6 ključnih navad parov, ki ostanejo skupaj več kot 40 let

Terapevtka Joan E. Childs je v pogovoru za YourTango razkrila šest navad, ki jih imajo pari, ki uspešno ohranjajo ljubezen in spoštovanje skozi dolga leta.

1. Jasno izražajo svoje potrebe

Ključno za vsak odnos je, da se partnerja odkrito pogovarjata o tem, kaj potrebujeta in kako se počutita. "Nihče ne zna brati misli," poudarja terapevtka: "Iskren pogovor je nujen, tudi če je včasih neprijeten ali povzroči jezo." Ko partnerja jasno izrazita svoje občutke in potrebe, preprečita nabiranje zamer, ki lahko počasi uničujejo odnos.

2. Ne pridigajo

Pridiganje je pogosto razlog, da se partnerja umakneta ali postaneta obrambna. Namesto da drug drugemu vsiljujeta, kaj naj storita, uspešni pari iščejo sodelovanje in rešitve, ki so sprejemljive za oba. Pridiganje spominja na otroštvo in lahko sproži negativne občutke, pojasnjuje terapevtka: "Par, ki dobro sodeluje, išče skupne točke in ne ukazuje."

3. Izogibajo se obsodbam in kritiziranju

Obsodbe so kot strup za odnos. Namesto da bi partnerja kritizirala ali obsojala, uspešni pari raje iščejo razumevanje in sočutje. Sram in oddaljevanje se pojavljata, ko pride do obsodb. Zato je pomembno, da ob razlikah poiščejo pogovor, ki gradi, ne ruši.

4. So iskreni

Iskrenost je temelj zaupanja v vsakem odnosu. Olepševanje dejstev ali pretiravanje vodi v nesporazume in obrambne reakcije. "Vsak konflikt ima svoj pogled, zato je najbolje, da se partnerja izražata čim bolj natančno in odprto," pravi terapevtka. Iskrenost ne pomeni le resnice, ampak tudi odprtost do čustev.

5. Ne krivijo drug drugega

Prevzemanje odgovornosti je ena najpomembnejših lastnosti dolgotrajnih parov. Namesto da bi iskali krivca, se uspešni partnerji osredotočajo na reševanje težav in razumevanje stališč drugega. Ta pristop spodbuja odprtost in medsebojno spoštovanje.

6. Iščejo rešitev, ne zmage

V vsakem odnosu se pojavijo razlike in konflikti, a pri parih, ki so skupaj več desetletij, razprave vodijo k rešitvam, ne tekmovanju, kdo ima prav. Razumevanje in iskanje skupnih rešitev krepita zaupanje in povezanost.

Zakaj je vredno vlagati v vsakodnevne navade