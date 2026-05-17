To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje

Spletno mesto za zmenke IllicitEncounters.com je izvedlo anketo med 2000 člani. Na vprašanje, kdaj v zakonu so prvič pomislili na varanje, jih je sedem odstotkov odgovorilo, da se je to zgodilo v prvem letu zakona.
Pet odstotkov jih je začelo varati po dveh letih, 33 odstotkov pa po treh letih. 12 odstotkov jih je to storilo po štirih ali petih letih, 11 odstotkov pa je partnerja prevaralo v šestem letu zakona. Le deset odstotkov vprašanih se je po sedmih letih zakona odločilo za varanje.
Od tistih, ki so prevarali svojega partnerja, jih je polovica krivila pomanjkanje intimnosti v zakonu. Četrtina jih je dejala, da je otrok spremenil njihov odnos s partnerjem in povzročil pritisk na njun zakon, 16 odstotkov pa jih je dejalo, da jim je postalo dolgčas in so iskali strast, vznemirjenje, piše The Sun.
