Kako prepoznati narcisa: začarani krog krivde, manipulacije in lažne žrtve

B.R.
Partnerski odnosi 1
28. 01. 2026 08.41

Imeti opravka z narcisoidno osebo pogosto pomeni biti ujet v začarani krog krivde, manipulacije in izkrivljene resničnosti. Morda ste želeli le izraziti svoje občutke, a ste se na koncu vi opravičevali. Zakaj? Ker narcisi obvladajo igro preusmerjanja krivde in ustvarjanja lažne podobe žrtve.

razmerje

Čeprav se njihovo vedenje zdi čustveno zapleteno, so njihovi odzivi po konfliktu pogosto presenetljivo predvidljivi. Prepoznavanje teh vzorcev je ključno, če želimo zaščititi svoje meje in ohraniti psihično ravnovesje.

1. Vaša bolečina postane njihov napad

Narcisi mojstrsko preusmerijo pogovor z vaših občutkov na svojo domnevno bolečino. Če jim na primer rečete, da vas je nekaj prizadelo, se lahko odzovejo z:

Ne morem verjeti, da me napadaš – veš, kakšen dan sem imel/a?

S tem obrnejo vloge: vi, ki ste ranjeni, postanete napadalec, oni pa se postavijo v vlogo žrtve. Hitro vas prisilijo v obrambno držo, še preden lahko sploh izrazite svojo stisko.

2. Zanikajo resnico in spreminjajo preteklost

Morda ste želeli le izraziti svoje občutke, a ste se na koncu vi opravičevali. Zakaj?
Morda ste želeli le izraziti svoje občutke, a ste se na koncu vi opravičevali. Zakaj? FOTO: Adobe Stock

Napačno si razumel/a.

To se ni zgodilo.

Narcisi pogosto ustvarjajo alternativno resničnost, v kateri so vedno junaki ali žrtve. Čeprav ste bili priča določenemu dogodku, ga bodo zanikali – in sčasoma lahko celo začnete dvomiti v svoje spomine. To je oblika čustvene manipulacije, znana kot gaslighting.

3. Čustveno izsiljevanje: solze ali izbruhi jeze

Ko se znajdejo pod pritiskom, uporabijo skrajna čustva, da preusmerijo pozornost.

Ali začnejo jokati: Kako me lahko napadaš, ko sem že tako prizadet/a?

Ali pa izbruhnejo: Zaradi tebe bom znorel/a!

Oba odziva ustavita pogovor in preprečita razreševanje dejanskega problema.

4. Hitro zberejo "zaveznike" proti vam

Narcisi pogosto takoj po konfliktu razširijo svojo različico dogodka med prijatelje, družinske člane ali celo na družbenih omrežjih.

Kmalu začnete prejemati sporočila, kot so:

Mogoče si bil/a preoster/a.

Veš, da zdaj preživlja težko obdobje.

Nenadoma se znajdete v vlogi storilca, čeprav ste bili v resnici žrtev.

5. Spominjanje na pretekla dobra dejanja

Ko jih poskušate poklicati na odgovornost, vas hitro opomnijo na vse, kar so naredili za vas:

Po vsem, kar sem storil/a zate ...

Se spomniš, ko sem ti pomagal/a?

Pretekle usluge uporabljajo kot opravičilo za trenutno toksično vedenje. Njihovo sporočilo je jasno: opozarjanje na njihovo nepravičnost pomeni, da ste nehvaležni.

6. Nejasne grožnje z odhodom ali samopoškodovanjem

Narcisoidno vedenje ni le težaven značaj. Gre za globoko manipulativno dinamiko, ki lahko močno načne vašo samopodobo in čustveno stabilnost.
Narcisoidno vedenje ni le težaven značaj. Gre za globoko manipulativno dinamiko, ki lahko močno načne vašo samopodobo in čustveno stabilnost. FOTO: Adobe Stock

V trenutkih, ko bi morali sprejeti odgovornost, narcisi pogosto izrečejo stavke, kot so:

Mogoče bi bilo bolje, da kar odidem.

Vsem bi bilo lažje brez mene.

Gre za manipulacijo, ne za iskreno stisko – njihov cilj je, da jih tolažite in se odpoveste konfrontaciji.

7. Zahteva za takojšnje odpuščanje (sami pa ne odpustijo nikoli)

Narcisi želijo, da jim takoj odpustite:

Rekel/a sem oprosti, zakaj si še vedno jezen/a?

Daj, pozabi na to.

A ko se vi zmotite, vam bodo to znali očitati tudi čez leta. Sami ne znajo odpuščati, zamera pa postane njihovo orodje za kasnejše napade.

8. Pretvorba v junaka svoje lastne zgodbe o žrtvi

Že kmalu po prepiru narcisi začnejo širiti zgodbo, v kateri ste vi krivec, oni pa pogumni preživeli.

Objavljajo citate o "rasti iz bolečine", govorijo o tem, kaj vse so morali prenesti – in pri tem zbirajo simpatije, medtem ko vi še vedno skušate razumeti, kaj se je sploh zgodilo.

Spoznajte vzorce – zaščitite se

Narcisoidno vedenje ni le težaven značaj. Gre za globoko manipulativno dinamiko, ki lahko močno načne vašo samopodobo in čustveno stabilnost.

Vir: mamamia

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
