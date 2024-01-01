Rojstvo otroka je eno najpomembnejših življenjskih obdobij, ki prinaša neskončno srečo, a hkrati tudi številne izzive, ki lahko globoko zaznamujejo partnerski odnos. Prilagajanje na nove vloge, kronično pomanjkanje spanca in neenakomerna porazdelitev obveznosti pogosto povzročijo frustracije, stiske in občutek osamljenosti.
25. november, mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami, že več kot četrt stoletja opozarja na eno najresnejših in najtišjih kršitev človekovih pravic – nasilje nad ženskami in dekleti. Združeni narodi so ta dan razglasili z namenom ozaveščanja, preprečevanja ter spodbujanja družbe, da se odzove, ukrepa in podpira žrtve.
Tako kot vsaka večja življenjska prelomnici prinese tudi prehod v starševstvo številne izzive. Ne glede na to, kako dobro načrtujemo in se pripravljamo na novo vlogo, kasneje vedno spoznamo, koliko se moramo še naučiti o vzgoji in odnosu s partnerjem. V tem obdobju se najpogosteje pojavijo konflikti in nestrinjanja glede vzgoje, financ, gospodinjskih opravil in partnerskih pričakovanj. A z nekaj sočutja, kompromisov in ljubezni lahko mirno prekrmarimo tudi napornejša obdobja.
V svetu, kjer vse poteka hitro, je ohranjanje dolgotrajnega in srečnega zakona prava umetnost. Mnogi pari sanjajo, da bi njuna zveza trajala desetletja, a le redkim to uspe. Kaj razlikuje pare, ki so skupaj več kot 40 let, od tistih, ki se razidejo prej?
Ljubezen ni vedno glasna ali spektakularna. Resnična ljubezen se pogosto skriva v vsakdanjih dejanjih – v drobnih pozornostih, besedah, pogledih in navadah, ki morda niso takoj opazne, a sčasoma postanejo temelj močne, varne in ljubeče zveze.
Ko pomislimo na srečno ljubezensko zvezo, pogosto najprej pomislimo na strast, romantiko in metuljčke v trebuhu. A ko začetna evforija mine in se v odnos prikrade vsakdan, se pokaže resnična vrednost tistega, kar ostane – prijateljstva.
Imeti opravka z narcisoidno osebo pogosto pomeni biti ujet v začarani krog krivde, manipulacije in izkrivljene resničnosti. Morda ste želeli le izraziti svoje občutke, a ste se na koncu vi opravičevali. Zakaj? Ker narcisi obvladajo igro preusmerjanja krivde in ustvarjanja lažne podobe žrtve.
Na spletni platformi Reddit se je pred kratkim pojavila objava, ki je sprožila pravo razpravo o starševstvu, partnerskih odnosih in vlogi očetov po rojstvu otroka.
Malenkosti, ki jih vsakodnevno partner počne, da bi nam pomagal biti najboljša različica nas, so tiste, ki nam povedo največ o njem. Če ima tudi vaš partner spodaj navedene lastnosti, potem ste prav gotovo zadeli največji dobitek.
V dolgoročnih razmerjih se lahko iskrica romantike sčasoma umakne rutini vsakdanjega življenja. Skrb za otroke, delo, gospodinjske obveznosti in drugi izzivi pogosto izpodrinejo tiste čarobne trenutke, ki so razmerju na začetku dali poseben sijaj. Vendar ohranjanje romantike ni zgolj rezervirano za začetne faze odnosa – z malo truda lahko znova prižgete ljubezenski plamen in popestrite vajino zvezo.
Če vas mož vara, ga ne boste neposredno soočili z resnico – najeli boste drugo žensko, ki bo ljubico izrinila iz njegovega življenja. Dobrodošli v svetu kitajskih "odganjalk ljubimk", kjer zvestoba postane vprašanje taktike, čustev in manipulacije.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.