Te 4 nevarne izjave počasi uničujejo partnersko zvezo – preveri, če jih uporabljaš

Ta fraza morda zveni kot poskus pomiritve, vendar partnerju v resnici sporoča, da so njegova čustva nepomembna ali pretirana. Dolgoročno vodi v čustveno zapiranje in zmanjšuje zaupanje v odnosu.

Raziskava iz leta 2022 (Frontiers in Integrative Neuroscience) potrjuje, da so občutki psihološke varnosti ključni za stabilnost živčnega sistema. Ko je oseba čustveno zavrnjena, telo to zazna kot grožnjo, kar vodi v obrambne reakcije.

Kaj lahko rečeš namesto tega:

"Vidim, da ti to veliko pomeni. Mi lahko razložiš, zakaj?"

"Nisem vedela, da te to tako prizadene. Rada bi razumela bolje."

Ljubezen ne pomeni vedno, da se strinjamo – pomeni pa, da spoštujemo čustva drugega.