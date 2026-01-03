Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona

Po podatkih SURS-a se je v letu 2024 v Sloveniji razvezalo 2064 parov, kar pomeni povprečno šest razvez na dan oziroma en par na 1000 prebivalcev. Povprečna starost ob razvezi je bila 47,5 leta pri moških in 44,7 leta pri ženskah, zakonske zveze pa so se v povprečju končale po 14 letih; 38 parov se je razvezalo že v prvem letu zakona. Polovica razvezanih parov ni imela mladoletnih otrok, preostala polovica pa jih je imela skupaj 1709; polovica teh otrok je pripadla materam, 48 % obema staršema in 2 % očetom.

Razveza je življenjski proces, ki zahteva načrtovanje, čustveno stabilnost in premišljene odločitve. S pravo strategijo, pripravljenostjo na pogajanja, spoštljivo komunikacijo in podporo strokovnjakov lahko razvezo izpeljete na način, ki je čim bolj miren in produktiven za vse vpletene.