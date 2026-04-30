Osamljenost v partnerskem odnosu: ko si blizu, a se počutiš daleč

Čustvena oddaljenost običajno nastaja postopoma. Oblikuje se kot preplet neizgovorjenih čustev, nepredelanih zamer, pomanjkanja ranljivosti in vedno redkejših trenutkov pristne bližine. V obdobju intenzivne skrbi za družino partnerja pogosto zdrsneta v funkcionalne vloge: usklajevanje urnikov, gospodinjstvo, vzgoja.

V tej nenehni pripravljenosti na učinkovito delovanje pa se izgublja prostor za nežnost, povezanost in stik, ki je nekoč dajal občutek midva. Čustvene potrebe obeh partnerjev, pogosto nezavedno oblikovane že v primarni družini, ostajajo neusklajene, nerazumljene ali prezrte. In tam, kjer ni več varnega prostora za iskreno ranljivost, se začenja tiha razpoka, ki vodi v občutek osamljenosti, kljub fizični prisotnosti drugega.

Osamljenost v odnosu ne pride z besedami, temveč z občutki: z notranjo praznino sredi pogovora, s tišino, ki ne prinaša miru, temveč oddaljenost. Morda kot hrepenenje po pogledu, ki bi nas zares uzrl, in kot izguba zanimanja drug za drugega. Pa kot tih občutek, da nekaj med nama ugaša in da tega nihče ne upa izreči.