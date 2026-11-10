Kar 67 odstotkov parov je po rojstvu otroka nezadovoljnih: Zakaj?

Po raziskavah priznanega Inštituta Gottman, ki se ukvarja predvsem s partnerskimi odnosi, je kar 67 odstotkov parov v prvih treh letih otrokovega življenja nezadovoljnih s partnerskim odnosom.

Razhajanje v starševskih stilih

Razhajanja v starševskih stilih postajajo vse bolj zaskrbljujoč trend v partnerskih odnosih. Če med partnerjema ni enotnosti, povezanosti in usklajenosti, se lahko težave začnejo, še preden se otrok sploh rodi. Morda je eden od partnerjev pri vzgoji naklonjen dosledni in togi rutini, drugi pa ima raje ohlapnejša pravila in navade. Pogosto se pojavljajo tudi nestrinjanja, kako sploh rokovati z dojenčkom, kako izvajati nego in koliko se mu posvečati. Težav in nestrinjanj, ki prinesejo v odnos napetosti in konflikte, je lahko nešteto, najslabše pa je takrat, ko vemo, da nestrinjanje obstaja, a se z njim nočemo soočiti. Toda vsi vemo, da problem ne izgine, če ga enostavno pometemo pod preprogo. Da bi jasneje razumeli situacijo in dosegali kompromise, je bistvenega pomena, da se naučimo učinkovito obvladati stres in konflikte. S sočutnim poslušanjem morda ugotovimo, da partner/-ka ne misli slabo. Ko enkrat razumemo njegove/njene potrebe, lahko s sodelovanjem ustvarimo rutino, ki ustreza vsem. Ključna je učinkovita komunikacija, zato si je treba vzeti čas za pogovore o pričakovanjih, željah in pogledih na starševstvo. Dnevni pogovori zmanjšujejo stres, že 10 minut kakovostno preživetega časa s partnerjem pa lahko močno dvigne občutek povezanosti in bližine.

icon-expand Razhajanja v starševskih stilih postajajo vse bolj zaskrbljujoč trend v partnerskih odnosih.. FOTO: Shutterstock

Spremembe v intimnosti

Raziskave kažejo, da manj kot 20 odstotkov parov vzpostavi spolno aktivnost v prvem mesecu po porodu. Številni izpostavljajo utrujenost, izčrpanost, pomanjkanje spolne sle in zahteve otroka, kar podaljšuje in zavira odločitev za spolne odnose. Novopečene matere se spopadajo z drastičnimi hormonskimi in telesnimi spremembami, poleg tega mnoge dalj časa okrevajo po porodu, pojavljajo se tudi čustvene tegobe, kot sta tesnoba in depresija. Čeprav je intimnost pomemben del ohranjanja zdravih odnosov, je še pomembnejše ustvariti razmere, v katerih se oba partnerja počutita dobro. Smiselno se je odkrito pogovoriti o pričakovanjih glede spolnosti in naklonjenosti ter na sočuten način premostiti morebitne vrzeli. V tem obdobju sta ključna medsebojno spoštovanje in razumevanje potreb drugega.

Pravična razporeditev opravil

Vsaka mama ve, kako hitro se po rojstvu otroka kopičijo številna opravila in obveznosti. Gospodinjska opravila, nakupovanje, zdravniški pregledi, pa še obiski družinskih članov ter skrb za dojenčka in morda še drugega otroka terjajo ogromno prilagajanja, usklajevanja in energije. Iskanje ravnovesja je v tem obdobju zelo težavno, zlasti takrat, ko se mora partner vrniti na delo in ostane mama sama doma. Še težje je, če nima občasne pomoči svoje matere ali prijateljic. Pri razbremenitvi v tem času lahko pomaga tedenski pogovor o načrtih, urnikih in obveznostih. Čeprav se morda na prvi pogled sliši nenavadno, je teden precej bolj obvladljiv, če ga načrtujemo skupaj s partnerjem in se tako izognemo nepredvidenim zapletom, preobremenitvi in nepotrebnim konfliktom. Pri tem je seveda treba poudariti ustrezno razporeditev dela, ki v veliki meri olajša družinsko življenje. Nesoglasja se lahko namreč hitro stopnjujejo in postanejo vedno večja ovira, zato je pomembno, da svoje pomisleke in pritožbe izražamo na spoštljiv in neobtožujoč način.

Finančna nesoglasja

Verjetno se vsi strinjamo, da je otrok velik finančni zalogaj, poraba denarja pa se običajno začne v trenutku, ko ženska izve, da je noseča. Neusklajenost v finančnih navadah lahko močno zamaje partnerski odnos in nič čudnega ni, da je to zelo pogost razlog za ločitev. Težava nastane predvsem v primerih, ko je eden od partnerjev velik zapravljivec, drugi pa je varčnejši. V takšnem primeru je treba narediti finančni načrt, ki vključuje določitev proračuna za živila, oblačila, račune, najemnino, počitnice in morebitne večje nakupe. Strokovnjaki so mnenja, da se je koristno vsak mesec pogovoriti o financah in načrt po potrebi prilagajati. Z ustreznim vodenjem financ nas stroški ne morejo presenetiti, poleg tega gre za veščino, ki nam koristi skozi vse življenje. Če vsako od izpostavljenih tem umestimo v starševski načrt, lahko bistveno zmanjšamo stres, ki bi ga v nasprotnem primeru doživljali med prilagajanjem na nov življenjski slog. Ne smemo pozabiti, da je partnerski odnos še vedno vir zaupanja, predanosti in ljubezni, kar seveda občuti tudi otrok.