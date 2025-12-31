Pet tipov očetov – kam spadate vi?

Terapevt dr. Joe Martin trdi, da obstaja pet različnih tipov očeta. A da na koncu moški vedno lahko zavestno izbere, kateri tip očeta želi biti. Od njega je namreč odvisno, ali si ga bo otrok zapomnil po skupni igri, modrostih in veščinah, ki mu jih je predal, ali po pomanjkanju časa, strogosti in čustvenih ranah, ki mu jih je zadal. To pa je po njegovem mnenju pet tipov očetov:

Oče kot vojaški poveljnik

Strog oče, ki je prisoten v otrokovem življenju, a nima ravno pozitivne vloge. Takšen oče ima namreč jasno postavljena pravila in meje ter ne dovoli nikakršnega manevrskega prostora za napake. Je nepotrpežljiv in jasno izraža svoje razočaranje nad otrokovim vedenjem ali nedoseganjem želenih rezultatov. Pogosto se zdi jezen ali slabe volje, otrok se ob njem težko sprosti, še težje pa se mu zaupa.

Fizično odsoten oče

To je oče, ki se je iz takšnih ali drugačnih razlogov odločil, da ne bo prisoten v življenju svojega otroka. Ne prevzema odgovornosti za očetovske dolžnosti in se jim na veliko izogiba. Je zaposlen predvsem s seboj in svojim življenjem ali kariero, veliko raje kot za preživljanje časa z otrokom pa svoj prosti čas rad nameni svojim hobijem in zabavi. Otrok pogosto sploh ne pozna svojega očeta, slednji pa v sebi največkrat nosi veliko skrite bolečine in občutka krivde, s katerima se ni pripravljen soočiti, zato raje izbere beg.

icon-expand Strog oče je lahko prisoten v otrokovem življenju, a nima ravno pozitivne vloge. FOTO: Shutterstock

Čustveno odsoten oče

Fizična prisotnost očeta ne pomeni hkrati tudi čustvene prisotnosti. Obstajajo namreč številni očetje, ki so vsakodnevno prisotni fizično, a s svojim otrokom ne znajo vzpostaviti stika in nimajo z njim nobene komunikacije, razen osnovne. Takšen oče nerad kaže svoja čustva, še manj pa o njih govori. Svoje težave predeluje v tišini, hkrati pa ga ne zanima, kako se s težavami soočajo drugi, niti otroci. Takšen oče nima nujno slabih namenov, a se otrok ob njem ne nauči čustvenega izražanja in ne uspe vzpostaviti zdravega odnosa z njim, kar se pogosto prenese tudi v obdobje odraslosti.

Oče za polovični delovni čas

So tudi očetje, ki menijo, da je starševstvo obveznost, ki lahko vzame zgolj polovični delovni čas. Takšni očetje se sicer ukvarjajo z otroki, a le ko njim tako odgovarja in ko si sami tako želijo. Zase menijo, da so dobri očetje, kljub temu, da jih otrok morda večkrat potrebuje ali si zaželi njihove pozornosti. Takšni očetje imajo sicer dober namen, a na koncu ne uspejo vzpostaviti pristnega odnosa z otrokom, saj je ta navajen, da ima pozornost očeta le občasno in ne nujno tudi, kadar jo potrebuje.

icon-expand So tudi očetje, ki se vključijo v vzgojo zgolj, kadar si sami tega želijo in ne nujno, kadar jih otrok potrebuje. FOTO: Adobe Stock

Aktivni očka