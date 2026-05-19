Ali lahko otrok uniči partnerski odnos?

Rojstvo otroka: najlepši trenutek ali začetek krize?

Rojstvo otroka je pogosto opisano kot en najlepših življenjskih trenutkov, a realnost mnogih parov je precej drugačna. Strokovnjaki opozarjajo, da je prav obdobje po porodu eden največjih preizkusov za partnerski odnos. Povečana utrujenost, nove odgovornosti in popolnoma spremenjen življenjski ritem lahko hitro zamajejo tudi na videz stabilne zveze.

Otrok ne uniči odnosa, ampak razkrije težave

Psihologi poudarjajo, da otrok sam po sebi ne uniči zveze. Po njihovih ugotovitvah rojstvo otroka deluje predvsem kot "povečevalno steklo", ki okrepi vse, kar je v odnosu že prisotno. Če je med partnerjema že prej prihajalo do napetosti, se te po prihodu otroka pogosto še poglobijo.

Zakaj pride do največ konfliktov po rojstvu otroka?

Strokovne analize kažejo nekaj najpogostejših razlogov, kot so pomanjkanje spanja in izčrpanost, občutek, da partnerja živita "vsak v svojem svetu", neenaka delitev skrbi za otroka, manj časa za intimnost in pogovor ter različna pričakovanja glede starševstva. Vse to lahko vodi v občutek oddaljenosti, ki ga pari pogosto ne prepoznajo pravočasno.

Kritično obdobje, ki lahko odloči o prihodnosti zveze

Raziskave kažejo, da se pri mnogih parih zadovoljstvo v odnosu opazno zmanjša v prvem letu po rojstvu otroka. Če se v tem času ne vzpostavi nova dinamika, lahko pride do resnih razpok v odnosu. Strokovnjaki opozarjajo, da se ravno takrat zgodi največ razhodov, ne zaradi otroka samega, ampak zaradi neurejenih odnosov med partnerjema.

Kdaj odnos res ne zdrži?

Najbolj rizične situacije so, ko komunikacija že prej ni bila dobra, ko eden od partnerjev prevzame večino bremena, ko ni podpore ali pomoči in, ko se konflikti kopičijo brez reševanja. V takih primerih otrok pogosto postane točka, kjer odnos preprosto ne zmore več napetosti. Strokovnjaki so si enotni: otrok ne uniči partnerskega odnosa, lahko pa zelo hitro razkrije njegove razpoke. Kako se par spopade z novimi izzivi starševstva, pogosto odloča o tem, ali bo odnos preživel ali pa se bo začel razpadati.