Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona

B.R.
Partnerski odnosi 1
03. 01. 2026 02.58

Razveza ni le pravni postopek, temveč kompleksen življenjski dogodek, ki vključuje čustveno, finančno in družinsko dimenzijo. Z ustreznim pristopom lahko razvezo izpeljete čim bolj mirno, produktivno in s čim manj škodljivimi posledicami za vse vpletene.

Ločitev

Po podatkih SURS-a se je v letu 2024 v Sloveniji razvezalo 2064 parov, kar pomeni povprečno šest razvez na dan oziroma en par na 1000 prebivalcev. Povprečna starost ob razvezi je bila 47,5 leta pri moških in 44,7 leta pri ženskah, zakonske zveze pa so se v povprečju končale po 14 letih; 38 parov se je razvezalo že v prvem letu zakona. Polovica razvezanih parov ni imela mladoletnih otrok, preostala polovica pa jih je imela skupaj 1709; polovica teh otrok je pripadla materam, 48 % obema staršema in 2 % očetom.

Razveza je življenjski proces, ki zahteva načrtovanje, čustveno stabilnost in premišljene odločitve. S pravo strategijo, pripravljenostjo na pogajanja, spoštljivo komunikacijo in podporo strokovnjakov lahko razvezo izpeljete na način, ki je čim bolj miren in produktiven za vse vpletene.

1. Razveza je proces, ne enkraten dogodek

Razveza običajno traja več mesecev, pogosto od šest do dvanajst mesecev ali dlje. Potrebujete načrt in potrpežljivost pri vsakem koraku, ne le pri vložitvi papirjev.

Sporazumno dogovarjanje pogosto vodi do boljših rezultatov glede preživljanja, stikov in stabilnejšega družinskega ritma. FOTO: Shutterstock
Sporazumno dogovarjanje pogosto vodi do boljših rezultatov glede preživljanja, stikov in stabilnejšega družinskega ritma. FOTO: Shutterstock

2. Premislite o strategiji

Čeprav je pravna pomoč pomembna, ni vedno najbolje takoj angažirati odvetnika. Preučite možnosti mediacije ali drugih alternativnih rešitev spora, ki so pogosto hitrejše in manj stroškovno intenzivne.

3. Izkoristite mediacijo kot prvo orodje reševanja spora

Mediacija je postopek, v katerem nevtralna tretja oseba pomaga partnerjema doseči dogovor brez spopadanja na sodišču. Prednosti vključujejo nižje stroške, manj sovražnosti, prilagodljivost in hitrejši napredek. Pri mediaciji je pomembno, da vključite vse ključne informacije, kot so finančni podatki, skrbništvo nad otroki in premoženjski deleži.

4. Pripravite vse ključne dokumente vnaprej

Pred mediacijo ali pogovorom z odvetnikom pripravite:

- bančne izpiske, davčne podatke in evidence premoženja,

- seznam skupnih dolgov in sredstev,

- podatke o otrocih, vključno s šolskimi in zdravstvenimi informacijami.

To vam bo dalo trdno osnovo za pogajanja.

5. Poskrbite za svojo čustveno stabilnost

Razveza vpliva na čustveno stanje. Poiščite podporo pri terapevtu, svetovalcu ali podporni skupini, da se boste lažje soočili z odločitvami in se izognili impulzivnim odločitvam.

6. Osredotočite se na prihodnost, ne na preteklost

Razprave o tem, kdo je "kriv", pogosto samo podaljšujejo proces in otežujejo dogovor. Namesto tega se osredotočite na to, kaj je najboljše za vašo finančno varnost in dobrobit otrok.

Razprave o tem, kdo je "kriv", pogosto samo podaljšujejo proces in otežujejo dogovor. FOTO: Shutterstock
Razprave o tem, kdo je "kriv", pogosto samo podaljšujejo proces in otežujejo dogovor. FOTO: Shutterstock

7. Poskrbite za svojo finančno sliko

Pomembno je razumeti svoj finančni položaj, izračunati prihodnje stroške bivanja in po potrebi poiskati finančnega svetovalca, ki pozna zakonodajo o razvezah. Pravilne finančne odločitve lahko dolgoročno zmanjšajo stres in negotovost.

8. Delajte na spoštljivi komunikaciji, še posebej, če so vključeni otroci

Sporazumno dogovarjanje pogosto vodi do boljših rezultatov glede preživljanja, stikov in stabilnejšega družinskega ritma. Še posebej če imate otroke, je ključno ohranjati spoštljivo in neagresivno komunikacijo.

9. Razmislite o vključitvi strokovnjakov

Poleg odvetnika lahko vključitev finančnega svetovalca, družinskega terapevta ali mediacijskega specialista pomaga videti širšo sliko in zmanjša tveganje za poznejše spore.

10. Ne pozabite na življenje po razvezi

Razveza se konča z uradnimi dokumenti, a oblikovanje novega življenja zahteva načrt. Postavite si finančne, karierne in osebne cilje, da se boste lažje premaknili naprej in gradili stabilno prihodnost.

