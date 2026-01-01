Kaj storiti, če ima en partner v razmerju občutno večjo plačo kot drugi?

"A se je kdo ločil ali razšel s partnerico oz.partnerjem, ki je imel/-a višje dohodke od vas, npr. plača vsaj približno 1500 evrov neto mesečno (medtem ko ste vi imeli minimalno ali mogoče malo več), ker ni želel/-a prispevati več k skupnim stroškom?

Da pojasnim, preden kdo v komentarjih eksplodira. Partnerica ali partner vztraja pri tem, da vse plačata pol-pol: morje, najemnino, lizing, zavarovanje, kredit za stanovanje, položnice, hrano ... Dobesedno vse. Ne želi pa ta partnerica oz. partner živeti skromno, želi hotel s petimi zvezdicami, stanovanje v centru, kosila zunaj in izlete, hkrati pa noče plačati več kot pol. Zatem ko s tako osebo razčistimo, da to ne bo mogoče, ta spremembe noče. Recimo, da govorimo o takem primeru.

Dve neto plači bi skupaj znašali približno 700 + 1500 = 2200. S tem je mogoče lepo živeti. Ne govorim o razsipnosti, a ni potrebe, da en v zvezi crkuje v revščini, ko ima drugi več, kot zase rabi. Saj v zvezo tudi kaj investiraš, dokler sta pač skupaj. In še mentaliteta:

– Morje/dopust (hotel s petimi zvezdicami, lepa lokacija, pravite, da tam lahko plačate le 2 dni zase, ne pa celih 10, potem prepir, da se to ne splača, na koncu ne greste nikamor, ker kompromisa noče, spet prepir, ker vsi nekam gredo, samo vi ne).

– Nakup stanovanja (vztraja, da mora biti lastništvo pol-pol, ker "hočem biti s tabo za vedno, samo ne misli, da bom jaz kupil/-a stanovanje, da boš do konca življenja v njem zastonj".).

– Drugi primeri, ko gre do zadnjega centa račun na pol. Ceneje noče, prispevati tudi noče več.