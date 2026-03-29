Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
6 ključnih navad parov, ki ostanejo skupaj več kot 40 let

B.R.
Partnerski odnosi 0
29. 03. 2026 04.00

V svetu, kjer vse poteka hitro, je ohranjanje dolgotrajnega in srečnega zakona prava umetnost. Mnogi pari sanjajo, da bi njuna zveza trajala desetletja, a le redkim to uspe. Kaj razlikuje pare, ki so skupaj več kot 40 let, od tistih, ki se razidejo prej?

Starejši par potuje

Terapevtka Joan E. Childs je v pogovoru za YourTango razkrila šest navad, ki jih imajo pari, ki uspešno ohranjajo ljubezen in spoštovanje skozi dolga leta.

1. Jasno izražajo svoje potrebe

Ključno za vsak odnos je, da se partnerja odkrito pogovarjata o tem, kaj potrebujeta in kako se počutita. "Nihče ne zna brati misli," poudarja terapevtka: "Iskren pogovor je nujen, tudi če je včasih neprijeten ali povzroči jezo." Ko partnerja jasno izrazita svoje občutke in potrebe, preprečita nabiranje zamer, ki lahko počasi uničujejo odnos.

2. Ne pridigajo

Uspešen zakon je za mnoge ena izmed največjih življenjskih vrednot.
Uspešen zakon je za mnoge ena izmed največjih življenjskih vrednot. FOTO: Adobe Stock

Pridiganje je pogosto razlog, da se partnerja umakneta ali postaneta obrambna. Namesto da drug drugemu vsiljujeta, kaj naj storita, uspešni pari iščejo sodelovanje in rešitve, ki so sprejemljive za oba. Pridiganje spominja na otroštvo in lahko sproži negativne občutke, pojasnjuje terapevtka: "Par, ki dobro sodeluje, išče skupne točke in ne ukazuje."

3. Izogibajo se obsodbam in kritiziranju

Obsodbe so kot strup za odnos. Namesto da bi partnerja kritizirala ali obsojala, uspešni pari raje iščejo razumevanje in sočutje. Sram in oddaljevanje se pojavljata, ko pride do obsodb. Zato je pomembno, da ob razlikah poiščejo pogovor, ki gradi, ne ruši.

4. So iskreni

Iskrenost je temelj zaupanja v vsakem odnosu. Olepševanje dejstev ali pretiravanje vodi v nesporazume in obrambne reakcije. "Vsak konflikt ima svoj pogled, zato je najbolje, da se partnerja izražata čim bolj natančno in odprto," pravi terapevtka. Iskrenost ne pomeni le resnice, ampak tudi odprtost do čustev.

5. Ne krivijo drug drugega

Dolgotrajni in srečni zakoni niso stvar naključja, temveč rezultat vsakodnevnih, zavestnih odločitev in navad.
Dolgotrajni in srečni zakoni niso stvar naključja, temveč rezultat vsakodnevnih, zavestnih odločitev in navad. FOTO: Adobe Stock

Prevzemanje odgovornosti je ena najpomembnejših lastnosti dolgotrajnih parov. Namesto da bi iskali krivca, se uspešni partnerji osredotočajo na reševanje težav in razumevanje stališč drugega. Ta pristop spodbuja odprtost in medsebojno spoštovanje.

6. Iščejo rešitev, ne zmage

V vsakem odnosu se pojavijo razlike in konflikti, a pri parih, ki so skupaj več desetletij, razprave vodijo k rešitvam, ne tekmovanju, kdo ima prav. Razumevanje in iskanje skupnih rešitev krepita zaupanje in povezanost.

Zakaj je vredno vlagati v vsakodnevne navade

Ljubezen ni le čustvo, temveč odločitev in praksa, ki zahteva trud, potrpežljivost in spoštovanje. Dolgotrajni in srečni zakoni niso stvar naključja, temveč rezultat vsakodnevnih zavestnih odločitev in navad. Če želimo, da zveza traja, moramo negovati iskrenost, spoštovanje in pripravljenost na skupno reševanje težav.

Zato se naslednjič, ko naletite na izziv v odnosu, spomnite, da je pot do srečnega in dolgega zakona posuta s šestimi ključnimi navadami, ki jih lahko začnete udejanjati že danes.

Tako ravnajo moški, ki vas imajo iskreno radi
Preberi še
Tako ravnajo moški, ki vas imajo iskreno radi
dolgotrajen zakon odnosi zakonske navade srečen zakon partnerska terapija zakonski nasveti partnerski odnosi
Prejšnji članek
Šola in splet

Mami, zakaj mi ne zaupaš? Temna plat digitalnega nadzora

Naslednji članek
Partnerski odnosi

6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

