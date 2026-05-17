To je kritično leto, ko partnerja prvič pomislita na varanje

S.B.
Partnerski odnosi 0
17. 05. 2026 04.00

Tretjina partnerjev, ki varajo, začne to početi že po treh letih zakona, kažejo raziskave.

Spletno mesto za zmenke IllicitEncounters.com je izvedlo anketo med 2000 člani. Na vprašanje, kdaj v zakonu so prvič pomislili na varanje, jih je sedem odstotkov odgovorilo, da se je to zgodilo v prvem letu zakona. 

Pet odstotkov jih je začelo varati po dveh letih, 33 odstotkov pa po treh letih. 12 odstotkov jih je to storilo po štirih ali petih letih, 11 odstotkov pa je partnerja prevaralo v šestem letu zakona. Le deset odstotkov vprašanih se je po sedmih letih zakona odločilo za varanje.

Varanje ima lahko številne posledice tako na odnos, kot na celotno družino.
Varanje ima lahko številne posledice tako na odnos, kot na celotno družino.FOTO: Dreamstime

Od tistih, ki so prevarali svojega partnerja, jih je polovica krivila pomanjkanje intimnosti v zakonu. Četrtina jih je dejala, da je otrok spremenil njihov odnos s partnerjem in povzročil pritisk na njun zakon, 16 odstotkov pa jih je dejalo, da jim je postalo dolgčas in so iskali strast, vznemirjenje, piše The Sun.

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

