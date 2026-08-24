Dva para o tem, ali obstaja popoln čas za odločitev o otroku

Tanja in Urh iz Dolenjske sta bila skupaj 4 leta, ko sta začela resno razmišljati o otroku.

"Sama sem že od nekdaj vedela, da bom imela vsaj dva otroka, v naši družini smo bili štirje, zato mi je bilo vse skupaj nekako logično. S fantom sva se začela o otroku resno pogovarjati, ko sva oba dobila kolikor toliko varne službe. Stanovanjskega problema nisva imela, saj živiva v prizidku hiše njegovih staršev. Zdi se mi, da se je vse skušaj zložilo kot sestavljanka in zgodilo kot se je moralo. V odnosu nikoli nisva imela posebnih težav, po dveh letih skupne hoje sva se poročila, nato pa sva čez dve leti začela ' delati na otroku', kot se reče. Ni nama bilo treba čakati dolgo, saj nama je uspelo že v treh mesecih. Družine brez otrok si ne znava predstavljati."

Milena in Tomaž iz Notranjske sta bila skupaj 6 let, ko se jim je, kot pravita sama 'zgodil' otrok.

"Od vedno sva bila usmerjena bolj v kariero, druženje s prijatelji in najine hobije. Že v začetku, ko sva se šele spoznavala, sva ugotovila, da nama je skupno to, da družina ni najina prioriteta. Skozi leta sva se začela poigravati z idejo, kaj pa če sploh ne bi imela otrok. Pritiski so seveda bili z vseh koncev, a nekako nama ni bilo do tega, da bi prekinila najin življenjski stil, ki mu pravimo NKDI (op. a. no kids, double income / brez otrok in z dvojnim prihodkom). A se nama je 'zgodilo', zanosila sem, ko sva imela pred sabo ravno dvomesečno potovanje po Južni Ameriki. En teden nisva vedela, kje se naju glava drži, hodila sva kot mesečnika in prvič se nama je zdelo, da je najinega lagodnega življenja konec. Čisti 'reality check'. Sva tega zmožna? Kako bova živela? Počasi so nosečniški hormoni naredili svoje in na sredini nosečnosti sem se otroka začela potihoma veseliti. Ko sva dobila najino punčko, pa se je pri obeh zgodila ljubezen na prvi pogled. Je pa res neverjetno, kako te lahko prihod otroka spremeni."