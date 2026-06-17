Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Nekateri Slovenci očetovstvo priznajo šele po več desetletjih

S.B.
Očkov kotiček 0
17. 06. 2026 04.00

Večina slovenskih očetov očetovstvo uredi še pred rojstvom otroka, vendar najnovejši podatki kažejo, da se v posameznih primerih uradno priznanje lahko zgodi tudi več desetletij pozneje.

očka

Statistični urad Republike Slovenije je objavil podatke za leto 2025, ki kažejo, da je bilo lani podanih 8.492 priznanj očetovstva. Kar 85 odstotkov moških je očetovstvo priznalo že pred rojstvom otroka, dodatnih deset odstotkov pa v prvem mesecu po rojstvu. To pomeni, da je večina postopkov urejena zelo zgodaj in brez zapletov.

Pri 144 otrocih je bilo očetovstvo priznano šele po dopolnjenem prvem letu starosti.
Pri 144 otrocih je bilo očetovstvo priznano šele po dopolnjenem prvem letu starosti.FOTO: Adobe Stock

Kljub temu statistika razkriva tudi manj običajno plat družinskih razmerij

Pri 144 otrocih je bilo očetovstvo priznano šele po dopolnjenem prvem letu starosti. Med njimi so bili tudi primeri, ko so bili otroci ob uradnem priznanju starejši od 40 let.

Takšni primeri so redki, vendar kažejo, da vprašanja starševstva in družinskih vezi niso vedno rešena v zgodnjem otroštvu. Razlogi za pozno priznanje so lahko različni, od osebnih okoliščin in družinskih sporov do kasnejšega vzpostavljanja stikov med očetom in otrokom.

Obstajajo tudi primeri, ko so bili otroci ob uradnem priznanju starejši od 40 let.
Obstajajo tudi primeri, ko so bili otroci ob uradnem priznanju starejši od 40 let.FOTO: Adobe Stock

Slovenska zakonodaja sicer ne določa roka, do katerega bi bilo treba urediti priznanje očetovstva. Moški ga lahko prizna pri centru za socialno delo, pred matičarjem, v javni listini ali celo v oporoki. Če soglasja med vpletenimi ni, lahko o očetovstvu odloča tudi sodišče.

Podatki kažejo tudi, da so bili moški, ki so lani priznali očetovstvo, v povprečju stari 33,9 leta. Med njimi je bilo 21 očetov, starejših od 60 let. Za 22 otrok je bilo očetovstvo ugotovljeno v uradnem postopku, ko prostovoljno priznanje ni bilo podano.

Čeprav so zgodbe o priznanju očetovstva po 40 letih izjemne, statistika kaže predvsem to, da se v Sloveniji velika večina očetov za ta korak odloči že pred rojstvom otroka. Delež takšnih primerov je med najvišjimi doslej in kaže na vse zgodnejše urejanje starševskih pravic in obveznosti.

Vir: Ljubljanainfo.com, SURS

očetovstvo priznanje očetovstva starševstvo SURS družinsko pravo
Naslednji članek
Svet slavnih

Zgodba vratarja, ki je kljub 40 letom osvojil srca milijonov

24ur.com Nekateri starši naj bi po lažna cepilna potrdila hodili v Avstrijo
24ur.com Stopnja rodnosti v Sloveniji leta 2021 nad evropskim povprečjem
Bibaleze.si Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Bibaleze.si Zaskrbljujoč trend: Slovenci dosegli najnižjo stopnjo rojstev v zgodovini
24ur.com Ukradeni otroci: v Sloveniji resnico išče 70 družin
Bibaleze.si Očetovstvo v poznih letih: Ali je pri 60 letih prepozno za otroka?
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1768