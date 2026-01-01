Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?

Bibaleze.si
Družina in odnosi 3
01. 01. 2026 02.23

Na enem izmed starševskih forumov se je razvnela debata o plačevanju stroškov v družini. Nekateri menijo, da je prav, da je denar v družini skupen, spet drugi menijo, da je prav, da ima vsak partner svoje prihodke in se skupaj dogovorita, koliko bosta prispevala k plačevanju stroškov. Kako pa vi gledate na to?

Plača

"A se je kdo ločil ali razšel s partnerico oz.partnerjem, ki je imel/-a višje dohodke od vas, npr. plača vsaj približno 1500 evrov neto mesečno (medtem ko ste vi imeli minimalno ali mogoče malo več), ker ni želel/-a prispevati več k skupnim stroškom?

Da pojasnim, preden kdo v komentarjih eksplodira. Partnerica ali partner vztraja pri tem, da vse plačata pol-pol: morje, najemnino, lizing, zavarovanje, kredit za stanovanje, položnice, hrano ... Dobesedno vse. Ne želi pa ta partnerica oz. partner živeti skromno, želi hotel s petimi zvezdicami, stanovanje v centru, kosila zunaj in izlete, hkrati pa noče plačati več kot pol. Zatem ko s tako osebo razčistimo, da to ne bo mogoče, ta spremembe noče. Recimo, da govorimo o takem primeru.

Dve neto plači bi skupaj znašali približno 700 + 1500 = 2200. S tem je mogoče lepo živeti. Ne govorim o razsipnosti, a ni potrebe, da en v zvezi crkuje v revščini, ko ima drugi več, kot zase rabi. Saj v zvezo tudi kaj investiraš, dokler sta pač skupaj. In še mentaliteta:

– Morje/dopust (hotel s petimi zvezdicami, lepa lokacija, pravite, da tam lahko plačate le 2 dni zase, ne pa celih 10, potem prepir, da se to ne splača, na koncu ne greste nikamor, ker kompromisa noče, spet prepir, ker vsi nekam gredo, samo vi ne).
– Nakup stanovanja (vztraja, da mora biti lastništvo pol-pol, ker "hočem biti s tabo za vedno, samo ne misli, da bom jaz kupil/-a stanovanje, da boš do konca življenja v njem zastonj".).
– Drugi primeri, ko gre do zadnjega centa račun na pol. Ceneje noče, prispevati tudi noče več.

Je prav, da imata partnerja skupni proračun, ali ne?
Je prav, da imata partnerja skupni proračun, ali ne?FOTO: Adobe Stock

Da ne bo pomote, ne govorim o 'freeridanju', sem za deljenje stroškov, av neki razumni meri. Ne more en životariti, drug pa ne ve, za kaj bi zapravil (npr. doma dve kopalnici, ena je pokvarjena, dokler nimaš za pol cene, renovacije ne bo.) Kakšna razlika v plači bi bila tista, ko bi rekli, da se plačevati 50:50 zdi malo mimo?" je na forumu zapisala anonimna avtorica. 

Pod objavo so se zvrstili različni komentarji. "Od prvega dne skupnega življenja je bil dohodek najin. Ko so prišli otroci, je bilo naše. Zdaj sva spet sama in je zopet najino. Že 40 let deluje. Pa čeprav ima mož večji priliv kot jaz," je dejala ena izmed komentatork in mnogi so se strinjali z njo, da je potrebno stroške v gospodinjstvu plačevati iz skupne denarnice, kjer se prihodki ne delijo na moje/tvoje ampak najino oz. naše. 

"Midva imava tako: on račune, jaz špežo. On skrbi za vse večje izdatke. Tehnični, tudi tanka mi, moje je razvajanje, obleka je tudi moj strošek. Živali, 4 muce, pes. Za otroka sva poskrbela oba (čeprav ni njen oče) in nikoli mi ni metal naprej, da izda več kot jaz. Vsak kolikor zmore. On ima dvojno mojo plačo in nikoli se nismo prepirali okoli denarja. Jaz cenim, kaj on naredi zame, in mislim, da on ceni to, da ga ne izkoriščam. V zakonu je vse najino,"  je zapisala druga. 

Kako pa je pri vas? Imata vsak svoje prilive ali gresta mesečni plači v skupni prihodek, ki je na razpolago vsej družini?

Sin ji vzame zadnji denar, nato pa se na ulici dela, da je ne pozna
Preberi še
Sin ji vzame zadnji denar, nato pa se na ulici dela, da je ne pozna
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti – srce ji je počilo na tisoče koščkov
Preberi še
Igralko zapustil v 7. mesecu nosečnosti – srce ji je počilo na tisoče koščkov
denar finance par partnerski odnosi druzina razlika v plačah partnerski odnosi upravljanje financ skupni stroški finančna enakost v paru
Prejšnji članek
Partnerski odnosi

Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona

Naslednji članek
Očkov kotiček

Pet tipov očetov – kam spadate vi?

Komentarji (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
joze0 02. 01. 2026 14.28
Nikakor se ne strinjam s skupnimi financami. Govorim za sebe. Največ prepirov je med partnerji ravno zaradi tega, ker potem vsak od njiju misli, da drugi troši več. Če sta oba zaposlena in zaslužita zase dovolj, potem je po mojem mnenju edino prav, da vsak troši svoj denar za tisto, kar ga veseli, saj dela in ima vso pravico. Ko pa gre za skupne stroške pa je logično da se deli. Če delam in služim, ne potrebujem nikomur polagati računov kam je šla moja plača. Seveda je nekaj drugega, ko eden od njiju ne služi. Takrat ga bo drugi podprl. Sicer pa smo kljub temu da živimo z nekom, vsak oseba zase in ima vsak svoje potrebe in želje. Če želi nekdo voziti avto za 50.000€ naj si ga kupi in ga vzdržuje, drugi morda nima te potrebe in zakaj bi vzdrževal nekaj kar ga ne zanima. Pri nas vsak skrbi za svoj avto, svoj telefon... Ko pa gre za stanovanje in otroke, se pa stroški delijo. Nikoli ni prepirov glede financ.
ODGOVORI
0 0
murate 02. 01. 2026 10.06
Debata o tem mora imeti res dobro osnovo.Lahko je pač situacija kot je pač razlika v dohodku ki zame ni sporna ,lahko je pa nekdo zajedalec. To pa zna odnos zelo mučiti. Načeloma se v naših krajih ko ustvarite partnerski odnos ne pogojujete le tega z dohodki,žal pa lahko z časom postane zadeva moteča.Primer od primera....
ODGOVORI
0 0
AloisG 29. 06. 2022 19.33
+8
Seveda je proracun skupen. Z druzino kot jo opisujete zgoraj, je nekaj hudo narobe oziroma to sploh ni druzina.
ODGOVORI
8 0
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1440