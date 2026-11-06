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Otroka za eno leto vzela iz šole in ju odpeljala na najbolj nenavadno šolanje

Ni.Š.
Družinsko življenje 0
06. 11. 2026 02.15

Britanski par je svoja otroka vzel iz šole in odpeljal na pot okoli sveta. Namesto učilnic so ju čakali tropski otoki, gore, življenje v naravi in celo sedemdnevno bivanje na navpični steni. Starša pravita, da je bila to najboljša odločitev, saj se otroci včasih največ naučijo prav zunaj šolskih klopi. Kaj menite vi?

Družina Houlding na poti okoli sveta
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Njuna starša, Britanca Leo in Jess Houlding, sta se odločila za drzno potezo. Otroka sta za eno leto vzela iz šole in se z njima odpravila na pravo pustolovščino okoli sveta. Cilj ni bil zgolj potovati, temveč družini omogočiti skupen čas ter otrokom pokazati, da se lahko veliko naučijo tudi zunaj učilnic.

Med najbolj spektakularnimi podvigi je bil vzpon na znamenito steno El Capitan v ameriškem Yosemitu, kjer je družina sedem dni živela v visečem šotoru več sto metrov nad tlemi.
Med najbolj spektakularnimi podvigi je bil vzpon na znamenito steno El Capitan v ameriškem Yosemitu, kjer je družina sedem dni živela v visečem šotoru več sto metrov nad tlemi.FOTO: Profimedia

Sedem dni na navpični steni

Ena najbolj neverjetnih izkušenj se je zgodila v ameriškem narodnem parku Yosemite, kjer je družina osvojila znameniti El Capitan, eno najbolj znanih plezalnih sten na svetu.

Do vrha so potrebovali sedem dni. Ves ta čas so živeli v posebnem visečem šotoru, pritrjenem na navpično steno, več sto metrov nad tlemi. Imeli so le najnujnejše: hrano, vodo in opremo, ki so jo morali vleči s seboj.

Med vzponom jih je celo ujela snežna nevihta, vendar so vztrajali in skupaj dosegli vrh. Otroka sta pokazala izjemno vzdržljivost in pogum, kar je presenetilo tudi mnoge izkušene plezalce.

Namesto klasičnega pouka so družino čakali plezanje, kajakaštvo, življenje v naravi in raziskovanje različnih kultur.
Namesto klasičnega pouka so družino čakali plezanje, kajakaštvo, življenje v naravi in raziskovanje različnih kultur.FOTO: Profimedia

Učilnica pod palmami

Čeprav je bila družina ves čas na poti, šolanje ni bilo prekinjeno. Mama in oče sta prevzela vlogo učiteljev.

Angleščino, matematiko in naravoslovje so predelovali med postanki na potovanju. Včasih so naloge reševali v senci kokosovih palm, drugič v gorah ali med dolgimi vožnjami. Poleg običajnih predmetov pa sta otroka spoznavala tudi različne kulture, jezike in načine življenja. "Marsikaj, kar smo videli in doživeli, se ne da naučiti iz učbenikov," sta v zagovor odločitvi, da otroka za eno leto vzameta iz šolskega sistema, dejala starša.

Spali na zapuščenih otokih in odkrivali oddaljene kraje

Njihovo enoletno potovanje je vključevalo življenje v kombiju na Norveškem, smučanje na Japonskem, raziskovanje Papue Nove Gvineje in odprave v osrčje Kirgizistana.

Na nekaterih odročnih otokih so več dni preživeli brez elektrike in sodobne tehnologije. Lovili so ribe, nabirali kokosove orehe ter spali na peščenih plažah, kjer ni bilo drugih ljudi.

Kot sta dejala starša, so prav takšni trenutki otrokoma dali največ. Naučila sta se samostojnosti, sodelovanja in prilagajanja novim razmeram.

Britanski alpinist in pustolovec Leo Houlding ter njegova žena Jess Houlding, zdravnica in ljubiteljica plezanja, sta se odločila za nenavadno potezo: svoja otroka, Freyo in Jacksona, sta za eno leto vzela iz šole in se z njima podala na pot okoli sveta.
Britanski alpinist in pustolovec Leo Houlding ter njegova žena Jess Houlding, zdravnica in ljubiteljica plezanja, sta se odločila za nenavadno potezo: svoja otroka, Freyo in Jacksona, sta za eno leto vzela iz šole in se z njima podala na pot okoli sveta.FOTO: Profimedia

Ali otroci res zmorejo več, kot si mislimo?

Oče Leo verjame, da odrasli pogosto podcenjujemo sposobnosti otrok. "Otroci so veliko bolj prilagodljivi, pogumni in sposobni, kot si predstavljamo," pravi. Njihova izkušnja naj bi pokazala prav to, da se otroci lahko izjemno dobro znajdejo tudi v zahtevnejših okoliščinah, če imajo ob sebi podporo staršev.

Seveda starša poudarjata, da takšna pustolovščina ni primerna za vsako družino. A zgodba Houldingovih odpira zanimivo vprašanje, koliko dragocenih življenjskih lekcij se skriva zunaj učilnic in koliko časa danes družine zares preživijo skupaj?

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Ali bi, če bi imeli to možnost, svoje otroke izpisali iz šole in jih za nekaj časa šolali na potovanju po svetu?

Spomini za vse življenje

Po letu dni raziskovanja sveta so se otroci vrnili v šolo, starša pa v vsakdanje življenje. Čeprav priznavajo, da ni bilo vedno lahko, pravijo, da je bila to ena najboljših odločitev, kar so jih sprejeli. "Ustvarili smo spomine, o katerih bomo govorili vse življenje," pravi mama Jess.

In morda je prav to največje darilo, ki sta ga lahko podarila svojim otrokom.

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Kako je s tem pri nas?

V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno, zato dolgotrajni izostanki iz šole praviloma niso enostavno izvedljivi. Starši, ki razmišljajo o daljšem potovanju, se morajo o možnostih pravočasno posvetovati s šolo in pristojnimi institucijami.

Ne glede na to pa strokovnjaki poudarjajo, da otroci veliko pridobijo že z bistveno krajšimi družinskimi pustolovščinami. Nekajdnevni pohodi, taborjenja, kolesarski izleti ali potovanja v tujino otrokom razvijajo samostojnost, prilagodljivost, komunikacijske spretnosti in samozavest.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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