vsakem prepiru ob temi, kdo je kaj naredil in kdo več dela pri hiši kot drug ter si zasluži malce več prostega časa in oddiha. 

Pri vsakem prepiru strateško izkoristite podatke o tem, kdo je bolj skrbel za otroka.
Pri vsakem prepiru strateško izkoristite podatke o tem, kdo je bolj skrbel za otroka.FOTO: Shutterstock

Včasih ga ne razumete

On pa vas ne. Kadar vam reče, da je utrujen, ker je prišel iz službe ali pa zaspan in se zgodaj odpravi v posteljo, ga ne razumete, saj se vam zdi, da je imel normalen dan, medtem ko ste vi dobesedno 'plavali' v vseh opravkih, pa morate še vedno stati na nogah in preživeti še noč, polno bujenja. On pa ne razume, kako ste lahko vi utrujeni, saj ste doma in enostavno 'nič takega' ne počnete. Povrh vsega je najbrž še hiša razmetana, ko pride domov in se sprašuje, kaj ste pravzaprav počeli ves dan z dojenčkom, da niste uspeli vsega postoriti. 

Vajino spolno življenje se je spremenilo

Nič več se ne obremenjujeta z malenkostmi, priložnost za seks izkoristita, kadar pač lahko. Kar pomeni, da je več spontanega, hitrega seksa, saj nimata časa za vso predpripravo, predigro in flirtanje. Njega ne moti, da imate na sebi namesto seksi perila nedrček za dojenje in 'mama gate', vas pa ne moti niti to, da si niste uspeli depilirati nog že zadnjih nekaj mesecev. Enostavno vzameta, kar vama je ponujeno. Ker ste večinoma kronično utrujeni, morda na trenutke mislite, da je vašega seksualnega življenja konec, vendar temu ni tako. Slej ko prej se boste vrnili v stare tirnice in boste znova naspani, urejeni in pripravljeni na obuditev romance. 

Ko postanete starši, se tudi v postelji zadeve nekoliko spremenijo.
Ko postanete starši, se tudi v postelji zadeve nekoliko spremenijo.FOTO: Dreamstime

Vajino družabno življenje je 'na pavzi'

Druženja s prijatelji, zabave, praznovanja, pijačke ... vse to je trenutno 'na pavzi'. Dokler bo otrok še v popolnosti odvisen od vas in ga boste dojili, boste svoje vikend večere preživljali doma v pižami ob gledanju najljubše serije, namesto v družbi prijateljev, v koktail oblekici in s kozarcem vina v rokah. To bo pač moralo počakati, dokler otrok ne bo dovolj velik, da ga boste lahko oddali v varstvo k babici in dedku ali teti, vi pa si boste znova lahko  ob posebnih priložnostih vzeli čas zase in prijatelje. 

Zaradi določenih malenkosti ste še bolj nori nanj

Včasih vas je razveseljeval s šopkom rož ali bombonjero in zmenkom v najljubši restavraciji. Zdaj pa vaše srce osvaja z določenimi dejanji, ki jih sam sploh ne razume kot pomembne ali izjemne, vendar je zaradi njih v vaših očeh super junak, ki ga ljubite z vsem srcem. Ko otroka okopa, ga uspava in ga pestuje. Ko vam skuha kosilo. Ko ga pelje na sprehod, da lahko vi počivate. Ko mu zamenja plenico, ne da bi ga morali za to prositi. Ja, to so malenkosti, s katerimi vaš partner vsakič znova osvoji vaše srce. In vse bolj se vam dozdeva, kako zelo ga ljubite in ste hvaležni, da ste si ga izbrali za očeta svojih otrok. 

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