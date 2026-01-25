6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti

Prepir zaradi imena za otroka: Kako izbrati pravo ime za svojega otroka?

Težava: Izbira imena za otroka je ena največjih odločitev za bodoče starše, a hkrati tudi vir napetosti. Morda si želite nekaj unikatnega, partner pa stavi na tradicionalno ime. To lahko povzroči nesoglasja, saj so imena pogosto zelo osebna izbira. Rešitev: Poskusite se umiriti in odložiti razpravo na kasnejši čas, ko bosta oba pomirjena. Psiholog John Gottman priporoča, da si vzamete čas in razložite, zakaj vam je določeno ime pomembno, ter poslušate partnerja. S tem boste lažje našli kompromis, ki bo zadovoljil oba.

Prepir zaradi sebičnosti: Kako ohraniti ravnotežje med nosečnostjo in partnerstvom?

icon-expand Izbira imena za otroka je ena največjih odločitev za bodoče starše, a hkrati tudi vir napetosti. FOTO: Adobe Stock

Težava: V času nosečnosti se lahko ena oseba v odnosu osredotoči predvsem nase in na telesne spremembe, medtem ko partner morda občuti, da je zanemarjen. To lahko privede do občutkov osamljenosti in nesoglasij. Rešitev: Komunicirajte jasno in odkrito o svojih potrebah. Psihoterapevtka Tina B. Tessina svetuje, da partnerju poveste, kaj potrebujete, in ne pričakujete, da bo vedel, kaj je najboljše za vas. Prav tako je pomembno, da ostanete pozorni na partnerjeve potrebe in mu ustvarite prostor.

Prepir zaradi seksa med nosečnostjo: Kako ohraniti intimnost v partnerstvu?

Težava: Med nosečnostjo lahko fizične spremembe vplivajo na spolno željo in intimnost. Morda se ne počutite privlačne ali pa čutite fizične nelagodnosti, kar lahko povzroči napetosti v vajinem odnosu. Rešitev: Smejte se in se pogovarjajte o spremembah v vajini intimnosti. Psiholog svetuje, da skupaj raziščeta, kaj vama ustreza, in se osredotočita na druge oblike bližine, kot je crkljanje. Pomembno je, da se oba partnerja počutita razumljena in podprta.

icon-expand Denar je eden najpogostejših vzrokov za nesoglasja v zvezi, zlasti ko se pripravljate na prihod otroka. FOTO: Adobe Stock

Prepir zaradi družine: Kako postaviti meje z družinskimi člani med nosečnostjo?

Težava: Družina lahko včasih poseže v vajin odnos, še posebej ko gre za nosečnost. Partnerjeva družina vas lahko sprašuje o imenu otroka, komentira vaše telesne spremembe ali pa daje nasvete o starševstvu. To lahko povzroči stres, še posebej, če se partner ne postavi v bran. Rešitev: Komunicirajte s partnerjem o tem, kako postaviti meje. Po besedah strokovnjakov je pomembno, da kot par zagotovita zasebnost pri pomembnih odločitvah, kot sta izbira imena in vzgoja otroka. Partner naj postavi meje svoji družini, pri tem pa naj ostane spoštljiv.

Prepir zaradi denarja: Kako obvladovati finance med nosečnostjo?

Težava: Denar je eden najpogostejših vzrokov za nesoglasja v zvezi, zlasti ko se pripravljata na prihod otroka. Stroški opreme za otroka, zdravniških pregledov in drugih potrebščin so lahko stresni, če ne načrtujeta svojih financ. Rešitev: Ustvarita proračun skupaj. Zdi se preprosto, vendar to pogosto zanemarimo. Strokovnjaki priporočajo, da se čim prej dogovorita o tem, kako bosta porabljala denar, da se izogneta napetostim. Skupaj določita cilje in prioritete glede stroškov ter odprto razpravljajta o svojih strahovih in željah.

icon-expand Hormonske spremembe med nosečnostjo lahko povzročijo nenadne spremembe razpoloženja. FOTO: Shutterstock

Prepir zaradi hormonov: Kako obvladati hormonske spremembe med nosečnostjo?