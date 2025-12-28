Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Zakaj očetje nimajo energije? Hormon, ki vpliva na vse

B.R.
Očkov kotiček 5
28. 12. 2025 02.07

Veliko očetov se ves čas počuti izčrpano in utrujeno, kljub zadostnemu spanju in trudu za zdrav življenjski slog. Medtem ko mnogi kot vzrok navajajo pomanjkanje spanja, stres ali preobremenjenost, kaže nova raziskava, da je pogost vzrok nizek testosteron – hormon, ki pomembno vpliva na energijo, motivacijo in razpoloženje.

Moškim je zaradi družbenih norm težje diagnosticirati poporodno depresijo.

Nedavna anketa med 1000 ameriškimi očeti, starimi nad 30 let, je pokazala:

54 % očetov redno doživlja stres,

49 % se pogosto počuti utrujeno,

42 % opozarja na nizko motivacijo,

36 % poroča o depresivnih občutkih,

31 % doživlja izgorelost.

Pri mnogih moških vzroka ne iščejo v hormonskem zdravju, vendar 92 % priznava, da je povezava med utrujenostjo in hormoni pomembna.

Raziskava je pokazala, da moški z nizko ravnjo testosterona pogosteje doživljajo simptome, kot so vsakodnevna utrujenost, nizka motivacija in depresivni občutki. To pomeni, da nizka raven testosterona ni le težava s spolno željo, ampak globoko vpliva na energijo, razpoloženje in sposobnost soočanja z vsakodnevnimi obveznostmi.

Zakaj nizek testosteron povzroča utrujenost pri očetih

Testosteron:

- vpliva na energijo in motivacijo,

- uravnava razpoloženje in čustveno stabilnost,

- vpliva na fizično moč in obnovo mišic,

- sodeluje pri uravnavanju stresnega odziva telesa.

Pri moških se raven testosterona začne postopoma zmanjševati po 30. letu starosti, vendar nizek testosteron pri očetih ni le posledica staranja – povezan je tudi z aktivnim starševstvom, stresom in vplivom spanja. Velik del očetov tega ne povezuje s hormonskim neravnovesjem, saj simptomi pogosto posnemajo druge vzroke, kot so pomanjkanje spanja, stres in preobremenjenost.

Raziskava je pokazala, da moški z nizko ravnjo testosterona pogosteje doživljajo simptome, kot so vsakodnevna utrujenost, nizka motivacija in depresivni občutki.
Raziskava je pokazala, da moški z nizko ravnjo testosterona pogosteje doživljajo simptome, kot so vsakodnevna utrujenost, nizka motivacija in depresivni občutki. FOTO: Shutterstock

Kako nizka raven testosterona vpliva na očetovo življenje

1. Stalna utrujenost

Čeprav očetje spijo, se pogosto še vedno počutijo izčrpane čez dan – stanje, ki ga spanje samo ne odpravi.

2. Nizka motivacija

Pomanjkanje volje za vsakodnevne obveznosti ali aktivnosti, ki so prej prinašale zadovoljstvo.

3. Spremembe razpoloženja

Razdražljivost, nizka toleranca do stresa in občutki depresije, ki vplivajo na partnerstvo in družinsko življenje.

4. Slabša povezanost z družino

Moški, ki so zdravljeni zaradi nizke ravni testosterona, poročajo o izboljšani energiji, večji osredotočenosti in boljši angažiranosti z otroki in partnerji.

Kaj lahko storite, če sumite na nizek testosteron

Čeprav je utrujenost pogosto pripisana vsakdanjim obveznostim, je vredno razmisliti tudi o hormonskih vzrokih. Koraki vključujejo:

1. Posvet z zdravnikom

Zdravnik lahko naroči meritve testosterona, običajno z jutranjim krvnim testom, kar je ključni korak pri prepoznavanju hormonskih težav.

2. Celosten pregled zdravja

Preverite tudi druge možne vzroke utrujenosti, kot so anemija, težave s ščitnico ali motnje spanja.

3. Možnosti zdravljenja

Če je diagnosticiran nizek testosteron, so možnosti obsežne – od sprememb življenjskega sloga do nadomestne hormonske terapije, če to zdravnik priporoči.

Pomen zavedanja

Mnogi moški menijo, da je utrujenost preprosto del očetovstva ali staranja, vendar nova raziskava kaže, da hormonsko zdravje igra veliko večjo vlogo, kot se pogosto misli. Testosteron ima globok vpliv na energijo, čustveno stabilnost in vsakdanje delovanje, kar je ključno za očetovsko vlogo v družini.

Utrujenost pri očetih je pogosta težava, ki jo pogosto pripisujemo pomanjkanju spanja, stresu ali vsakdanjim obveznostim. Najnovejša raziskava pa kaže, da je nizek testosteron lahko skriti, a pogost vzrok za kronično utrujenost, nizko motivacijo in razpoloženjske težave. Prepoznavanje te povezave in ustrezna diagnoza lahko pomagata očetom vrniti energijo, izboljšati počutje in bolj aktivno sodelovati v družinskem življenju.

Za očka: Kako se povezati z dojenčkom?
Preberi še
Za očka: Kako se povezati z dojenčkom?

Viri: Laconia Daily Sun, Hims Newsroom

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
nizek testosteron pri moških utrujenost očetov hormoni in energija starševstvo duševno zdravje moških
Naslednji članek
Očkov kotiček

Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno

Sorodni članki
Nasveti za bodoče očete: kako se pripraviti in kaj storiti v porodni sobi
Očkov kotiček

Nasveti za bodoče očete: kako se pripraviti in kaj storiti v porodni sobi

Tako vključenost očeta vpliva na razvoj otroka
Očkov kotiček

Tako vključenost očeta vpliva na razvoj otroka

Komentarji (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Grande cojones 29. 12. 2025 13.02
Do 55.leta si normalen, potem pa ti lahko pomaga še samo žena in zdravi način življenja! Ne sanjajte o nekih testosteron dodatkih, ker boste imeli problem s prostato.
ODGOVORI
0 0
Davorin Trstenjak 29. 12. 2025 12.43
+1
Zanimivo, da se samski moški ne soočamo s tovrstnimi težavami.
ODGOVORI
1 0
Grande cojones 29. 12. 2025 13.03
Verjetno nimaš niti 35. let!
ODGOVORI
0 0
25.maj 28. 12. 2025 11.04
-1
odrastite in sprejmite odgovornost do sebe, predvsem pa do svojih otrok, pa brez jamranja
ODGOVORI
0 1
Solarius Solar 28. 12. 2025 09.09
+1
Testosteron pri moških vpliva skoraj na vse. Prva stvar kar lahko moški naredi je kvaliteta spanca. V postelji pred 22 uro in potem bo vse lažje. Druga stvar alkohol in cigarete črtati. Potem je tukaj še kronični stres, ki je neizogibni sopotnik sodobnih moških ( med, olivno olje, mrzla Opel, savna). Na koncu bi dodal še redno vadbo, ki zmanjšuje stresni hormon kortizol. Pa še redna in raznolika prehrana, poudarek na raznolika ;) In za konec cink +magnezij+ vitamin D3 kot suplementacija.. to je zelo Grob načrt za povišanje testosterona
ODGOVORI
1 0
Novega slovenskega milijonarja tokrat ustvarila rekordna šestica
novice Novega slovenskega milijonarja tokrat ustvarila rekordna šestica
Formula 1 v letu 2025: rekordi, drama in novi prvak
šport Formula 1 v letu 2025: rekordi, drama in novi prvak
Na smrt filmske ikone Brigitte Bardot tudi odzivi več politikov
popin Na smrt filmske ikone Brigitte Bardot tudi odzivi več politikov
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
tv oddaje Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Vizita.si Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Okusno.je Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Zadovoljna.si Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Spala je z 200 moškimi
Moskisvet.com Spala je z 200 moškimi
Razkritje po desetletjih: pravi razlog, zakaj Tito in Jovanka nista imela otrok
Bibaleze.si Razkritje po desetletjih: pravi razlog, zakaj Tito in Jovanka nista imela otrok
Imamo novega Loto milijonarja!
Cekin.si Imamo novega Loto milijonarja!
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Dominvrt.si Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Je jedrska energija prihodnost Evrope?
Cekin.si Je jedrska energija prihodnost Evrope?
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329