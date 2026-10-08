Kako kljub skrbi za otroke ohraniti iskriv odnos?

Starševske obveznosti in skrbi pogosto puščajo le malo časa in energije za negovanje partnerskih odnosov. A če želimo, da je družina funkcionalna in srečna, moramo poskrbeti tudi za ta, še kako pomemben odnos, na katerem temelji naše družinsko življenje. Seveda je mogoče biti ljubeč in skrben starš, obenem pa predan in nežen partner. A kako? Za vas imamo nekaj uporabnih nasvetov, ki vam bodo pomagali poiskati ravnovesje med vašimi vlogama starša in partnerja.

Ključ do sreče je uspešna komunikacija

V vseh medsebojnih odnosih je za zdrav, spoštljiv in trden odnos izjemnega pomena iskrena in uspešna komunikacija. Če komunicirate s kričanjem, nejevoljo, izražanjem nezadovoljstva in konstantnimi kritikami, potem ne morete pričakovati dobrega odnosa. Ključ do uspeha je namreč, da znate povedati, kaj vas muči na primeren in spoštljiv način, še bolj kot to pa, da znate partnerju prisluhniti in ga predvsem slišati. Aktivno poslušanje partnerja namreč izkazuje spoštovanje in spodbuja razumevanje in empatijo. Včasih ne razumemo, zakaj se nekdo vede ali odziva na način, kot se, dokler ne prisluhnemo. Šele potem morda razumemo in lažje skomuniciramo težavo. Z vzdrževanjem redne in spoštljive komunikacije pa se tudi lažje spopademo z izzivi vsakdanjega življenja in učinkoviteje rešujemo konflikte.

icon-expand Iskrena komunikacija in spoštljiv odnos sta izjemnega pomena za kakovostno partnersko zvezo. FOTO: Adobe Stock

Negujta svojo povezanost

Ko postanete starši, se zlahka zgodi, da romantični del odnosa počasi zbledi. Premalokrat si namreč uspemo izkazati nežnosti, pa čeravno so to malenkosti, kot je sporočilce, ko nista skupaj, nežen dotik roke, bežen poljub ali preprosto vprašanje 'Kako si?' Majhne geste naklonjenosti in spoštovanja veliko pripomorejo h krepitvi vezi med vami in vašim partnerjem. Zavedati se je potrebno, da so ravno te majhne nežnosti pomembne za iskro v odnosu in občutek povezanosti. To, da se počutimo videne, zaželene, ljubljene. Ta občutek je tisti, na katerem temelji naša ljubezen do sebe in posledično do partnerja. Ko se počutimo zaželene v odnosu in ko imamo občutek, da nas partner občuduje kljub razmršenim lasem in utrujenim podočnjakom, potem je vse skupaj veliko lažje. Kadar pa živimo drug mimo drugega, intima pa postane le občasen del našega življenja, iskra v odnosu začne ugašati, s tem pa pridejo še ostale težave v odnosu.

icon-expand Spomnite se kdaj poslati ljubezensko sporočilce. FOTO: Shutterstock

Delitev starševske obveznosti

Zelo, zelo pomemben del srečnega partnerskega odnosa je enakomerno in pravično deljenje starševskih obveznosti in bremena, ki pride z njimi. Sodelujta pri vzpostavljanju rutin, razdelitvi nalog in podpori drug drugega pri vsakodnevnih izzivih vzgoje in skrbi za otroka. Z ustvarjanjem skupne strategije starševstva lahko ublažite nekaj bremen in najdete več časa za medsebojno povezovanje in sprostitev v dvoje. Ne pozabite, da učinkovito timsko delo pomaga ustvariti harmonično in ljubeče okolje za vašega otroka in vajin odnos. PREBERI ŠE: Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?

Ne pozabite skrbeti zase

Skrb za lastno dobro počutje je nujna za ohranjanje zdravega partnerskega odnosa med starševstvom. Vzemite si čas za dejavnosti, ki vas napolnijo z energijo in pomladijo. Dajte prednost svojemu fizičnemu, duševnemu in čustvenemu zdravju tako, da se ukvarjate s stvarmi, ki vas osrečujejo, kot so npr. vadba, hobiji ali preživljanje časa s prijatelji. Ko boste skrbeli zase, se boste dobro počutili v svoji koži in bili veliko bolj samozavestni. To pa je izjemno privlačna lastnost, ki bo pritegnila tudi vašega partnerja. Kadar smo zadovoljni sami s seboj in srečni, to zrcalimo na vse ljudi okoli sebe. Ko pa smo nezadovoljni, ima to lahko številne posledice ne le na nas in naše počutje, temveč tudi na vse odnose z bližnjimi.

icon-expand Poskrbita za trenutke nežnostni in izkazovanje ljubezni. FOTO: Adobe Stock

Proračun in skupni stroški

Zelo pomembno je tudi, da kot par določita skupen družinski proračun in učinkovito razporedita sredstva. Razmislite o oblikovanju skupnega načrta stroškov, ki bo upošteval vaše individualne finančne prihodke in stroške, povezane z družinskim življenjem in vzgojo otrok. Določite, kako si boste razdelili skupne stroške, kot so najemnina, izobraževanje, položnice ter obšolske dejavnosti, in poskrbite, da bosta oba partnerja prispevala sorazmerno glede na svoje finančne zmožnosti. Finančna stabilnost družine pogosto zahteva, da oba partnerja ohranita zaposlitev ali si prizadevata za karierne priložnosti. Bistveno je, da drug drugega podpirata pri poklicni rasti, obenem pa poskrbita, da imata oba dovolj časa, ki ga lahko preživita s svojima otrokoma. Iskanje zdravega ravnotežja med poklicnim in zasebnim življenjem bo prispevalo k splošnemu dobremu počutju vašega partnerskega odnosa in družine. PREBERI ŠE: Nista le oče in mama, ampak tudi mož in žena

Poiščita podporo in sprejmita pomoč