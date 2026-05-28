Ljubezen ali navada: kako prepoznati, ali ste v zvezi še vedno srečni

Občutek zadovoljstva v odnosu se pogosto spreminja skozi čas in naravno upada, če ga partnerja ne negujeta dovolj aktivno. A upad intenzivnih čustev še ne pomeni, da ljubezni ni več, pogosto gre predvsem za prehod iz strastne zaljubljenosti v bolj stabilno, zrelo obliko povezanosti.

Ljubezen se spreminja skozi faze

Raziskave kažejo, da odnosi običajno prehajajo skozi različne faze: od začetne zaljubljenosti in strasti do dolgoročnega partnerstva, kjer se povečata stabilnost in navezanost. V zgodnjih fazah prevladuje močna čustvena intenzivnost, idealizacija partnerja in stalna želja po bližini. Kasneje pa se razvijejo rutina, več odgovornosti ter manj "eksplozivnih" čustev, a hkrati več stabilnosti.

icon-expand Če v odnosu ostane predvsem zavezanost brez čustvene bližine in topline, se lahko pojavi občutek “navade”. FOTO: Adobe Stock

Ljubezen ni samo občutek, ampak tudi odločitev

Psiholog, dr. Sternberg opisuje tri ključne komponente intimnost ali čustveno bližino, strast ali fizično privlačnost ter zavezanost oz. odločitev ostati skupaj. Če v odnosu ostane predvsem zavezanost brez čustvene bližine in topline, se lahko pojavi občutek "navade".

Znaki, da je odnos morda bolj navada kot ljubezen

Psihologi pogosto navajajo naslednje opozorilne znake: - pogovarjata se le še o logistiki (računi, otroci, obveznosti) - ni več radovednosti o partnerju - fizična bližina se zmanjšuje - konflikti so redki, a tudi pozitivnih čustev je malo - občutek, da "živimo drug mimo drugega" V takih primerih odnos ni nujno slab, je pa lahko čustveno "ugasnjen".

Znaki, da je še vedno prisotna ljubezen

Po raziskavah o stabilnih odnosih so ključni pokazatelji: - občutek varnosti ob partnerju - spoštovanje in prijaznost tudi v konfliktu - zanimanje za partnerjev notranji svet - skupni načrti za prihodnost - občutek "midva proti svetu" pri težavah Zanimivo je, da dolgotrajno zadovoljni pari pogosto nimajo stalne intenzivne zaljubljenosti, ampak stabilno čustveno povezanost.

icon-expand Raziskave kažejo, da se zadovoljstvo v odnosu pogosto zmanjša zaradi rutine in predvidljivosti, stresa zaradi dela in financ, manj časa za partnerstvo ter zmanjšane komunikacije. FOTO: Adobe Stock

Zakaj se navada zdi kot "pomanjkanje ljubezni"?

Raziskave kažejo, da se zadovoljstvo v odnosu pogosto zmanjša zaradi rutine in predvidljivosti, stresa zaradi dela in financ, manj časa za partnerstvo ter zmanjšane komunikacije. To pa ne pomeni, da ljubezen izgine. Pogosto pomeni le, da je odnos prešel v "avtopilot" način.

Ali je mogoče ljubezen ponovno "oživiti"?

Študije kažejo, da pari z načinom razmišljanja, da se odnos lahko razvija z trudom, pogosteje ohranijo zadovoljstvo. To pomeni, da ljubezen ni statična, ampak jo lahko ponovno gradimo z vedenjem, komunikacijo in časom.

Razlika med ljubeznijo in navado ni vedno jasna.

Ključno vprašanje ni le: "Ali še čutim metuljčke?", ampak predvsem: "Ali me partner še zanima? Ali se ob njem počutim varno? Ali še gradiva skupno prihodnost?" Ljubezen v dolgoročnih odnosih redko ostane enaka, spremeni se, a lahko postane globlja, mirnejša in bolj stabilna kot na začetku.