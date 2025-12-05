Za očka: Kako se povezati z dojenčkom?

Od prvega trenutka dalje, ko zagledate svojega otroka, za vas edinstveno in popolno malo bitjece, lahko začnete graditi na medsebojnem odnosu in povezanosti. Na kakšen način se lahko najlažje vključite v različne starševske aktivnosti, ki bodo nadgrajevale odnos z otrokom, pa si preberite spodaj.

Hranjenje otroka

Četudi je mama tista, ki doji otroka (vsaj prve dni, v kolikor ni zapletov), se lahko tudi oče vključi v sam proces hranjenja. In sicer lahko otroka, ko je ta lačen, preda mami v naročje, po obedovanju pa lahko otroku pomaga 'podreti kupček' in ga drži v svojem naročju. Kasneje lahko otroka hrani s pomočjo stekleničke in nato tudi začne pripravljati slastne in zdrave obroke za svojega malčka. S tovrstno skrbjo boste otroku pokazali, da ste prisotni in vključeni v skrb zanj.

Preoblačenje otroka

Ker je mama s prvim dnem po porodu na porodniškem dopustu, večina skrbi za otroka pade na njena ramena, kar pa ne pomeni, da sta skrb in nega otroka popolnoma njena domena. Tudi oče, ko pride iz službe ali ima na voljo prosti čas, lahko poskrbi, da bo dojenček v sveži plenički, da mu bo zamenjal mokre hlačke ali pobruhano majico. Med preoblačenjem se lahko pačite, otroku pojete, se z njim pogovarjate. Verjemite, četudi se vam zdi, da vas prav nič ne razume, se vaš malček na tovrstne načine zabava in zbližuje z vami.

icon-expand Po rojstvu otroka se zgodi ljubezen na prvi pogled. FOTO: Shutterstock

Nošenje otroka v nosilki

Je kaj lepšega na tem svetu, kot priviti svoje dete k sebi? V vašem objemu in naročju se malček ali malčica počuti najvarneje. Med opravljanjem različnih opravil, sprehodom, gledanjem tekme ali pomivanjem posode si lahko otroka namestite v nosilko. Otrok bo pomirjen in srečen, vi pa boste tudi uživali v poslušanju njegovega dihanja in crkljanju.

Kopanje otroka

Kopanje dojenčka je lahko precej zahtevno, saj morate z eno roko držati otroka nad vodo in ga z drugo umivati. Olajšajte mamici zadevo in prevzemite kopanje otroka. V tej dejavnosti bo užival tudi dojenček, ki bo varno čofotal v topli vodi z rokami in nogami, medtem ko ga boste vi ljubeče umivali. Po kopeli ga lahko tudi nežno pomasirate in mu pokažete, kako zelo ga imate radi. Skozi vaš dotik in ljubeč odnos bo otrok namreč dojemal vašo ljubezen.

icon-expand Otroka med opravljanjem vsakodnevnih opravil namestite v nosilko. FOTO: Shutterstock

Uspavanje otroka