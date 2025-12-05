Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Za očka: Kako se povezati z dojenčkom?

S.B.
Očkov kotiček 0
05. 12. 2025 15.27

Kljub temu da sta si starša enakovredna, je mama tista, ki se prej začne povezovati z otrokom, saj je ta že od samega začetka v njenem telesu in na ta način mati čuti njegove gibe, premike in brce ter se že zaveda njegovega obstoja. Medtem pa očetje po navadi še povsem ne dojamejo, da se jim bo pridružilo malo bitjece, vse dokler ga prvič ne zagledajo in prejmejo v naročje. In od tistega trenutka naprej steče povezovanje med očetom in otrokom. Na kakšne načine ga lahko okrepite? Preverite.

očka

Od prvega trenutka dalje, ko zagledate svojega otroka, za vas edinstveno in popolno malo bitjece, lahko začnete graditi na medsebojnem odnosu in povezanosti. Na kakšen način se lahko najlažje vključite v različne starševske aktivnosti, ki bodo nadgrajevale odnos z otrokom, pa si preberite spodaj. 

Hranjenje otroka

Četudi je mama tista, ki doji otroka (vsaj prve dni, v kolikor ni zapletov), se lahko tudi oče vključi v sam proces hranjenja. In sicer lahko otroka, ko je ta lačen, preda mami v naročje, po obedovanju pa lahko otroku pomaga 'podreti kupček' in ga drži v svojem naročju. Kasneje lahko otroka hrani s pomočjo stekleničke in nato tudi začne pripravljati slastne in zdrave obroke za svojega malčka. S tovrstno skrbjo boste otroku pokazali, da ste prisotni in vključeni v skrb zanj. 

Preoblačenje otroka

Ker je mama s prvim dnem po porodu na porodniškem dopustu, večina skrbi za otroka pade na njena ramena, kar pa ne pomeni, da sta skrb in nega otroka popolnoma njena domena. Tudi oče, ko pride iz službe ali ima na voljo prosti čas, lahko poskrbi, da bo dojenček v sveži plenički, da mu bo zamenjal mokre hlačke ali pobruhano majico. Med preoblačenjem se lahko pačite, otroku pojete, se z njim pogovarjate. Verjemite, četudi se vam zdi, da vas prav nič ne razume, se vaš malček na tovrstne načine zabava in zbližuje z vami. 

Po rojstvu otroka se zgodi ljubezen na prvi pogled.
Po rojstvu otroka se zgodi ljubezen na prvi pogled. FOTO: Shutterstock

Nošenje otroka v nosilki

Je kaj lepšega na tem svetu, kot priviti svoje dete k sebi? V vašem objemu in naročju se malček ali malčica počuti najvarneje. Med opravljanjem različnih opravil, sprehodom, gledanjem tekme ali pomivanjem posode si lahko otroka namestite v nosilko. Otrok bo pomirjen in srečen, vi pa boste tudi uživali v poslušanju njegovega dihanja in crkljanju. 

Kopanje otroka

Kopanje dojenčka je lahko precej zahtevno, saj morate z eno roko držati otroka nad vodo in ga z drugo umivati. Olajšajte mamici zadevo in prevzemite kopanje otroka. V tej dejavnosti bo užival tudi dojenček, ki bo varno čofotal v topli vodi z rokami in nogami, medtem ko ga boste vi ljubeče umivali. Po kopeli ga lahko tudi nežno pomasirate in mu pokažete, kako zelo ga imate radi. Skozi vaš dotik in ljubeč odnos bo otrok namreč dojemal vašo ljubezen. 

Otroka med opravljanjem vsakodnevnih opravil namestite v nosilko.
Otroka med opravljanjem vsakodnevnih opravil namestite v nosilko. FOTO: Shutterstock

Uspavanje otroka

Tudi to je krasna rutina, če jo izpeljemo tako, kot je treba. Najprej kopanje, nato oblačenje v svežo pižamo in potem crkljanje in branje knjige ali pripovedovanje zgodbe. Otroci že od samega začetka zelo radi prisluhnejo glasu mame in očeta, saj sta jima ta dva glasova še najbolj poznana iz obdobja, ko so bili še na varnem, v trebuščku. Vaš glas bo dojenčka pomiril in sprostil in posledično bo tudi umirjeno utonil v sen. Uspavanje otroka pa bo postala še ena vajina skupna aktivnost, s katero boste otroku izkazali svojo naklonjenost in ljubezen. 

ocka ockov koticek povezovanje povezanost dojencek otrok
Prejšnji članek
Očkov kotiček

Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno

Naslednji članek
Očkov kotiček

To so razlogi, zakaj je vloga očeta tako pomembna

Sorodni članki
4 najpogostejše ovire, s katerimi se soočajo samski očetje
Očkov kotiček

4 najpogostejše ovire, s katerimi se soočajo samski očetje

5 nepozabnih dejavnosti, ki bodo očete še bolj povezale z njihovimi otroki
Očkov kotiček

5 nepozabnih dejavnosti, ki bodo očete še bolj povezale z njihovimi otroki

Pet tipov očetov – kam spadate vi?
Očkov kotiček

Pet tipov očetov – kam spadate vi?

To so najpogostejše napake novopečenih staršev
Šola za starše

To so najpogostejše napake novopečenih staršev

Očka peljal avto, mama rojevala, 10-letni sin pa vse skupaj posnel
Novice

Očka peljal avto, mama rojevala, 10-letni sin pa vse skupaj posnel

Kako odnos z očetom zaznamuje naša življenja?
Očkov kotiček

Kako odnos z očetom zaznamuje naša življenja?

Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Mrzel, a prešeren vstop v novo leto
novice Mrzel, a prešeren vstop v novo leto
Domen Prevc: Skakalnica v Innsbrucku mi ustreza
šport Domen Prevc: Skakalnica v Innsbrucku mi ustreza
Silvestrovanja po Sloveniji ponudila pester glasbeni izbor
popin Silvestrovanja po Sloveniji ponudila pester glasbeni izbor
Odkrijte čarobnost Rogle: Zimska pravljica, ki se ji je težko upreti
odkrijte carobnost rogle zimska pravljica ki se ji je tezko upreti.html Odkrijte čarobnost Rogle: Zimska pravljica, ki se ji je težko upreti
Zakaj nikoli ne bi smeli pustiti posode čez noč?
Vizita.si Zakaj nikoli ne bi smeli pustiti posode čez noč?
Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Okusno.je Preproste sladice, ki so navdušile v 2025
Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
Zadovoljna.si Znana Slovenka pričakuje prvega otroka
Baba Vanga: Srhljiva napoved za 2026
Moskisvet.com Baba Vanga: Srhljiva napoved za 2026
Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
Bibaleze.si Imate sina? Kako pa kaj vaš spomin?
Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Cekin.si Mini načrt: 60 minut do boljšega 1. januarja
Kako prezimi rožmarin? Tako lahko poskrbite zanj
Dominvrt.si Kako prezimi rožmarin? Tako lahko poskrbite zanj
Imate občutek, da vam zmanjkuje zraka? To so potencialni vzroki
Vizita.si Imate občutek, da vam zmanjkuje zraka? To so potencialni vzroki
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329