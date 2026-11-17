Kakšna je vloga partnerja pri porodu?

Najpomembnejši vlogi partnerja pri porodu sta podpora ženski ter varovanje porodnega procesa. Moški imajo pogosto občutek, da nimajo nobenih veščin za pomoč ženski med porodom, pa temu sploh ni tako! Včasih potrebujejo le malo spodbude, da vedo da so v porodnem procesu več kot zaželeni in pomembni. Po mojih izkušnjah se je pokazalo, da je najbolje, da se partnerja udeležita priprav na porod skupaj saj se tako tudi moški počasi spozna s porodnim procesom ter tudi s svojo partnerico na nek nov način. V tem času se zelo spodbuja odprta komunikacija med partnerjema in preizkušanje določenih tehnik lajšanja porodne bolečine že v zadnjih tednih nosečnosti. Moški se tako nauči kakšna vrsta masaže partnerici odgovarja, kateri porodni položaji so ji blizu ter tudi pridobi kar nekaj samozavesti, da lahko svoji dragi olajša porodno izkušnjo ter jo včasih tudi zgolj s tem da je poleg nje močno podpre v porodnem procesu. Na začetku sem omenila tudi varovanje porodnega procesa. S tem sem predvsem mislila to, da je moški tisti, ki bo nagonsko želel zaščititi žensko in otroka med porodom. Pred tisočletji so za varnost poskrbeli tako, da so odganjali plenilce, zdaj pa je malo drugače. V resnici skrbijo, da se čimbolj sledi željam partnerice ter da je vzdušje v porodni sobi prijetno, da je okolje varno. Ob tem je zelo dobro, da moški pozna tudi globlji pomen varnega okolja. Namreč, če moškega seznanimo zgolj z nekimi tehničnimi informacijami, bo dobil občutek, da je tudi to zgolj tisto kar je pomembno. Zato sama najraje moškim razložim še hormonski in čustveni pomen varnosti. Ko enkrat razumejo so tudi izjemni v pripravi in vzdrževanju tega varnega prostora.

Kaj ženskam pomeni njihova prisotnost?

Če ima ženska to željo, da je partner prisoten pri porodu in se partner s tem strinja, je to lahko ogromna prednost za žensko iz čustvenega vidika. Namreč v neznanem okolju, v neki njej še ne poznani situaciji ima poleg sebe moškega, ki ji stoji ob strani in jo podpira. Ob tem ženske omenjajo zelo različne stvari. Od tega, da bi težko rodile brez partnerja, do tega da jim je bilo dovolj, da je sedel nekje blizu in ... samo bil. Ker v resnici je že to, da imaš poleg sebe nekoga, ki mu zaupaš in ki pozna tebe ter tvoje želje, je lahko za žensko, ki rojeva izjemno pomembno z vidika varnosti, celo z vidika lajšanja porodne bolečine ter napredovanja poroda. Včasih se tudi zgodi, da ženske ne želijo partnerja poleg sebe ali pa da partner ne želi biti prisoten pri porodu. V takih primerih je dobro, da se partnerja v primeru težav v komunikaciji njunih želja obrneta na nekoga, ki jima lahko pomaga najti skupni jezik. Vzdušje v porodni sobi ter čustveno stanje ženske lahko bolj vpliva na porod, kot pogosto ljudje mislijo.

icon-expand Ženski je pomembno, da ima poleg sebe moškega, ki ji stoji ob strani in jo podpira. FOTO: Shutterstock

Kaj vse mora partner vedeti pred porodom, na kakšen način lahko pomaga porodnici?

Nekaj o tem kaj mora partner vedeti pred porodom sem že omenila. Spoznati mora torej porodni proces iz vseh vidikov ter želje partnerice, saj le tako lahko podpre žensko na njej primeren način. Pomembno je, da ima tudi on prostor, kjer lahko izrazi svoje želje, strahove in potrebe. Torej, da je priprava na porod res usmerjena na potrebe obeh in da se najdejo tudi rešitve, kjer sta oba podprta in slišana. Svoji partnerici lahko pomaga na ogromno načinov. Masaža je ponavadi tista, ki jo pogosto učimo, da moški tako spozna tudi akupresurne točke in da se nauči masirati križ ter druge dele telesa na način, ki odgovarja njej. Potem je lahko v pomoč pri menjavi položajev ali pa ji nudi oporo pri določenih porodnih položajih. Izvaja lahko celo nekatere naravne tehnike lajšanja porodne bolečine (uporaba vode oziroma obkladkov, aromaterapija, TENS, glasba, vizualizacije, akupresura, masaža, ...). Predvsem pa skrbi za varno in mirno okolje, ki ženski omogoča, da rojeva brez večjih motilcev. Je tudi pogosto ključen del pri komunikaciji med žensko in babico/zdravnikom. Kot pa sem že napisala, je včasih najbolj pomembna stvar, ki jo moški lahko naredi med porodom že to, da je zraven. Pogosto ženske ne potrebujejo veliko drugega kot to, da vedo da je moški tam z njimi in da aktivno spremlja dogajanje od daleč.

Kaj se zgodi, če partner med porodom izgubi zavest ali pa mu postane slabo?

Dobro je, da v primeru pojava slabosti takoj nekomu pove, da se ne počuti dobro. Le tako lahko preprečimo, da bi prišlo do kakšnih poškodb ali drugih zapletov. Prav tako je dobro, da se moški pripravi na porod – ne le psihično, temveč tudi iz čisto praktičnih vidikov. Sama pogosto priporočam, da imajo poleg sebe kakšno stekleničko vode, kaj za pojesti ter kakšno stvar za preobleči, če bi jim bilo vmes v porodni sobi preveč vroče. Malo moramo tudi poskrbeti za njih, kajne? Torej, če se pojavi slabost ali pa če partner izgubi zavest, bodo seveda poskrbeli zanj zdravstveni delavci, ki so v bližini. Največkrat pomaga že to, da se uležejo z dvignjenimi nogami, usedejo, popijejo nekaj vode ali pa da gredo za nekaj minut ven na zrak.

icon-expand Klavdija Slapar, diplomirana babica in študentka zakonske in družinske terapije FOTO: osebni arhiv

V katerih primerih oče ne sme biti prisoten pri porodu?

V primeru pojava določenih komplikacij (krvavitve, drugi zapleti), pri porodu s pomočjo carskega reza (v večini porodnišnic) ter v primeru, da ženska prisotnosti partnerja ne želi. Pred kratkim smo doživeli tudi omejitev, ko partnerji niso smeli biti prisotni tudi zaradi epidemije.

Kako so matere in očetje sprejemali ukrep prepovedi prisotnosti očeta pri porodu med epidemijo?