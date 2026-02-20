Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Te 4 nevarne izjave počasi uničujejo partnersko zvezo – preveri, če jih uporabljaš

B.R.
Partnerski odnosi 0
20. 02. 2026 02.34

Vsak dan izgovorimo na stotine besed, ki oblikujejo naše odnose – nekatere gradijo bližino, druge pa, pogosto nezavedno, ustvarjajo razpoke. Po mnenju psihologinje so štiri fraze še posebej nevarne za partnersko zvezo, saj sprožajo dvome, ustvarjajo razdaljo in znižujejo čustveno varnost.

par

1. Ne bodi tako občutljiv/a

Ta fraza morda zveni kot poskus pomiritve, vendar partnerju v resnici sporoča, da so njegova čustva nepomembna ali pretirana. Dolgoročno vodi v čustveno zapiranje in zmanjšuje zaupanje v odnosu.

Raziskava iz leta 2022 (Frontiers in Integrative Neuroscience) potrjuje, da so občutki psihološke varnosti ključni za stabilnost živčnega sistema. Ko je oseba čustveno zavrnjena, telo to zazna kot grožnjo, kar vodi v obrambne reakcije.

Kaj lahko rečeš namesto tega:

"Vidim, da ti to veliko pomeni. Mi lahko razložiš, zakaj?"

"Nisem vedela, da te to tako prizadene. Rada bi razumela bolje."

Ljubezen ne pomeni vedno, da se strinjamo – pomeni pa, da spoštujemo čustva drugega.

2. V redu sem (čeprav nisi)

Fraza "V redu sem" je pogosto obrambni mehanizem.
Fraza "V redu sem" je pogosto obrambni mehanizem. FOTO: Shutterstock

Fraza "V redu sem" je pogosto obrambni mehanizem. A če ni pristna, pošilja napačne signale in ustvarja čustveno distanco. Partner začuti napetost, a dobi signal, da ni dobrodošel v tvojem notranjem svetu.

Povej raje tako:

"Počutim se slabo, a rabim nekaj časa, da to predelam."

"Nekaj me muči, ampak še ne vem, kako to ubesediti."

Iskrenost ni vedno udobna, je pa edina pot do globlje intimnosti.

3. Naredi, kot hočeš, ni mi mar

V trenutkih frustracije se morda sliši kot nevtralen odgovor, a v resnici pomeni čustveno opustitev odnosa. Takšna izjava partnerju sporoča: "Tvoje odločitve in počutje mi niso več pomembni."

Nadomestne fraze:

"Počutim se preobremenjeno – lahko narediva premor in nadaljujeva kasneje?"

"Potrebujem nekaj časa, da razmislim, preden nadaljujeva pogovor."

Čustveno distanciranje povzroča več škode kot odkrito izražena frustracija. Pomembno je, da ostanemo povezani tudi v konfliktu.

4. Vedno ti ... ali nikoli ti ...

Konflikt naj bo osredotočen na vedenje – ne na osebnostne lastnosti ali pretekle zamere.
Konflikt naj bo osredotočen na vedenje – ne na osebnostne lastnosti ali pretekle zamere. FOTO: Thinkstock

Fraze, ki vsebujejo besedi "vedno" ali "nikoli", niso le netočne – so napadalne generalizacije, ki partnerja pahnejo v obrambno držo. Namesto reševanja težave povzročijo nov konflikt.

Povej raje tako:

"Počutim se neslišana, ko se to zgodi – se lahko pogovoriva o tem?"

"Opazila sem vzorec, ki me boli. Lahko poskusiva skupaj najti rešitev?"

Konflikt naj bo osredotočen na vedenje – ne na osebnostne lastnosti ali pretekle zamere.

Komunikacija kot temelj zdrave zveze

Odnosi se ne zlomijo zaradi enega stavka, temveč zaradi ponavljajočih se vzorcev. Dobra novica? Te vzorce lahko prepoznamo in jih zavestno spremenimo.

Ni popolnih ljudi, ni popolnih parov – a moč odnosa ni v odsotnosti napak, temveč v pripravljenosti, da rastemo skupaj. Ko zamenjamo škodljive fraze z empatijo in odprtostjo, ustvarjamo prostor za zaupanje, varnost in trajno povezanost.

6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti
Preberi še
6 pogostih sporov parov med nosečnostjo in kako jih enostavno rešiti

Vir: Forbes

partnerski odnos komunikacija zveza odnos razumevanje ljubezen prepir tišina bolečina partnerstvo
Naslednji članek
Partnerski odnosi

Ljubezen in tehnologija: kako ohraniti povezanost v digitalni dobi

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1522