Po porodu je sovražila moža: iskrena izpoved mlade mame

B.R.
Partnerski odnosi 0
01. 12. 2025 02.56

Rojstvo otroka je eno najpomembnejših življenjskih obdobij, ki prinaša neskončno srečo, a hkrati tudi številne izzive, ki lahko globoko zaznamujejo partnerski odnos. Prilagajanje na nove vloge, kronično pomanjkanje spanca in neenakomerna porazdelitev obveznosti pogosto povzročijo frustracije, stiske in občutek osamljenosti.

Morda ste želeli le izraziti svoje občutke, a ste se na koncu vi opravičevali. Zakaj?

O tem je iskreno spregovorila mlada mama, ki je sedem mesecev po porodu na platformi Reddit iskala nasvet in podporo. V objavi je zastavila vprašanje, ki muči mnoge: Kdaj to mine? Razkrila je, da se je odnos z možem po rojstvu otroka močno poslabšal – do te mere, da je razvila globoko zamero.

Njegovo življenje se ni spremenilo – moje pa je postavljeno na glavo

V objavi z naslovom Ali še kdo po porodu sovraži svojega moža? je zapisala, da je njeno nezadovoljstvo doseglo vrhunec. Medtem ko je njen vsakdan popolnoma podrejen skrbi za dojenčka, ima mož – kot opisuje – življenje praktično enako kot pred rojstvom.

"Vsak dan gre v službo, redno telovadi, občasno gre s prijatelji na pijačo ... Zjutraj odide v telovadnico, še preden se dojenček zbudi, domov pa se vrača pozno zvečer, ko otrok že spi." Po njenih besedah se počuti izčrpano, preobremenjeno in popolnoma samo.

Največja pomoč, ki jo lahko oče ponudi, ni popolnost, temveč prisotnost, razumevanje in pripravljenost prevzeti svoj del bremena.
FOTO: Dreamstime

Obiski moževe družine le še poslabšajo položaj

Situacijo dodatno otežujejo pogosti obiski moževe družine, ki živi v tujini. "Ko so pri nas, mi prav nič ne pomagajo ..."

Občutek nerazumevanja in pomanjkanje podpore jo spravlja v stisko: "Zdi se mi, da me razumejo le prijateljice. To me jezi. Sem izčrpana in žalostna, ker se počutim nevidna za lastnega moža. Pred otrokom sva imela čudovit odnos, zdaj pa sem samo še zagrenjena."

Iskrena izpoved, ki jo je povzel tudi People, je naletela na izjemno velik odziv. Številne mame so ji pritrdile, da so se znašle v podobnih občutkih in jo spodbudile, naj ne obupa.

Tri leta sem ga tiho sovražila

V komentarjih so mamice razkrivale lastne izkušnje: "Od poroda so minila tri leta in šele pred kratkim sem ga nehala sovražiti. Ne pretiravam. Vse, kar je naredil, me je spravljalo ob živce. Zdaj sva končno spet dobro – ravno pravi čas, da razmišljava o še enem otroku," je zapisala ena od uporabnic.

Druga je ponudila konkreten nasvet, ki je njej pomagal: "Moj mož sploh ni razumel, kako hudo mi je, dokler mu nisem brutalno iskreno povedala, da je vse skupaj nepravično. Enkrat sem mu rekla: Ti moraš poskrbeti zame, da lahko jaz poskrbim za najinega sina.' To ga je zadelo. Končno je razumel. Vsaka mama potrebuje čas zase – in partner, ki zna postaviti meje lastnim staršem."

Skupni imenovalec: mame izgorijo, če ostanejo same

Zgodba je močno odmevala, ker so se mnoge prepoznale v njej. Prehod v starševstvo brez enakovredne podpore partnerja pogosto vodi v:

- izčrpanost,

- zamero,

- občutek nevidnosti,

- in postopni razpad partnerskega odnosa.

Strokovnjaki poudarjajo, da je največja napaka ta, da partnerja o težavah in skrbeh ne spregovorita pravočasno. Brez pogovora o odgovornostih, pravični delitvi dela in čustveni podpori lahko napetosti hitro prerastejo v globok razkol.

Mame ne potrebujejo popolnih očetov – potrebujejo prisotne partnerje

Simboličen klic mamice na Redditu je spomnil, da:

- partnerstvo po porodu nikoli ni samoumevno,

- obveznosti se ne razdelijo same od sebe,

- in da delo, ki ga opravijo mame, pogosto ostaja nevidno.

Največja pomoč, ki jo lahko oče ponudi, ni popolnost, temveč prisotnost, razumevanje in pripravljenost prevzeti svoj del bremena.

starševstvo partnerski odnosi po porodu izčrpanost mame
