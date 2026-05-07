Kdo bi moral biti na prvem mestu – otrok ali partner?

Če bi otroka vprašali, kaj mu pomeni varnost, bi zagotovo izbral mesto med mamo in očetom. Če sta starša stabilna in je njuno razmerje dobro ter ljubeče, se otroci počutijo varne in takrat lahko normalno dozorevajo, se razvijajo in napredujejo. Kadar pa je med starši vseskozi čutiti napetost in se starša mnogokrat prepirata, otrok beži v svet osame, se zapira ali pa se v njem kopičita vsa agresija in razočaranje, ki jih še morda niti ne zna izraziti. "Ko se name obrnejo pari s težavami v razmerju, se vedno znova hitro pokaže, da večina njunih težav izvira iz tiste opevane povedi "Otroke sva postavljala vedno na prvo mesto"," je poudarila dr. Rachel Glik, terapevtka in zakonska svetovalka. "Pari večinoma sedijo na terapevtskem kavču, skrhani in obupani, ker se počutijo izdane, odrinjene, lačne ljubezni in prijateljstva, ki so ga nekoč imeli," je nadaljevala. "Najmanj eden izmed partnerjev ponavadi prizna, da se mu zdi povsem pravilno, da so otroci vedno postavljeni na prvo mesto, saj bi v nasprotnem pomenilo, da so zelo slabi starši," je nadaljevala Glikova.

Pa je prav, da otroke vedno postavljamo na prvo mesto, tudi pred partnersko razmerje?

Veliko ljudi po svetu živi s srčno željo po družini in otroku. Imeti družino je za mnoge smisel vsega. A ko iz para nastane trio, to pomeni tudi spremembe na mnogih področjih življenja. Takrat pa se marsikateri par sooča s težavami, stresom in le stežka zaščiti svoje razmerje pred tem. "Vedno se zabavam s temo o tem, kaj bi moralo biti v družini na prvem mestu – zdrav partnerski odnos ali otroci? In vsakič znova naletim na predpostavke dobrih ljudi, ki sami sebe prepričujejo, da bi bili v primeru, da več pozornosti namenijo razmerju kot otrokom, slabi starši," je dejala strokovnjakinja. "Midva s soprogom sva bila eden teh parov. V mladosti sva se tako močno osredotočala na otroke in njihovo vzgojo, da je najin zakon začel postopoma propadati in je na koncu komaj da preživel. Ko sta bila otroka stara osem in 11 let, sva se z možem odpravila na tečaj starševstva, ki je povsem spremenil in osvetlil najine prioritete v odnosih," je nadaljevala dr. Rachel, ki je še svetovala. Priporočeno zaporedje prioritet bi moralo biti takšno: - vi, - vaše partnersko razmerje, - vaši otroci. Na prvo žogo bi lahko to zaporedje delovalo nekako neprimerno, celo egoistično. "Ampak bodite prepričani, da vsekakor tudi otroci zahtevajo in si zaslužijo ogromno količino energije, ljubezni in skrbi z vaše strani. Občasno bodo njihove potrebe enostavno na prvem mestu v zaporedju prioritet, kar je tudi pravilno," poudarja strokovnjakinja in nadaljuje: "Ko vlagamo vase, v svojo osebnostno rast, srečo in pomen, se počutimo veliko bolj energično in zadovoljno, kar nam omogoča, da damo v odnosih z drugimi svoj maksimum. In če vseskozi vlagamo v naše partnersko razmerje, se počutimo v razmerju sprejete, ljubljene in varne, na ta način krepimo naše vezi in energija, polna ljubezni, teče do naših otrok prek nas. Otroci to čutijo."

